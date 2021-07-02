燁輝6月大漲42％、鋼鐵股6檔飆漲停！股民想當鋼鐵人還來得及？分析師：注意「這項指標」

【文 黃健誠】

觀察近期台股上市股票成交值最大的個股，除了航運股續熱，鋼鐵股表現也不容小覷，例如義联集團旗下的燁輝（2023），6月股價累計大漲42%，昨天更拉出第四根漲停板。

在多項利多題材帶動下，投資人也開始搶當「鋼鐵人」，從成交比重來看，（30）日成交比重達23.04%，（1）日則為16.22%，且繼前天十多檔鋼鐵股漲停板後，昨天仍有六檔亮燈漲停。

鋼鐵股是否有機會複製一波今年4月的凌厲漲勢？分析師認為，從近期多項利多來看，確實有期待的空間。

台股近期除了表現持續亮眼的航運股，又悄悄吹起一波鋼鐵人熱潮，尤其中國與俄羅斯相繼推出關稅政策、取消出口退稅後，中俄兩國爭奪鋼料的態勢明顯，加上美國政府的擴大基建案，在供不應求的狀況下，未來鋼鐵價格可望持續走揚，也將帶動鋼鐵股表現。

另外，對於台美貿易暨投資架構協定 （TIFA）在昨日復談，台灣鋼鐵公會理事長、中鋼董事長翁朝棟表示，鋼鐵業全力支持台美TIFA復談，未來若將232關稅（美國貿易擴張法第232條）列入談判項目中，將有利提升台灣鋼鐵銷美的競爭力，對於鋼市看法為第三季穩健、第四季暢旺。

航運股太熱不敢上船，搶當鋼鐵人來得及嗎？

日盛投顧分析師蕭森寶分析，近期原物料族群的走勢及行情，以觀察中國表現為主，如中國今年以來擴大基礎建設，經濟回升的情況走強；從中國鐵礦砂價格來看，今年一路漲到4月創新高後，雖然北京有意壓制黑色商品走勢，祭出相關政策，但是鐵礦砂價格仍在高檔震盪，未來可能創下今年高點。

蕭森寶表示，目前中國鐵礦砂價格約維持在每公噸220美元上下，在未來可望持續走高下，鋼鐵類股還有機會持續走揚，且一旦股價走揚，大宗物資需求回升後，也有機會間接帶動載運大宗物資的散裝航運業者。

因此，投資人可特別注意包括鋼鐵在內的原物料族群，如果價格屢屢創高，沒有出現崩跌，這些類股就相當值得投資人留意。

若從鋼鐵個股來看，蕭森寶提到，在有望受惠國際鋼鐵價格走揚的個股中，會建議投資人留意「大間的」個股，如鋼鐵龍頭中鋼（2002）或是近期表現相當強勢的中鴻（2014），其他規模較小的鋼鐵個股雖然也有望輪漲、飆漲，但可能只是資金效應。

另外，大成鋼（2027）主要產品為鋼鐵次族群的不銹鋼跟捲鋼，在美國市佔率第一，或多或少有機會受惠美國拜登政府的大基建計劃，建議投資人也可多多留意。

分析師：基本面留意報價、技術面沿5日、10日線操作

不過，無論在操作鋼鐵或其他原物料相關個股時，蕭森寶建議，投資人在基本面上，需要多多留意報價，像是中國鐵礦砂目前價格在220美元附近，雖然5月一度回跌，但後來又回到200美元以上的水準，顯見需求強勁，若未來突破高點後，鋼鐵類股可望持續熱絡。

除了留意產品報價以外，在技術面的操作上，蕭森寶則建議投資人，在強勢股操作上，可沿著5日、10日均線操作，其他如造紙、玻璃等近期未這麼強的相關類股，則可以參考月線做為操作上的一個指標。

本文授權自今周刊，原文見此。

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