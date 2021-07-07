東元經營權之爭加開賽外賽！黃茂雄揪郭冠群砸18億收購菱光科技股權 直搗黃育仁大本營

【文 / 黃阡阡】

東元經營權之爭加開賽外賽，這回戰場移師到改革派大本營——菱光科技，公司派祭出釜底抽薪的狠招，改革派拿出誓死捍衛的決心，展開另類攻防。

6月21日，鈺叡宣布擬斥資逾18億元，公開收購菱光科技過半股權，令業界譁然，因為菱光科技董事長正是東元集團第3代黃育仁，也是這次東元經營權之爭的改革派少主。

不僅如此，鈺叡公司的組成也大有來頭，除了有「投資金童」之稱的郭冠群擔任董事長，股東還有達勝伍創投、曾任開發金、第一金控總經理的趙元旗，以及東安投資、光元實業等泛東元公司，因此出手的時間與動機，耐人尋味。

事實上，這回加開的賽事比主戰場更膠著，市場人士分析，東元會長黃茂雄出此狠招，就是要瓦解兒子黃育仁的勢力，根據東元目前股權分布來看，改革派為首的菱光科技持有東元3.62％，且東元董事候選名單中，黃育仁是以菱光科技法人代表自行提名，如果被鈺叡順利收購過半股權，小黃籌碼盡失，菱光主導權直接交回公司派手上。

老黃失算

公司派未提名菱光董事名單

菱光科技雖然是黃育仁的大本營，仍是隸屬東元集團旗下公司，有集團間的交叉持股，菱光最大股東為東友科技，持股17.26％，第2、3大股東為光元實業與東安投資，持股合計10.3％，2家都是東元電機轉投資的公司。

也就是說，黃茂雄原本是可以控制菱光股權的，他早就可以釜底抽薪把黃育仁請走，東元公司派先前為何不出招？「黃茂雄可能輕忽黃育仁參選的決心。」市場人士分析。

原來今年不只有東元要改選，7月9日登場的菱光股東會也適逢董事改選，在菱光原本持有3席董事席次的東元公司派，卻沒有提名任何名單，導致這次菱光改選，公司派可能就此失去掌控權。

此外，按照東元目前的股權來看，親黃茂雄的公司派大股東寶佳持有25.7％，華新麗華也持有東元近10％，合計公司派持股東元超過4成，整合後，本來勝算較高。

但擅長經營權的律師分析，雖然黃育仁掌握的菱光科技僅持股東元3.62％，但加計大股東黃博治、原始股東、部分外資，以及本身陣營在東元選前的委託書收購相當順利，外界估計掌握股權近2成，席次也上修至「坐2望3」，頗有機會成為左右公司重大議案的關鍵反對黨，「這樣的結果，可能出乎黃茂雄的意料之外，一旦黃育仁陣營構成相當威脅性，不如釜底抽薪瓦解小黃勢力。」

雖然已過了東元股東會的停止過戶日，鈺叡收購菱光案就算達標，在東元此次改選中，也沒有實質投票權。

但如果收購順利，掌握菱光過半股權，鈺叡未來隨時可召開股東臨時會重選董事，進而主導菱光董事會，菱光在東元的法人代表也恐因此被撤換，對東元未來董事會結構造成一定的影響，成為收購案最大爭議。

鈺叡收購案惹議

壽險資金恐介入東元經營權

由於鈺叡的大股東達勝伍創投，背後有高達78％來自6大壽險公司的資金，產生壽險資金介入經營權爭奪的疑慮。台灣人壽總經理莊中慶表態指出，台壽已要求達勝伍創投要進一步說明，並表達「以壽險資金介入東元經營權爭議」一事非常不合適。

創投公會理事長邱德成更直言，壽險公司出資高達7、8成的創投，投資單一公司持股超過5成，又間接介入上市公司的經營權之爭，違背當初成立的營運計畫，也與「壽險資金不得介入被投資公司經營」的規定背道而馳，「這是一次嚴重的錯誤示範」。

「公開收購是基於看好產業的未來性，絕不介入東元的經營權之爭。」眼看雪球愈滾愈大，郭冠群也親上火線澄清，達勝伍股東雖有壽險業者，但相關經營決策仍依公司委託的財務顧問管理公司建議，並由公司董事會決議辦理，各壽險業股東並未擔任達勝伍董事，鈺叡公司董事也沒有任何壽險業股東代表，因此也沒有所謂保險業代表介入經營的事實。

針對疑慮，7月2日，金管會保險局長施瓊華隨即與6家壽險公司總經理舉行視訊會議。知情人士指出，保險局「提醒」各家壽險，做好投資達勝伍的後續管理，並沒有實際下達行政指導。雖6家壽險公司尚未有撤資打算，但資金是否運用在收購菱光仍有疑慮。

小黃回擊

指控郭冠群背信、登報狠批

小黃陣營也相當積極，除了7月2日向台北地檢署告發，指控鈺叡董事長郭冠群涉嫌公開收購說明書不實及背信，7月6日再以「保險資金這樣玩？」為題廣告登5大報頭版，雙方攻防尚未停歇。

律師認為，如今黃育仁處境較為棘手，為了破解公司派的攻勢，勢必要找外部盟友加碼買股，像是隸屬黃育仁陣營的光菱，日前公告出清8759張東元股票，預計交易金額達2.8億元，被解讀為籌措銀彈保衛菱光經營權，菱光股價也一度觸及29元收購價。

不過，這些動作都不影響今年東元改選，反倒是黃育仁在東元董事改選的配票策略，究竟是否保送自己擔任法人代表的菱光這一席董事，有待觀察。

可以確定的是，隨著鈺叡收購案開出第一槍開始，這場賽外賽將不只是黃育仁的菱光保衛戰，更牽動7月23日東元改選後，派系間的結構變化，鈺叡能否順利完成收購，值得關注。

「投行一哥」出招！壽險資金成老黃「另類金主」

台灣「投資銀行一哥」前摩根士丹利證券台灣區副董事長、現任中嘉有線董事長的郭冠群，突然神來一筆，以其主導的鈺叡公司，要公開收購東元集團旗下菱光科技50%股權，差點打亂東元各路人馬的陣腳。

郭冠群為併購菱光，於6月15日才設立鈺叡，原始資本額僅100萬元，之後增資至10億元。其最大股東是達勝伍創投，持股5成，其他為東元電機旗下的投資公司光元實業與東安投資各持有一成、前第一金董座趙元旗持有1成，以及個人股東高順發持有兩成。

其中，達勝伍創投是郭冠群與理律法律事務所特約顧問林秀玲、前大和國泰證券董座黃清苑等，共同創辦的私募基金達勝（KHL）集團旗下第五檔私募基金，因此取名達勝伍。達勝集團最有名的併購案，是於2018年協助宏泰集團掌門人林鴻南併購有線電視系統台中嘉，一戰成名，達勝現為台灣當前最大的私募基金。

達勝伍創投主要的股東為壽險公司，其中遠雄人壽約持有21％、國泰人壽與台灣人壽約占5％，宏泰人壽、中國人壽、全球人壽也都有持股，成立於2018年，基金規模近15億元。

不過，以郭冠群30多年的投行經驗，怎會涉入「壽險業介入企業經營權」的爭議呢？其實，壽險公司的角色應屬「財務投資」。在鈺叡的合資協議書中，有一條關鍵的「附買回條款」．鈺叡股東們必須持有菱光3年，屆滿後，東元集團旗下東安與趙元旗有優先承購達勝伍所持有菱光股權的條款；也就是說，黃茂雄掌握的東安與光元，可能可以透過這條款，成為菱光最大股東。

換個角度來看，透過郭冠群的巧妙設計，讓壽險資金成為黃茂雄的「金主」，既能為壽險資金在低利率中創造另一項投資管道，又成為黃茂雄取得菱光經營權掃除障礙的助力，這樣的「另類金主」，賺利息兼可賺價差，也算是一門穩賺不賠的生意。 （黃琴雅）

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