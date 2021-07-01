他瘦了全世界都關心 你瘦了沒人理？他的「每1公斤」關係著王朝的命脈

【文．林依榕整理】

全世界的領導人中，大概就屬北韓領導人金正恩的體重最常受外界矚目了！他的體重常會引起外界揣測，甚至過去神隱時，各種染疫、患重病、緊急開刀的傳聞從無間斷；今年6月當金正恩出席政治局會議時，身形消瘦一大圈的他讓外界大吃一驚，據韓媒報導，金正恩初估減了10公斤以上，減肥背後動機是因為親信及抗日遺族的勸說，才花了1個月的時間專心減肥。

《朝鮮日報》報導，金正恩因為工作壓力、吸菸喝酒及高熱量的飲食習慣，導致體重不斷攀升、健康惡化，才30多歲的他已經重達140公斤，甚至提早出現中老年人才會有的病症，連簡單講個話都會氣喘吁吁。

有消息人士指出，金正恩身邊的親信對他的健康感到擔憂，在4月15日金日成冥誕紀念日時，致信金正恩建議減重並好好照顧身體健康，畢竟「元帥的健康是祖國和人民的最大心願」。

Kim Jong Un wrist-watch (pun intended) season 2:



This may seem goofy but Kim's health is an actual security risk in the region re: potential instabilities it could cause. And @ColinZwirko has proof from open source that Kim may have lost weight.



Details https://t.co/T4dDMVhF13 pic.twitter.com/JwK48NbQJi — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) June 8, 2021

金正恩起初以「還沒能為人民做什麼事，怎麼能休息」為由拒絕，隨後勞動黨黨務委員李炳哲等親信的再次懇求下，金正恩才同意進行1個月的體重管理，而最後瘦了一圈的他也讓朝鮮官員們大吃一驚。

不過，對於金正恩成功減重，部分民眾倒是感到難過，認為「看到敬愛的領導人消瘦，人民真的很痛心」。

金正恩鏟肉成功與否 為什麼這麼重要？

據外媒報導分析，由於北韓領導人金正恩並沒有明確的繼承人，他的健康關係著整個北韓的命脈，一旦身體喪失工作能力或者去世，國家可能因此出現權力真空，加上妹妹金與正並未得到外界認同，金氏有可能就此大權旁落，對國際而言也都將充滿著不穩定性。

朝鮮事務網站One Korea Center的負責人郭吉燮（Kwak Gil Seob）進一步指出，朝鮮電視台日前還主動播出金正恩減重新聞，這在嚴密控管最高領導者形象的北韓是相當罕見，有此舉動背後目的，正是為了讓金正恩運用他自己作為宣傳的平台，「藉此強化一個領導人不分晝夜地為他的人民服務的形象」。

綜觀上述分析金正恩的健康牽動著金氏王朝能否延續，北韓目前尚未有明確的繼承者，才是其背後更大的隱憂，尤其金正恩的孩子仍年幼不可能繼承大位，北韓的政權危機宛如一顆不定時炸彈，外界都在看。

本文授權自今周刊，原文見此。

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