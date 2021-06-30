國籍航空機組員檢疫新制「做半套」？未完成居檢仍可派飛 專家憂再度出現病毒破口

【文 / 陳偉周】

過去1個月以來，台灣面臨疫情高峰，奪走了600多條寶貴生命。

近期疫情趨緩，呼籲指揮中心料敵從嚴，不得開放機組員於居檢期間可派飛出勤，以降低染疫風險。

7月1日，國籍航空機組員檢疫新制上路，尚未接種第1劑疫苗及接種第1劑未滿兩周的機組員，長程航班（入境旅遊疫情第3級地區）返台後，居家檢疫時間由5天延長為7天，結束日核酸檢測（PCR）陰性後，再進行7天加強版自主健康管理；接種第1劑疫苗滿2周但尚未具完整保護力者，採5天居家檢疫加9天加強版自主健康管理；完整接種2劑疫苗達2周且抗體檢測陽性者，返台後，僅需7天自主健康管理，且需在結束日核酸檢測為陰性。

中央流行疫情指揮中心於6月14日公布的這項措施，雖全面延長未接種疫苗機組員的居家檢疫時間，卻留下一條但書：「居家檢疫期間符合《民航法》規定得派飛者，限派飛長程航班，且須於派飛前確認抗原快篩陰性。」亦即居家檢疫未滿5天或7天的機組員，只要公司排班仍可出勤。

借鏡國際 居檢期間不可派飛

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，新制用意是為鼓勵施打疫苗獲得保護力，已施打的組員將放寬管制，未施打者仍維持14天總管制期；「檢疫期間快篩陰性可派飛」，則是考量航空公司為維持客、貨機營運的人力調度需求，且機組員居家檢疫期間規定1人1室，染疫風險低，只要快篩陰性即可派飛出勤。

但專家對於這項作法充滿疑慮，因為4月底以來造成逾600人死亡的確診案例，經基因定序後確認是英國變異株病毒，極可能是由機組員帶進國門，又因為居家檢疫時間縮短而進入社區。

專家的疑慮，就在於這些作法並未堵住「居家檢疫時間縮短」的病毒破口路徑。新作法雖將未施打疫苗機組員的居家檢疫時間拉長為7日，但與一般入境民眾的14日相比，仍然打了5折；在尚未出現疫苗之前，為了維持運能而縮短機組員隔離期間或是權宜之計，但如今已有疫苗可打，「未打疫苗者」的隔離時間理應不該再有折扣空間。

再者，居家檢疫期間若快篩陰性可提早「出關」派飛的規定，同樣隱藏危機。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙分析，近期的英國、印度變種病毒，無症狀潛伏期可能長達7天，這類「隱性感染」的病毒量難以監測，長程航班機組員在居家檢疫未滿7天的情況下出勤，可能有快篩偽陰性風險，在執勤期間交互感染。居家檢疫雖規定1人1室，但若又不慎使家人染疫，恐將再次形成社區感染鏈。

第1線機師對指揮中心體恤航空公司人力調度的「美意」也不買單。

桃園市機師職業工會常務理事陳蓓蓓指出，指揮中心應比照去年規定，強制規定機組員回台檢疫期間不得執勤，「比照國外作法，除非沒有管制，否則要求機組員居檢，就等於停止派飛。」

陳蓓蓓表示，美國境內的機組員由於都已接種2劑疫苗，沒有要求居家檢疫，已恢復正常派遣調度；新加坡與台灣一樣，飛完長班後須居家檢疫7天，期間不可派飛；中國則最為嚴苛，居家檢疫時間長達14天、不能派飛，唯獨台灣指揮中心不加以限制。

陳秀熙則呼籲，如果指揮中心一定要讓機組員在檢疫期間派飛長程航班，最低限度也要提高採檢的精準度，以核酸檢測，而非抗原快篩作為放行依據。此外，他也建議指揮中心，將機組員自主健康管理結束前（第14天）的抗原快篩改為核酸檢測，避免任何偽陰性感染者進入社區的風險。

強制接種疫苗 降低染疫風險

陳秀熙認為，延長檢疫時間是為了替機組員爭取時間全面施打疫苗，他建議機組員應「強制」接種兩劑疫苗並進行血清抗體調查，確認產生完整的保護力，再進行派遣工作。

「機組員本身就是高風險工作，應盡快讓他們全數接種疫苗。」中華民國防疫學會理事長王任賢指出，其他國家都把機組員列入優先施打疫苗對象，以日、韓為例，在疫情爆發後，優先讓機組員接種2劑疫苗，因此不需居家檢疫。

針對學者建議強制機組員施打疫苗與全面改採PCR核酸檢測，莊人祥回應，指揮中心無法強制機組員施打，但已請航空公司鼓勵機組員接種疫苗。根據交通部民航局統計，7家國籍航空公司第1劑接種率，機師為97％、空服員為94％；第2劑接種率，機師為19％、空服員為9％。關於採檢部分，莊人祥則說，「視新措施落實情形與疫情發展，再滾動式調整。」

過去1個多月，台灣面臨1年多來最慘烈的疫情侵襲，數百人因此失去性命，3級警戒造成的經濟損失更難以估計。如此慘痛的代價，部分原因就是指揮中心過度輕忽機組員染疫風險、貿然縮短居家檢疫時間。在印度變異株Delta病毒來勢洶洶之際，指揮中心制定檢疫措施時，更應記取教訓，「料敵從嚴」，才不會讓好不容易出現降溫跡象的疫情，再次猛烈爆發。

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