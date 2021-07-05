00882首次配息出爐！配息率衝8％想買？ 股市老手：「此特性」要當心

【文．張家麒】

在市場上擁有超高人氣的中信中國高股息（00882）除息日出爐！中信投信訂於7月16日，每單位發放0.68元股息，並將於前2個營業日，也就是7月14日進行第二階段評價公告，8月20日分配收益。

若每單位發放0.68元股息，一張就是發放680元現金，以上周五（7/2）收盤價15.61元計算，殖利率達4.35％，年化配息率更衝上8.7%！投資人想領這檔高配息ETF的收益，最晚要7月15日買進。

00882特色：高股息誘人

00882鎖定中國高股利率企業，指數成分股為香港掛牌中國企業，反映擁有高股息的中國企業之整體表現，囊括中國大型地產、金融、工業及能源等產業，為中國經濟成長代表性企業。

而投資標的指數資訊相對透明，透過ETF每年調整機制，考慮成分股流動性、配息連續性及波動度篩選，選出50檔中國高股息成分股，主要追蹤恒生中國高股息率指數，也因應投資ESG需要，當中剔除「博弈和菸草業」，是特別設計的指數。

00882在今年1月27日成立，募集時就引發轟動，募集3天就流入44億元資金，打破中信投信ETF募集最高紀錄，而2月4日股票上市，收盤時超過7.2萬張成交量，溢價也飆破3%。

這檔人氣股一年配息兩次，今年首次配息日訂在7月16日，每單位發放0.68元股息，一張股票就是發放680元現金，8月20日將分配收益。

想參與配息，最慢15日前買進

以7月2日收盤價15.61計算，殖利率高達4.35％，年化配息率上看8.7%。投資人若是領取配息，最晚於7月15日收盤前買進就可參與配息，若想要避開2萬元的二代健保補充保費上限，則買進最高張數要壓在73張內。

第二次配息預計在2022年1月18日，利息發放日則在2月25日。

不過，高股息的背後，也要留意風險！股市老手就提醒，由於港股「無漲跌幅限制」，所以這檔ETF（00882）也沒有漲跌幅限制（漲跌10％），投資人要格外注意風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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