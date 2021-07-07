持陸科技股「風險太大」！華爾街老將揭3關鍵 看好台未來3年投資價值

【文．林信男】

赴美上市的中國網路叫車服務App「滴滴出行」，上周五（2日）受中國官方對其進行網路安全審查消息影響，股價應聲重挫，收跌逾5%。

對此，華爾街老將、投資公司Independent Strategy總裁兼全球策略師羅奇（David Roche）直言，持有中國科技股「風險太大」（too risky），與之相比，台灣顯然較具投資價值。

除了「滴滴出行」之外，上月赴美上市的滿幫集團、看準科技，旗下的「運滿滿」、「貨車幫」，以及「BOSS直聘」等平台，也被中國國家互聯網信息辦公室盯上，成為必須接受網路安全審查的目標。

近幾個月以來，北京當局持續強化對大型科技公司的監管力道，從取消螞蟻集團上市，到阿里巴巴被處以28億美元反壟斷罰款，可看出中國官方把焦點擺在反壟斷和金融科技監管上；如今，由「滴滴出行」案例可得知，對科技產業至關重要的數據，也成了被監管的目標。

對其他有意赴美上市的中國科技公司來說，「滴滴出行」的遭遇，可能只是這場麻煩的開始，未來這類公司，勢必會面臨更多不確定性。

拜登對中政策和川普一樣強硬 美中關係持續惡化

羅奇日前接受CNBC採訪時指出，有鑑於中國官方對科技業的監管，以及美中之間的緊張關係，他認為，持有中國科技股的風險太大，「很多問題和政治、科技的應用性有關，我個人目前並不想在投資組合中，承擔這些風險。」

自美國總統拜登上任以來，美中兩國在科技領域的對抗態勢，並未趨緩，拜登更聯合盟國，針對中國的人權問題，進行撻伐，還要求情報單位，調查新冠病毒起源，並於90天內提出報告。

前美國駐中國大使包可士（Max Baucus）認為，拜登的對中政策，和前總統川普一樣強硬，「美中關係仍在惡化」。

羅奇強調，美國及其盟國，與中國之間的緊張關係，意味著中國將難以打進像機器人這類高端產品市場，「尤其是半導體晶片」。

台灣半導體產業前景俏 中國短期內難趕上

據羅奇觀察，以下3個因素，讓台灣在半導體領域，掌握了優勢，也衍生出未來2、3年內的投資價值。首先，雖然中國力求實現半導體自給自足，但想趕上台灣，估計還需要好幾年。

其次，全球有7成高端晶片，由台灣生產，而中國只吃下5%，「研發、生產高端晶片的能力，正是台灣的一大資產。」再者，仰賴台灣提供晶片的美國，已失去半導體產業的領先地位，「從本質上來看，台灣是中國的『金蛋』（golden egg），也是美國的金蛋，這讓台灣處於一個非常特殊的地位。」

雖然美股位階已高，但在美國首季國內生產毛額（GDP）大幅反彈、成長6.4%的情況下，實體經濟仍可為股市，提供一定程度支撐。Summit Global Investments投資組合經理沙阿（Aash Shah）研判，美股漲勢，可望延續。

不過，受北京當局強化監管影響，在美上市的中國科技業者，恐怕無法受益於美股的強勁表現，隨著監管力道持續增強，中國科技股所面臨的不確定性，勢必會越來越高。

本文授權自今周刊，原文見此。

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