疫情宅在家最瘋哪些生鮮網購？ 鮮奶、雞蛋等10類最受歡迎 「這品項」最不受青睞

文 蘇君薇

疫情期間，許多民眾減少出門採買，改以外送或網購補貨。

外送業者foodpanda自營雲端超市「熊貓超市」統計，今年5月本土疫情爆發後，五大外送趨勢帶動生鮮食材、冷凍食品訂單成長超過3倍。

2020年4月，當時已來台八年的foodpanda在台灣開設熊貓超市，主打20分鐘將生鮮雜貨送達，只要外送員在附近即可24小時營業，目前在全台九個城市擁有近30個據點。

foodpanda亞太區執行長Jakob Angele先前接受本刊專訪時，曾透露「臨時需要、衝動購買是最典型模式」。

將商品快速送到消費者手中，有了好的體驗後，就會開始買更多東西。

疫情推升生鮮需求 口罩泡麵也上榜

今年5月中適逢本土疫情爆發，民眾對生鮮雜貨的需求增加，foodpanda透露，以往熊貓超市銷量，以鮮奶、雞蛋、新鮮蔬菜為前三大熱門商品。

然而，5月17日本土疫情爆發後，口罩銷量躍居第一超過鮮奶，泡麵及衛生紙也分別衝上第三、第四名，超越雞蛋銷量。

根據熊貓超市統計，疫情爆發至今，前10大熱門商品排行依序為鮮奶、雞蛋、新鮮蔬菜、肉類食材、醫療口罩、新鮮水果、水餃、水、衛生紙、米麵。

其中，新鮮蔬菜類裡，有機金針菇、截切有機高麗菜、冰烤地瓜及豆腐特別受歡迎，肉類食材裡，雞胸肉、去骨雞腿及霜降牛火鍋肉片備受青睞。

新鮮水果則以愛文芒果、富士蘋果及屏東火龍果最熱銷；米麵部分則是泡麵及越光米。

依據排行統計，可看出防疫期間，民眾消費及生活模式出現變化。

今周刊資料照、達志

在家自煮依賴外送 快速料理大受歡迎

熊貓超市指出，民眾在家自煮比例增加，加上健康意識抬頭，講究飲食均衡及健身，拉抬有機蔬菜銷量，也讓健身相關用品訂單明顯成長。

同時，觀察訂單發現，民眾對外送平台依賴增加，民眾最常於平日傍晚下訂商品，為晚餐備料，帶動生鮮食材及冷凍食品訂單較疫情前成長超過3倍，單次消費金額翻倍成長。

WFH + 育兒需求 推升現成食材需求

熊貓超市進一步說明，許多上班族於疫情期間改為居家辦公，需同時兼顧工作及育兒、準備三餐，因此已處理好的食材如截切蔬菜、去骨雞腿、火鍋肉片、水餃及泡麵等，都大受歡迎，減少備料時間快速料理，符合小家庭及年輕族群需求。

此外，若從訂單數據觀察，熊貓超市透露，冰淇淋、甜點等商品，較容易成為民眾加購的品項，應是透過甜點為防疫紓壓。

熊貓超市表示，整體訂單雖有成長，但唯一表現持平的為個人清潔保養類商品，推估民眾在家較不需面對他人，減少打理外表的需求；民眾較為重視居家生活品質及衛生，保健醫療及家庭清潔類商品都仍持續成長 。

本文授權自今周刊，原文見此。

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