替嚴凱泰圓夢》裕電穩坐充電樁龍頭 撐過8年虧損 攜手保時捷一炮而紅

【文 / 黃阡阡】

國內充電樁市場成為兵家必爭之地，苦蹲逾10年的裕電能源，破釜沈舟調整體質，憑藉3大優勢轉虧為盈，更喊出明年達成翻倍建置5千支充電樁的目標。

2020年12月，台灣保時捷發表首款純電跑車Taycan，宣告駕車上路就能輕易完成環島之旅，這意味著保時捷的充電樁系統建置必須遍布南北，且車主將電量從5％充至80％，只要22分鐘。這項成就的幕後推手，就是裕隆集團旗下的裕電能源。

「從拿到標案到完成建置差不多就半年，時間非常趕，我們同仁有4個月每天加班到12點，南來北往地反覆測試，可想而知團隊的壓力有多大。」裕電能源總經理高秀枝表示。努力沒有白費，裕電為台灣保時捷在全台負責的快充電站管理、運營服務，搭配開發的「保時捷充電App」，隨著保時捷電動車上路，一夕在充電樁市場打響知名度。

與保時捷合作一炮而紅

警覺相關產業積極卡位中

其實，一炮而紅的裕電在電動車充電領域已苦蹲逾10年，在自有品牌納智捷發表後，10年在裕隆集團前董事長嚴凱泰主導下，裕電能源的前身「裕隆電能」也誕生了。

高秀枝指出，一開始，裕電把重心放在電池研發，「但電池的研發，投入成本與技術門檻高，又受限於當時市場不成熟，在開發過程頻頻受阻。」正因起步過早，裕電忍受連續8年的虧損苦果，團隊人數一度縮編到只剩10幾人。

面對不斷燒錢的壓力，18年，裕電決定調整營運策略，並更名為裕電能源，開始鎖定綠電產業裡的太陽能事業，設法開源，同時將原本電池的研發，轉而運用在充電樁的建置領域。經此調整，裕電「一方面讓光電穩定的收入支撐營運，另一方面也能著手於車電與光電的整合。」

果然船小好掉頭，裕電20年營收寫下1.63億元成績，年增94％，靠光電支撐與車電成長下，首次轉虧為盈。今年第1季再較去年同期成長43％，單季營收來到近4300萬元，目前光電占營收約6成，車電約4成。

裕電累計在全台建置的充電樁已超過2100支，站穩國內充電樁的龍頭地位。去年，保時捷在全台設置共17支直流快充的充電樁，也是由裕電負責系統與營運。

「充電樁市場愈來愈多競爭者，從去年第3季開始熱絡，第4季蓬勃發展，今年就更熱鬧了！」語氣中不難察覺高秀枝的警覺，她分析充電樁市場，除了有自家的裕隆集團外，IT產業、機電業者也都積極卡位。細數下來，機電背景的華城電機、充電樁品牌Noodoe的開發商拓連科技，加油站業者北基國際與台達電聯手⋯⋯，挾著各自優勢搶食市場大餅的競爭者眾。

擁3大優勢 團隊擴編展企圖

一條龍方案獲現代汽車青睞

不過，裕電仍手握3大優勢，首先，它能夠提供從充電樁規畫、建置、銷售到營運等環節的一條龍解決方案。

「裕電在充電樁的管理與開發，是我們在前期建置時的重要夥伴」。台灣保時捷事業發展處處長Ralph Uhlmann（吳海峯）表示，充電樁的建置基本上是從無到有，如何來解決車主「里程焦慮」的問題，是前期布局上很重要的第一步，而裕電在營運及過去與國際設備廠合作的經驗成熟，讓保時捷充電樁的布建更加順利。

有了保時捷國際名氣的加持，韓國現代汽車今年7月預計在台推出新款電動車，前期的充電樁建置也決定交給裕電。值得一提的是，現代汽車這個案子，裕電將負責從充電樁規畫、建置到營運的一條龍服務。

除了4輪充電樁的布局，裕電也具有2輪充電樁建置能力。高秀枝指出，國內電動機車充電有換電與充電兩大系統，隨著中華汽車在電動機車eMOVING的改款、光陽機車也加入充電行列，「我們看好未來在2輪充電市場的發展，也是搶先布局的領域。」

裕電思考的下一步不僅僅是2輪市場而已，「我們也瞄準建案的建置機會。」高秀枝說，眼看充電樁已成為新豪宅的標配，裕電也將與建商合作，看好將是未來一大成長動能。不僅如此，裕電也開始思考儲能市場的機會。由於轉型後，裕電也具備光電技術基礎，如何將綠電、充電樁透過儲能方式進行結合，這也是裕電思考的方向。

高秀枝用「脫胎換骨」形容裕電這3年的轉變，從連年虧損縮編到10幾人的團隊，到今日擴增到60多人的組織，裕電的企圖心顯而易見，但如何在百家爭鳴的市場，率先搶下市占、拿下話語權，勢必成為產業間的焦點。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1280期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE