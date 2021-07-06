從車庫起家到市值1.7兆美元 貝佐斯成就霸業關鍵竟和「披薩」有關

【文．林信男】

全球首富、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos），將於今（5）日卸任執行長職務，交棒給亞馬遜雲端服務執行長傑西（Andy Jassy）。

早在今年2月，貝佐斯便預告，他將在第3季卸下執行長職務，交棒給傑西，並轉任亞馬遜董事會執行主席，未來，他會把全副精力，放在新產品和尚未成熟的早期計畫上。

今年57歲的貝佐斯，交棒時的身價，達1970億美元，據外媒估算，他所擁有的財富，是65歲美國人淨資產中位數的73萬9489倍。

連續4年蟬聯全球首富 1秒賺贏勞工1周所得

富比世雜誌（Forbes）於4月公布的2021全球富豪榜顯示，貝佐斯以1770億美元身價，連續第4年蟬聯全球首富；即使他在2019年離婚時，把自己所持有的亞馬遜股份，分了4分之1給前妻，但，此事並未影響其資產累積的速度。

2020年，在新冠肺炎疫情肆虐全球的情況下，人們對線上購物的依賴程度大增，使亞馬遜該年度營收成長38%，來到3860億美元，也讓貝佐斯的淨資產增加約750億美元；據估算，貝佐斯每秒鐘賺到的錢，比美國勞工的1周所得還多。

27年前，自西雅圖一間車庫起家的亞馬遜，已從貝佐斯親自接單、開車送貨的小公司，成長為市值高達1.7兆美元的電子商務巨擘，這個創業成功的經典故事，也讓貝佐斯的經營、管理風格，成為企業界的熱門話題。

亞馬遜高效會議 關鍵在於人數控制

據悉，亞馬遜的工作會議極有效率，而貝佐斯讓會議保持高效的關鍵，在於控制人數，他偏好小團隊式的討論，至於成員數量，他認為，最好是「可用2個披薩餵飽」的人數。

在會議執行方式上，貝佐斯喜歡採用書面備忘錄，而非PowerPoint或其他簡報軟體。

曾在亞馬遜任職、擔任高階主管的施拉伯拉（Nadia Shouraboura）表示，貝佐斯喜歡那些在會議中，持不同意見的人，「我們（在會議上）會爭論，但一切都非常開放，談話也很熱烈，都是對事不對人。」

除了鼓勵開誠布公討論外，貝佐斯也會盡可能讓工作團隊，擁有自主權，藉此促進創新；例如，亞馬遜的雲端服務，當初是透過「內部創業」方式，組織出工作團隊。對此，施拉伯拉認為，「當你在經營一家新創公司時，就容易變得很勇敢。」

整體來看，亞馬遜的14條領導原則，已反映出亞馬遜的企業文化，以及貝佐斯的管理風格；值得注意的是，在貝佐斯交棒之際，又增加了「致力成為地球上的最佳雇主」，以及「成功和規模帶來了更廣大的責任」2項原則，是2015年以來首見。

根據CNBC觀察，亞馬遜將14條領導原則，擴增為16條，似乎意味著，隨著貝佐斯時代的結束，亞馬遜正在設定新的企業基調。

交棒後先來一趟太空之旅 近15萬人連署要貝佐斯「別回地球」

而貝佐斯交棒後的首要之務，就是實現他5歲以來的夢想：上太空。貝佐斯預計於本月20日，搭乘旗下太空事業藍源（Blue Origin）研發的太空船，來一趟太空之旅。

在此同時，一份題為「別讓貝佐斯回地球」的請願書，累計已獲得近15萬人具名請願。這項請願的發起人、密西根州某汽車用品批發商經理蓋格（Ric Geiger）表示，當初發起請願，只是開個玩笑，「我們顯然無法阻止貝佐斯返回地球」。

蓋格在申請這項請願時寫道，「億萬富豪不該存在於地球或太空中，但若他們決定前往後者，就該留在那裡。」

無論人們喜不喜歡貝佐斯，希不希望他回地球，不可否認的是，他所創辦的亞馬遜，已打下令人難以望其項背的江山，未來，貝佐斯和他的旗下事業，是否會再創高峰，或有其他驚人之舉，依然會是資本市場的關注焦點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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