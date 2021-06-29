貨櫃三雄又漲停！航運股景氣還會熱多久？陽明前董座揭：3重點、1變數

【文．林信男】

全球缺櫃、塞港現象頻傳，導致海運供應鏈緊繃，運費居高不下，航運股應聲大漲，吸引不少散戶搶當「航海王」；至於貨櫃海運業這波景氣熱潮，能延續到何時？前陽明海運董事長謝志堅認為，有3個重點和1項變數，值得投資人留意。

28日航運股依舊是交投重心，陽明、長榮、萬海皆攻上漲停，其中萬海更衝上300元大關。

謝志堅日前在《老謝看世界》節目中，與主持人、財信傳媒董事長謝金河，共同針對貨櫃海運業前景，進行深入探討。

謝金河認為，近1年來，貨櫃海運業景氣之熱，令全球驚嘆，從股價角度來看，陽明（2609）1年前的股價是6.06元，現已漲至163元；同期長榮（2603）從10.35元，漲到160元；萬海（2615）自15.45元，漲至200多元；海運貨攬業者台驊（2636）也從20多元，漲到222.5元。

謝金河表示，在上述情況下，眾多散戶開始追逐航運股，「因為它會漲，所以大家通通衝進來」；但，令人好奇的是，當前熱到發燙的航運業景氣，到底可以走多久？

疫情導致運費大漲 3重點掌握貨櫃海運業前景

對此，謝志堅分析，本次造成運費大漲的主因，就是新冠肺炎疫情，「疫情帶來2個結果，第1個是貨運量變化太大，第2個是碼頭擁擠。」至於貨櫃海運業前景，他認為，可從以下3個重點來觀察。

首先，根據法國海運諮詢機構Alphaliner預測，2021年的貨量需求，估將成長5.8%，「金融海嘯之後，從2011到2018年，貨量需求平均成長4.5%，但2021年是5.8%，這表示今年大家看好。」謝志堅說。

他舉例，今年首季，全球前11大船公司的稅前淨利，已達150億美元，按此趨勢來看，「第2季應該是不輸第1季」。

其次，美國總統拜登已於3月11日，簽署規模達1.9兆美元的紓困方案，可望刺激消費。謝志堅強調，這些錢有2個地方可以花，「一個叫Goods（商品），一個叫Service（服務）。Goods就是硬體，可以運的，Service可能是去玩，很明顯的是，有一部分會花在硬體方面。」

再者，根據「全美零售業聯盟」（National Retail Federation）預測，今年9月，貨物的成長，會較去年來得多，「所以第3季，毫無疑問，應該是，還是貨很多。」謝志堅說。

明年6月美國碼頭工會與資方談判 估將影響出貨時間

值得注意的是，明年6月底，美國碼頭工會（ILWU）與船公司之間的合約到期，屆時勢必會進行談判，為避免發生罷工事件，許多貿易業者，會提早出貨，避開這個時間點，降低不確定性。

謝志堅分析，據估計，明年貨量需求成長幅度約4%，而艙位（供給）只增加3.1%，因此，若撇開碼頭工會與資方談判，可能導致的罷工情形不談，「純粹講明年的供需，我認為對船公司是健康的。」

「2021全年（海運業者）賺錢？虧錢？大家心裡有數。」謝志堅樂觀判斷，今年海運業者的營運表現，會「超乎大家想像」，而明年，就得看碼頭工會與資方的合約談判，「這個因素大家要注意」。

謝志堅建議航運三雄 應盡量造新船、別租太多船

謝志堅指出，隨著市值增加，長榮、萬海、陽明若要優化經營體質，應盡量造新船，不要租太多船，「造船和租船畢竟是不一樣的，你要給人家多1成的租金，所以有錢的話，盡量去造船。」

他強調，長榮和陽明打的是「世界盃」，主攻歐美，來自台灣的營收貢獻，只有6%到10%，「這2家公司，基礎相當紮實」；另一方面，萬海最近也開始經營美國航線、跑遠洋，「這3家公司的未來，我個人認為，還是很強的。」

據法人預估，萬海、長榮、陽明的目標價，分別是342元、220元和235元；但謝金河認為，航運業的景氣變化，還是要回歸基本面，去做當沖，就像在「射飛鏢」，「大家每天殺來殺去，我想，不會是常態。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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