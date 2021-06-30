維持疫下台灣經濟！做好這件事超重要 謝金河看好「4產業」趁勢崛起

【文．謝金河】

疫下的台灣經濟：外熱內冷。

星期日下午，負責主管經濟事務的行政院副院長沈榮津先生打電話來，我們在電話中討論台灣的經濟情勢，我告訴沈副院長，台灣只要沒有封城，維持生產線的正常運作，台灣的經濟問題不大。

倒是內需會受到很大衝擊，尤其是沒有開張就沒有生意做的店家，或市場小販，還有打零工的勞動朋友，或是靠時薪賺錢的底層民眾，這個時候，政府的紓困措施千萬不要手軟，或斤斤計較。

大家都記得，去年第二季美國宣布封城，川普政府為了救急，端出的紓困方案，每一個美國公民每月都可以領到1400美元的紓困金，而且年所得75000美元以下的民眾不用繳稅。

這次台灣進入三級警戒，時間至少兩個月，對大企業影響小，但對內需行業衝擊大，像按摩，健身房，KTV很可能好幾個月不能開張營業，國旅也快掛點，餐飲業剩外帶，高檔餐廳幾乎都停止呼吸，這個時候政府的紓困力道要大，政府要捨得花錢！

傳統產業成長力道驚人

而台灣的出口仍保持強勁，看出口數字，每個月的出口值是已經發生的事，外銷接單代表未來，台灣4月外銷接單549.2億美元，年增42.6%，這當中，含半導體的電子零組件成長51.5%，資通訊產品成長23.8%，但傳統產業的金屬製品出口增長86%，塑膠，橡膠製品成長73.7%，已看出傳統產業成長的力道。

到了5月，外銷接單522.9億美元，年成長34.5%，這當中，電子零組件仍成長40%，但資通訊產品出口只成長4.2%，可以看到零組件缺貨及需求成長趨緩，但是，金屬製品，塑橡膠製品出口成長仍持續強勁，從出口接單的消長，大家就可以了解，這一陣子，股市的航運，鋼鐵，塑化比較熱，電子股成交比重下降，從外銷接單的變化，已經可以看出端倪。

這些年，台灣的傳統產業一直被市場邊緣化，這回從航運，鋼鐵，紡織到塑化都看到競爭力，這也是台灣產業平衡的另一個收穫！

本文授權自今周刊，原文見此。

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