曾被宣告「永遠不可能升職」如今卻成為迪士尼執行長！他用自身經驗告訴畢業生 成功的最大因素是「這個」

【文 / 王海咪、黃浩珉】

迪士尼董事長羅伯特．艾格：盡一切所能去逐夢活在當下，從這一刻開始！

迪士尼（The Walt Disney Company）董事長羅伯特．艾格（Robert A. Iger）沒有傲人出身，甚至曾被美國廣播公司（ABC）主管宣告「永遠不可能升職」，卻用毅力證明能力，坐上ABC娛樂總裁，之後更成為迪士尼執行長。5月底，他以畢業生家長的身分，來到德州大學奧斯汀分校（UT Austin）致詞，分享來到古稀之年的他，一路走來堅信的幾個人生哲理。

我花了很多時間想，今天該和你們說些什麼，想著想著，不禁回到48年前、我的畢業典禮上。

那時的我，和你們一樣坐在台下，但我已經完全想不起來台上演講的人是誰了！幸好你們活在有手機、相機能記錄的年代，這樣50年後，可能還有機會想起來，今天對你們演講的人是我。

雖然我早已忘了講者是誰，卻到今天都還記得，當時的我對未來有多迷惘。我從沒想過能有機會站在這說話，更沒想過，我有一天會有4個孩子，甚至，其中1個孩子正以畢業生的身分坐在台下。

我最常被人問到的問題之一是：「你能成功，最大的因素是什麼？」我的答案是「勇敢」。

勇敢不單單指無所畏懼，而是在面對恐懼和不確定性時，你能採取快速且必要的手段；在你做出不受歡迎的選擇時，你能因勇氣而堅持；在決策時，你能站在正義、誠實的一方。一個勇敢的人，能基於對眾人、環境和想法的關懷或好奇，做出全新的探索。

而勇敢的先決條件是「做夢」。20歲出頭的你們，沒有「夢想太不切實際」這回事，我希望你們能用一顆樂觀的心看待未來。你們的潛力無窮，具備達成夢想所需要的能力，所以，當有人質疑你時，一點也不需要理會。

再來，我希望你們知道，失敗不代表世界末日。

我在你們這個年紀的時候，想當電視台的主播，所以畢業後，我去了一家小電視台報氣象。很不幸地，我很快意識到，我連氣象都報不好，更別說當電視台主播了。所以我二十三歲的時候，決定辭掉工作，展開全新的職涯規畫，這個決定很大膽，因為我對未來其實一點想法也沒有。

後來，我在美國廣播公司（ABC）找到一份很低階的助理職務，沒想到做不到兩周，老闆把我叫進辦公室，說我不可能有升職機會，要我趕快另尋出路。

在我出社會的前兩年，走得很坎坷，當不了氣象主播，又被斷言永遠不可能升職。幸好，我後來證明他們是錯的，我不只拿到了一份工作、順利升職，而剩下的，就是你們都知道的歷史了。

我要說的是，總會有人說你不夠好，那又怎樣？這就是人生啊！

大約在幾年前，皮克斯動畫（Pixar Animation Studios）向我們提案一部地方文化濃厚的作品《可可夜總會》（COCO），內容圍繞著墨西哥的「亡靈節」（Día de los Muertos），影片中用了大量色彩繽紛的角色、民族藝術和民謠音樂。

當時，我們受到很多質疑，說這麼狹隘、大量著墨地方文化的作品，不可能在全球暢銷，但這部迪士尼電影證明了反對聲浪的大錯特錯。《可可夜總會》賺得世界各地、無數人的熱淚，它詮釋了多元文化，讓墨西哥生動又美麗的地方特色躍上大螢幕。

所以，無論你未來選擇走哪一條路，不管是你說的故事、你追求的職業，或是你想為社會帶來的變化，我都希望你們能勇敢，帶著野心去打開新領域。如果有任何人還在懷疑自己的能力，不妨看看現在的自己，生活在新冠疫情最艱困的時代，你們也走過來了。

最後，在我鼓勵你們挑戰自己、展開新旅程的同時，我也希望你們能活在當下、享受每個體驗。

當然，你們會遇到一些困頓的日子、甚至有讓人難以生活下去的時候；但同時，也會有很多美好、讓你們熱愛生命的時刻，像是找到一生摯愛、有自己的孩子，或探索一個新興趣、找到一份好工作。回想我的人生，我不覺得我會做太多改變，但如果真的要說，我希望更懂得享受當下。

總之，我希望你們能夠勇敢，不要總是選擇安全無虞的道路，要去嘗試那些潛力無窮的新事物；我希望你們把夢做大，如果第一個夢想沒有成功，也不用擔心，就換下一個！在此同時，別忘了去擁抱生活，活在當下、而且活得精采，從這一刻就開始！

紐約市前市長麥克．彭博：

科技無法取代「你與我」並謹記：為他人著想！

5月底，美國紐約市前市長麥克．彭博（Michael Bloomberg）受邀至約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）畢業典禮致詞。儘管他是華爾街知名財經資訊媒體《彭博》（Bloomberg）的創辦人，但在這一場演講中，他與畢業生們熱情分享的，卻是數位科技無法取代實體團結的力量，他更認為，人與人面對面交談，有其無法取代的必要性。

「團結的重要性！」這就是我今天想和你們談的，因為我相信這是幸福的關鍵，不僅在我們的個人生活中，而且也在你們的職業生涯中。

想想看：社群媒體誕生時，讓人們可以分享觀點、新聞、照片、舞蹈動作，以及幾乎任何其他事物……，當然，也包括最無恥的謊言，和最離譜的陰謀論。

10年前，我們曾聽到很多消息，關於社群媒體如何讓世界更緊密地聯繫在一起。在某些方面，它確實有。

但是，時代精神已經改變。正如我們已在美國看到的狀況，社群媒體也助長了我們的分裂；事實上，它現在有可能掩蓋了人類經驗中，某些最根本的事物，那就是把人們聚集在一起，而這才是「真正的力量」。

當我們面對面聚在一起時，無論是玩耍還是祈禱、工作還是和平抗議，我們都獲得了更強大的力量，並且，我們比獨自一人生活得更充實。在過去的一年裡，我們已經充分地了解，數位科技無法取代實體的團結。

回到1990年代，當我有幸擔任這裡的董事會主席時，管理專家告訴我們，很快地，每個人都將遠端辦公，並在家工作，辦公室就像一隻恐龍，正在慢慢滅絕。

今天，我們聽到了同樣的事情：遠端工作將成為新常態。對於一些雇主來說，至少在一段時間內很可能是這樣。但是，我比以往任何時候都更加確信，最成功的組織和個人們，都會重視親自的面對面互動。

因為當我們面對面聚集時，我們會明白生活中的一個偉大真理：作為個人，只有在他人的幫助下，才能充分發揮我們的潛力。我們與來自不同背景的人接觸得愈多，我們學習的就愈多，成長的也愈多。

每當我與公司的新員工交談時，我都會告訴他們：忘記「我」這個詞，用「我們」替代。因為沒有人能靠自己完成任何事情。這個想法有一個簡單的說法：團隊合作。

視訊通話非常適合交換訊息，但在建立關係、建立團隊和建立網絡方面，以及在培養創造力、合作以及解決問題方面，沒有什麼可以代替你在現場坦誠地與人交流。

如果你不相信，想想看遠距課程和實體課程，我想你會同意：不一樣。或者，在線上觀看音樂會，而不是親自觀看，這也不一樣。或是，遠距離約會與面對面約會，絕對不一樣。

由於化學反應，體驗非常不同。在每種情況下，當我們與他人進行身體接觸時，體驗會更加愉快、令人振奮和強大。我們從與他人相處中獲得的能量和靈感，是推動世界前進的動力。問題就是這樣解決的，創新就是這樣發生的。

所以，當你離開這個校園走向世界時，我希望你能帶著一個偉大的想法，因為它真的很重要，那就是：在你的職業生涯和你的個人生活中，「為他人著想」。

因為追根究柢，只有藉由我們關係的力量，我們才能發揮我們的潛力，才能夠以團隊之力，創造一個更公正、更平等、更和平，以及更美好的社會。

不管你今晚、明天，還是在你的餘生中準備做些什麼，請你像「明天可能再次封城」一樣的心態去努力……，一起做，並且親自去做。如果你牢記這一點，我知道，你會做出驚人的事情。

恭喜，祝你好運！

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