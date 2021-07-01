Delta病毒強伸魔爪讓全球癱軟！「它」這些特點是讓人懼怕的原因

【文．林依榕整理】

Delta病毒比以往的英國變種病毒株，更令全球許多國家頭痛，目前至少有85國紛紛淪陷在其魔爪之下，澳洲、菲律賓與越南也都延長封城時間，南台灣也壟罩在Delta群聚的陰影之下，到底這個Delta病毒為什麼這麼可怕？

家醫科醫師陳欣湄，在臉書上指出，當台灣染疫者確定感染Delta病毒，政府對應的戒備上升、各種準備動作都升級了，「為什麼Delta病毒那麼可怕？它可怕在哪裡？」

關於Delta病毒，陳欣湄醫師認為可以從「感染率」、「疫苗的施打覆率」、「Delta變異點」、「症狀改變」等4面向來談。

感染率上升：

陳欣湄解釋，傳統病毒株感染率大約落在2.5～3，而英國Alpha變異株提升到3.75～5，Delta病毒竟高達5～6，甚至Delta的傳播力可以比Alpha變異株再高上40%。

也就是說，一旦Delta病毒進入社區，就必須面臨最殘酷的問題，「倘若沒有守住，那擴散率是相當高的，我想離完全解封之路，又再更加漫長了...」

疫苗的施打覆率需更高：

陳欣湄指出，目前唯一能主動抵抗病毒的方式，就是施打疫苗讓群體免疫；所謂群體免疫是指一地區大部分人，對疾病已有免疫力，因此可讓傳播速度下降。

然而，群體免疫最直接關連的就是病毒的傳染率，由於傳統病毒株感染率較低，疫苗覆蓋率約67%，不過隨著Delta變異株傳染力上升，疫苗覆蓋率需高達83%。陳欣湄坦言，端看現在疫苗覆蓋率，確實需要憂心。

Delta變異點使傳染率上升：

病毒變異株意思，就是病毒株有突變點，恰巧Delta病毒株的變異點，可以讓病毒更加容易的接合在ACE-2接受器上，因此更加快速的感染、複製更多的人，陳欣湄表示「這就是為什麼Delta變異株那麼可怕的原因。」

症狀改變：

陳欣湄解釋，一般新冠肺炎確診的麻煩之一，就是臨床症狀跟感冒太過相似，唯獨特殊症狀「嗅覺喪失」是COVID的特點，所以被醫療人員視為重要的診斷訊息。

然而，Dleta病毒的臨床症狀，最經典的「咳嗽、嗅覺喪失」已經改變，轉換成「頭痛、喉嚨痛、流鼻水」，幾乎與一般感冒症狀非常相似，讓染疫者及醫療人員更難察覺。

陳欣湄說明，Delta病毒株大約是去年十10月開始在印度出現，當該變異株進入已經施打疫苗一段時間的英國，瞬間成為佔比最高的病毒株，且僅施打一劑疫苗的民眾，對Delta病毒株的保護力比過去其他病毒來的差，這是目前更加令人擔憂的地方。

最後，陳欣湄表示，已經有很多專家都開始在討論Delta變異株，「這不是偶然，而是確實相當令人擔憂的現象，台灣已經有個案發現是來自Delta變異株，大家都要提高戒備，疫情尚未穩定，乖乖待在家裡才是上策」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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