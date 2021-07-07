快訊

一晚連7震讓花蓮人超有感 氣象局：餘震還會2、3天

嗆紓困8400億亂花 柯文哲：與民進黨分手就是前瞻開始

聽新聞
test
0:00 / 0:00

持陸科技股「風險太大」！華爾街老將揭3關鍵 看好台未來3年投資價值

聯合新聞網 / 今周刊
華爾街老將、投資公司Independent Strategy總裁兼全球策略師羅奇（David Roche）直言，持有中國科技股「風險太大」（too risky），與之相比，台灣顯然較具投資價值。（報系資料照）
華爾街老將、投資公司Independent Strategy總裁兼全球策略師羅奇（David Roche）直言，持有中國科技股「風險太大」（too risky），與之相比，台灣顯然較具投資價值。（報系資料照）

【文．林信男】

赴美上市的中國網路叫車服務App「滴滴出行」，上周五（2日）受中國官方對其進行網路安全審查消息影響，股價應聲重挫，收跌逾5%。

對此，華爾街老將、投資公司Independent Strategy總裁兼全球策略師羅奇（David Roche）直言，持有中國科技股「風險太大」（too risky），與之相比，台灣顯然較具投資價值。

除了「滴滴出行」之外，上月赴美上市的滿幫集團、看準科技，旗下的「運滿滿」、「貨車幫」，以及「BOSS直聘」等平台，也被中國國家互聯網信息辦公室盯上，成為必須接受網路安全審查的目標。

近幾個月以來，北京當局持續強化對大型科技公司的監管力道，從取消螞蟻集團上市，到阿里巴巴被處以28億美元反壟斷罰款，可看出中國官方把焦點擺在反壟斷和金融科技監管上；如今，由「滴滴出行」案例可得知，對科技產業至關重要的數據，也成了被監管的目標。

對其他有意赴美上市的中國科技公司來說，「滴滴出行」的遭遇，可能只是這場麻煩的開始，未來這類公司，勢必會面臨更多不確定性。

拜登對中政策和川普一樣強硬　美中關係持續惡化

羅奇日前接受CNBC採訪時指出，有鑑於中國官方對科技業的監管，以及美中之間的緊張關係，他認為，持有中國科技股的風險太大，「很多問題和政治、科技的應用性有關，我個人目前並不想在投資組合中，承擔這些風險。」

自美國總統拜登上任以來，美中兩國在科技領域的對抗態勢，並未趨緩，拜登更聯合盟國，針對中國的人權問題，進行撻伐，還要求情報單位，調查新冠病毒起源，並於90天內提出報告。

前美國駐中國大使包可士（Max Baucus）認為，拜登的對中政策，和前總統川普一樣強硬，「美中關係仍在惡化」。

羅奇強調，美國及其盟國，與中國之間的緊張關係，意味著中國將難以打進像機器人這類高端產品市場，「尤其是半導體晶片」。

台灣半導體產業前景俏　中國短期內難趕上

據羅奇觀察，以下3個因素，讓台灣在半導體領域，掌握了優勢，也衍生出未來2、3年內的投資價值。首先，雖然中國力求實現半導體自給自足，但想趕上台灣，估計還需要好幾年。

其次，全球有7成高端晶片，由台灣生產，而中國只吃下5%，「研發、生產高端晶片的能力，正是台灣的一大資產。」再者，仰賴台灣提供晶片的美國，已失去半導體產業的領先地位，「從本質上來看，台灣是中國的『金蛋』（golden egg），也是美國的金蛋，這讓台灣處於一個非常特殊的地位。」

雖然美股位階已高，但在美國首季國內生產毛額（GDP）大幅反彈、成長6.4%的情況下，實體經濟仍可為股市，提供一定程度支撐。Summit Global Investments投資組合經理沙阿（Aash Shah）研判，美股漲勢，可望延續。

不過，受北京當局強化監管影響，在美上市的中國科技業者，恐怕無法受益於美股的強勁表現，隨著監管力道持續增強，中國科技股所面臨的不確定性，勢必會越來越高。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

美中等著攤牌！謝金河：未來關鍵的90天　這個世界會有大變化

投資展望》Q3報價續漲 晶圓代工、封測基本面歷年最強　台股想攻萬九 耐心等待半導體族群蓄力發功

從車庫起家到市值1.7兆美元！貝佐斯用高效會議成就霸業　背後關鍵竟和「兩個披薩」有關

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

東元經營權之爭加開賽外賽！黃茂雄揪郭冠群砸18億收購菱光科技股權 直搗黃育仁大本營

東元經營權之爭加開賽外賽，這回戰場移師到改革派大本營——菱光科技，公司派祭出釜底抽薪的狠招，改革派拿出誓死捍衛的決心，展開另類攻防。

拜登對中國比川普更有狠招！佈局盟邦聯合陣線持續打壓華為、中興 擴大美國投資中企黑名單

「我們是美國，沒有什麼事情是我們無法一起做到的！」美國時間7月4日晚間，美國總統拜登在白宮南草坪舉辦的國慶日園遊會上，用這段話，為將近15分鐘的致詞作結。

持陸科技股「風險太大」！華爾街老將揭3關鍵 看好台未來3年投資價值

赴美上市的中國網路叫車服務App「滴滴出行」，上周五（2日）受中國官方對其進行網路安全審查消息影響，股價應聲重挫，收跌逾5%。

攤商造冊打疫苗 真能換來微解封？ 農產運銷專家這樣預言

全台三級防疫警戒實施逾一個半月，各行各業衝擊大，許多人都希望快解封，讓生計有著落。

他瘦了全世界都關心 你瘦了沒人理？他的「每1公斤」關係著王朝的命脈

全世界的領導人中，大概就屬北韓領導人金正恩的體重最常受外界矚目了！他的體重常會引起外界揣測，甚至過去神隱時，各種染疫、患重病、緊急開刀的傳聞從無間斷；今年6月當金正恩出席政治局會議時，身形消瘦一大圈的他讓外界大吃一驚，據韓媒報導，金正恩初估減了10公斤以上，減肥背後動機是因為親信及抗日遺族的勸說，才花了1個月的時間專心減肥。

輝瑞疫苗起碼20條線爭相想賣！都被回絕了 沈富雄爆「疫苗圖利黑幕」

編按：台灣疫情持續延燒，儘管從政府到民間，個個嚴防死守，但醫療量能已瀕臨崩潰，眼見各國紛紛接種疫苗陸續解封，台灣人卻還在水深火熱。正如台北市長柯文哲所言，「沒有一場戰爭是用防守打贏的，疫苗就是最後的解決方案」。然而，台灣人引頸期盼了這麼久，疫苗始終只聞樓梯響，到貨量如同缺水旱象只下了零星幾滴，緩不濟急。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。