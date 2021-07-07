攤商造冊打疫苗 真能換來微解封？ 農產運銷專家這樣預言

【文．蕭婷方】

全台三級防疫警戒實施逾一個半月，各行各業衝擊大，許多人都希望快解封，讓生計有著落。

行政院院長蘇貞昌昨在擴大防疫會議上，因應許多縣市的疫情的條件已經趨緩，建議指揮中心訂出各行業管制措施管制原則，若有特殊狀況、群聚熱點區則採取社區圍堵，可望鬆綁目前嚴格的防疫措施。

由於全國為「一日生活圈」往來密切，傳播風險仍在，尤其傳統市場攤商因拍賣、供貨應鏈往來密切，台北市近期北農轄下批發市場、虎林與永春零售市場的群聚感染是否能確實控制、找出感染源予以清除，成「微解封」最大變數。

對此，曾任職北農多年的農產運銷專家焦鈞預言，傳統市場運作高度仰賴「潛規則」，導致造冊管理與匡列執行困難，將產生高度不確定因素，即便12日微解封，社區恐有「零星爆」。

北農、環南、南機場等市場 接連傳出有人確診

為防堵市場疫情傳播鏈，北市長柯文哲在日前宣布「北農專案」，將北農攤商造冊後快篩、陰性後打疫苗，保護力產生期間則採取PCR篩檢撈出潛在感染源。

「疫苗抗疫」成果仍待檢驗，與北農第一果菜批發市場數百公尺之隔的環南市場卻爆出群聚感染，即便中央北市首度聯合成立前進指揮所，進駐傳統市場進行大規模篩檢，疫情仍隨著蔬果批發產業鍊逐漸拓至下游的傳統市場，南機場、永春、虎林市場都陸續出現確診者足跡、引發社區群聚感染。

由於傳統市場傳播鏈未被確實阻斷風險高，雙北市政府昨雙雙宣布，傳統攤商造冊全面打疫苗。

造冊打疫苗能阻斷傳播鏈？焦鈞帶讀者一同回溯果菜批發、傳統零售市場運作，為讀者層層解惑。

北農管理黑數多 第一時間抗疫管制與造冊未落實

回溯北農於6月底第三波群聚感染爆發時，北市長柯文哲於6月19日記者會上公開表示要為每日出入員工、委外廠商與承銷人造冊快篩、接種疫苗約4000名攤商；時隔2日，列冊人數改口為1萬人，7月1日則表示「北農專案」打了1萬4千多劑疫苗。

從一開始的造冊版本一路到實際施打，打疫苗人數相差超過3倍。

焦鈞指出，批發市場的心臟是「負責拍賣的內場」進出需要承銷證照，管理上有高度封閉性，造冊相對傳統市場容易。然而今年2月起，位於「萬華熱區」的北農卻無警訊，疫情自5月爆發，6月底才開始造冊，肇生不少匡列漏洞。

1. 父親執業登記、兒子經營 又聘了兩名幫手

「一開始的4000人名冊，多是萬年不動的承銷人清單，許多人登記是父親，實際運作是小孩，若攤商另外聘有兩名員工，也很難納入打疫苗清單。」

焦鈞說明，北農員工、約聘雇約500至600多人，加上有證承銷人、有牌搬運工後約為4000人；

然而，現場承銷人聘請的員工、搬運工臨時請假代班、現場的幫忙人力都很難確認，因此並未在北農第一時間的造冊名單之列。

2. 人手不足臨時工多 逃逸黑工打工時有所聞

焦鈞再舉例，端午節前夕爆發北農第二波群聚感染的4樓果菜分裝中心，由於交貨全聯、供貨量大，長期缺工常常不定期聘請派遣公司協助人力，派遣勞工從哪來、是誰確認難度高。

以往，北農合作派遣公司曾聘請沒有身分證的逃逸外勞協助果菜分裝，難溯源身份、遑論造冊。

北農員工受記者電訪時也私下抱怨，以往行政人員會每日輪流協助蔬果分裝，「4樓爆發疫情後，被稱為毒窟，根本沒人敢去幫忙，就聘了更多外來人。」

焦鈞另外指出，北農外圍零批場打工的人多、「黑工」以往也很難查清楚。

3. 第一時間防疫鬆散 未落實管理

另有北農員工向記者透露，疫情爆發後車輛、內外場人員出入，很多時候根本沒有量體溫、落實實聯制，甚至同事染疫，同單位同事發現不舒服、自行到快篩站檢查才知道自己也確診。

焦鈞綜合歸納，北農防疫第一波感染前就應有兩版本名冊，一為既有攤商名冊，另應有實際在場域內工作的名單。

焦鈞直指，從蔬果批發「由內而外」的貨流分析，農產公司「拍賣內場」與「零批外場」分流若落實，相對能有效阻絕傳播鏈，病毒不會逆著貨流從外場回到內場。

傳統市場人流複雜 「潛規則」添管理難度

從農產品的供應鏈來看，果菜進入批發市場，隨後進入上游零售市場，再流通到傳統市場。

「環南是北市最大綜合零售市場，可以一站購足的地方，價格又相對其他地方便宜，下游攤商會來此批貨、許多民眾也會到此買便宜，是普遍消費者最密切接觸的地方，南機場、永春市場，非常有可能為環南市場拓散出去，再進入社區」，焦鈞說。

就有北市豬肉中盤批發商受訪時向記者說，攤主與出攤的攤商不一定是同一個人，自治會組成多是攤主，報打疫苗的也不見得是出攤人，有時像攤主承租攤位的人還會分天轉租給他人，人員組成很複雜，「現在有（疫苗）打在不該打的人身上」。

焦鈞受訪時隱晦說，每個市場都是「勢力」，是潛規則運作很盛行的地方，平時管理難度就高，遑論仔細造冊。

即便12日解封 還是會造成「零星爆」

焦鈞直言，若12日無法解封，從現在傳統市場染疫人數及拓散趨勢來看，北農破口為最主要原因。

反之，若12日微解封，從北農拓散出來、進入社區的傳播鏈，由於上述傳統市場的特殊性，導致造冊管理與匡列執行困難，將產生高度不確定因素，社區恐有「零星爆」。

社區抗疫兩隻手 「普篩」、「疫苗」不應偏廢

公共衛生專家長庚大學副校長許光宏指出，社區抗疫兩隻手為「普篩」與「疫苗」。

許建議，「病毒進入社區，現在報告個案數減少，還是有不明來源，篩檢的規模就要擴大」，首要之務應儘速為社區擴大篩檢，撈出潛在傳播鏈、避免病毒擴散，建議可多次篩檢，讓偽陰性的個案無所遁形。

其次，便是打疫苗提升群體免疫保護力。

不過，許針對疫苗施打政策特別提醒，在疫苗不足的現況下，「感染易重症」、「高接觸風險」二類在優先接種次序應取平衡點，生命無價，建議應先讓重症患者多施打，不僅能降低死亡人數、也可降低醫療系統負擔。

本文授權自今周刊，原文見此。

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