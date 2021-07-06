台積電採購疫苗有譜 「張忠謀政治學」巧妙平衡美、中關係

【文．林宏文】

台積電與鴻海創辦人郭台銘出手捐贈疫苗，根據路透最新消息指出，上海復星已與兩者簽訂初步協議。此外，知情人士還透露，德國政府不想給外界「囿於中國壓力，拒售疫苗予台」的印象，因此也在盡力促成此事。

若這些外電消息屬實，對目前疫苗嚴重不足的台灣來說，肯定是振奮人心的好消息。台積電與郭台銘出手捐贈疫苗合計達千萬劑，加上先前美、日兩國贈送的300餘萬劑疫苗，有利於加速提升台灣疫苗的施打率。

對台灣來說，此次新冠疫苗的採購，遠比過去任何一次都要敏感，一向與政治沾不上邊的台積電出手購買及捐贈，讓大家有些意外，不過仍獲得絕大部分民眾的支持。只有少數人士質疑，台積電董事會沒有及時對外公布，或擔憂捐贈疫苗會影響公司獲利及股東權益。

有「護國神山」之稱的台積電，一向是產業模範生，從不涉及政治爭端，不只張忠謀多次橫跨藍綠代表台灣出席APEC經濟領袖會議，回顧歷屆總統大選，不少企業大老選擇表態支持特定候選人，但張忠謀盡力維持與藍綠的等距關係，從阿扁總統、馬總統到蔡總統都是如此。

對於外界詢問支持誰，張忠謀一貫的表態是，他不是兩邊都支持的騎牆派，選前他維持中立，兩邊都不支持，「但永遠支持民選出來的總統。」

張忠謀這種態度，立場堅定穩固，誰都不得罪，也看不出一點破綻，讓想見縫插針的政客，找不到可以批評之處。

與藍綠維持關係，支持人民選出來的總統，張忠謀的政治定調就是「尊重民意、無涉藍綠」。同樣的，在對外關係上，尤其是對美國及中國這兩個重要市場，張忠謀一樣想辦法維持關係，只是，這兩者間仍有細微差異，簡單說就是「美國優先、中國其次」。

「美國優先、中國其次」 出席代表位階有學問

1985年來台灣工作與創業的張忠謀，1987年創立台積電，早在56歲創業以前，他就一直是美國公民的身份。歷經美國半導體業30多年的洗禮，台積電從創立至今，一直是經營美國市場為主，至今有六成以上營收來自美國。如果說美國是台積電最重要市場，是台積電最優先要服務的客戶，這個說法完全沒錯。

一位從半導體行業退休的執行長說，早年由美系廠商推動的無晶圓廠IC設計產業協會（FSA），在中國大陸舉辦一個產業論壇，邀請世界各國代表參加，其中也邀請台積電。原本張忠謀告知，要派當時擔任CEO的蔡力行代表出席，但幾天後，又通知更改名單，請台積電中國公司董事長曾繁城代表參加。

蔡力行當時身份為台積電CEO，在公司內部是「一人之下、萬人之上」的地位，至於曾繁城是台積電中國公司董事長，與總部CEO當然有差別，算是公司第三號人物。雖然曾繁城也身兼台積電副董事長，但以中國公司代表身份前往，確實也是名正言順，並沒有讓中國主辦方丟面子。

對於中國崛起及未來的成長潛力，全世界沒有任何一家企業敢輕忽，這一點台積電也很清楚，因此，張忠謀對於中國市場不能忽略也不敢怠慢，派曾繁城出席，沒有失掉應有的禮數。只是，最後派出第三號人物去，背後有張忠謀的盤算。

主辦方的美方代表解讀，張忠謀派出曾繁城擔任代表人，代表台積電想和中國有互動與往來，但仍謹守「美國優先、中國其次」的原則，因此台積電在代表人的挑選上，不能派出最高層級，否則美國大客戶會有疑慮，要做到讓主力客戶沒有置喙的餘地。

因此，最後這個論壇，蔡力行沒去，張忠謀也沒去，二號、一號人物都沒去，這給了美方產業協會及各國代表一個重要訊號，台積電確實看重中國，但重視程度及派遣層級不會超過美國。這種安排，具體呈現台積電「拉攏美中、但美國優先」的原則。

張忠謀政治學 值得其他企業參考

部分藍營政客曾批判台積電死抱美國大腿，但從經營層面來看，美國半導體及IC設計業原本就是世界最強，過去如此，未來也很可能是如此，至少短期五到十年內，美國仍可以站穩世界第一的寶座。

台積電拼命服務美國一線客戶，把客人照顧地服服貼貼，這是台積電經營企業的最高原則，也是持續領先全球的致勝方程式。政治口水動搖不了台積電，只不過又再次讓人看笑話而已。

如今，台積電義無反顧地跳入疫苗的採購與捐贈，這是一次重量級的出手，在面對如此高度敏感的政治議題，劉德音與魏哲家下決策前，想必也先徵詢過張忠謀的意見。以台積電在全球產業鏈的地位，這次的出拳必然獲得各國政府的重視，德國政府不願揹上被中國左右的罵名，BNT疫苗來台，應該可以樂觀預期。

郭台銘努力展現捐贈疫苗的企圖心，也引起部分反對人士的意見，但我認為，一位想為台灣做點事的企業領袖，民眾應該是歡迎都來不及，實在沒有必要指指點點。

至於台積電努力站上世界級的產業舞台，原本就是所有台灣企業學習效法的對象，但老謀深算的張忠謀，多年硺磨出來的政治學，恐怕更值得其他企業參考。

尤其是國內至今仍有不少涉入藍綠之爭，或在美中較勁中壓寶一邊的企業主，老是把個人政治理念與利益放在企業之上，張忠謀處處展現以企業及民眾為第一，維護台灣優先的立場，應該會讓許多企業主相形見絀、無地自容吧！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

傳阻擋郭台銘採購BNT疫苗 東洋發四大聲明澄清

蔡英文會見劉德音、郭台銘！ 三方會議共識：「強調採原廠製造、原廠包裝直送台灣」

下半年股市行情正式啟動 謝金河：現在指數要省吃儉用，除非發生「這件事」，否則不會崩盤

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】