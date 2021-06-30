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保單紓困借款將上路！持「這種」保單可申請1.28％利率、最高10萬借款

聯合新聞網 / 今周刊
7月1日起，保戶可用有「保單價值準備金」的保單，向保險公司申請利率1.28%的超低利率借款，額度最高10萬元。 報系資料照
7月1日起，保戶可用有「保單價值準備金」的保單，向保險公司申請利率1.28%的超低利率借款，額度最高10萬元。 報系資料照

【文．黃健誠】

國內COVID-19疫情自5月中旬升溫以來，何時能解除三級警戒，不確定因素還很大，且明顯衝擊許多民眾的生計。

繼日前政府推出勞工紓困貸款後，多家保險公司也推出保單紓困借款。

7月1日起，保戶可用有「保單價值準備金」的保單，向保險公司申請利率1.28%的超低利率借款，額度最高10萬元。

申辦保單紓困借款　需符合這五大條件

日前金管會與壽險公會規劃保單借款優惠方案，協調22家壽險業者在7月1日開辦保單紓困借款。

各保險公司保戶若符合「身心障礙者」、「中或低收入戶」、「特殊境遇家庭成員」、「符合政府個人紓困補助條件者」、「受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者」等五大條件其中之一，就可在保單價值準備金可貸金額內提出申請，借款金額最高10萬元，利率為1.28%，優惠期間三年。

另外，對於符合條件中的「受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者」，壽險公會對於適用情形也做出說明指出，如果為有雇主者，保戶因失業、無薪假、非自願離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退減少獎者等致收入減少，導致經濟困難者。

若為無雇主者，保戶職業為攤商、自營商、自由工作者等類型，因營收下降或暫停營業導致經濟困難者，上述兩種類型的民眾都可申請。

要看保單是否有「保單價值準備金」　才能據此申請

民眾如果欲以保單向保險公司申請借款，還需注意該保單是否有「保單價值準備金」，例如終身壽險、儲蓄險、年金險等。

至於具有保單帳戶價值的投資型保單，是否能用來申請，各家保險公司對此規定不一，建議申請前，可先向所屬保險公司查詢。

不過，醫療險、意外險、傷害險、旅平險等，因無保單價值準備金，則無法辦理保單借款。

若實際計算，民眾申辦此保單借款，利率僅1.28%，比勞工紓困貸款的利率1.845%還低，若以借款上限10萬元計算，保戶借款的3年期間，每月利息僅105元。

業者統計保單借款件數年增逾3成　但借款前要注意這些事

保單紓困借款將於7月1日開放申請，富邦人壽指出，內部統計發現，今年5月單月保單借款申請件數高達逾2.1萬件，較去年同期成長逾30%。

這也顯見疫情當頭，民眾對於短期資金紓困需求急迫，此時推出保單借款紓困方案，盼能藉此減緩保戶經濟壓力。

民眾如欲申請保單紓困借款，多家保險公司也推出線上服務，鼓勵保戶在家中以網路申請。

國壽、南山、台灣人壽　均接受保戶申請

國泰人壽表示，鼓勵保戶儘量使用國泰人壽的遠距客服視訊服務，只要電洽各服務據點或24小時客戶服務專線，即會傳送相關申辦文件，讓保戶在家就可簡單透過email、拍照、視訊等步驟，輕鬆申請並同時完成保單借款。

另外，保戶可透過國泰人壽官網會員專區或透過國泰人壽APP，查詢保單可借金額及借款利率，完整掌握保單資訊。

南山人壽也表示，保戶可以在不出門的情況下，利用網路、email、傳真或拍照等方式申辦，申辦保單借款前，可詳閱「保單借款合約書」、「保險單借款重要事項告知書暨保單借款說明事項」，或可與南山人壽保險業務員聯繫、電洽24小時客戶服務中心，或至南山人壽企業網站查詢。

在申請保單借款前，台灣人壽則提醒保戶，提出申請前可先查閱個人保單的保單價值準備金，是否為可辦理保單借款的有效保單，而保單借款雖有免擔保、免手續費、申貸簡便、快速撥款及隨借隨還等五大優點。

但是，若未償還的借款本息，超過保單價值準備金時，保險契約效力即會停止，因此在辦理保單借款紓困專案前，一定要詳細閱讀保單借款約定書。

本文授權自今周刊，原文見此

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