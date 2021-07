他瘦了全世界都關心 你瘦了沒人理？他的「每1公斤」關係著王朝的命脈

【文.林依榕整理】

全世界的領導人中,大概就屬北韓領導人金正恩的體重最常受外界矚目了!他的體重常會引起外界揣測,甚至過去神隱時,各種染疫、患重病、緊急開刀的傳聞從無間斷;今年6月當金正恩出席政治局會議時,身形消瘦一大圈的他讓外界大吃一驚,據韓媒報導,金正恩初估減了10公斤以上,減肥背後動機是因為親信及抗日遺族的勸說,才花了1個月的時間專心減肥。

《朝鮮日報》報導,金正恩因為工作壓力、吸菸喝酒及高熱量的飲食習慣,導致體重不斷攀升、健康惡化,才30多歲的他已經重達140公斤,甚至提早出現中老年人才會有的病症,連簡單講個話都會氣喘吁吁。

有消息人士指出,金正恩身邊的親信對他的健康感到擔憂,在4月15日金日成冥誕紀念日時,致信金正恩建議減重並好好照顧身體健康,畢竟「元帥的健康是祖國和人民的最大心願」。

Kim Jong Un wrist-watch (pun intended) season 2:



This may seem goofy but Kim's health is an actual security risk in the region re: potential instabilities it could cause. And @ColinZwirko has proof from open source that Kim may have lost weight.



Details https://t.co/T4dDMVhF13 pic.twitter.com/JwK48NbQJi