不打就入獄！減薪、拔官、手機斷訊 全球對拒打疫苗者有哪些超狂懲罰？

【文．林韋伶】

「你自己選，打疫苗或是我把你抓去關。」

菲律賓總統杜特蒂在電視演說中，對全國民眾這樣說。

菲律賓是亞洲因新冠肺炎疫情受創最深的國家，為了提升菲律賓低迷的疫苗施打率，杜特蒂語出威脅，若國民拒絕接種新冠肺炎疫苗，將把這些人抓去關。

杜特蒂也呼籲不想打疫苗的人，可以選擇離開菲律賓或是進監獄，「不要逼我這樣做，沒有人希望發生這樣的事。」

杜特蒂本人5月已接受疫苗接種，且事後還把訊息貼在社群媒體上，相當積極在推廣全民接受疫苗接種。

對於杜特蒂的說法，菲律賓的衛生主管機關僅表示，基本上打疫苗還是民眾的自願行為，不過，強烈建議民眾接種。

杜特蒂威脅不打疫苗就入獄 人權律師：於法無據

然而，人權律師Edre Olalia在接受《紐約時報》訪問時點出，杜特蒂這樣做是違法的，Edre Olalia分析：「就算這是緊急事態，並沒有一條法律讓總統可以因為這理由逮捕民眾。」

近年菲律賓民眾對施打疫苗有遲疑，主要是因為2017年曾發生多起幼童因為施打登革熱疫苗而死亡的案件。

要特別留意的是，千萬不要小看杜特蒂的決心，他曾經在2016年宣示要處決販毒者，至今大約有6100名犯人因為販毒相關罪名遭處死，國際刑事法庭（International Criminal Court）還因此在近期對他展開調查。

巴基斯坦也是另一個對抗拒疫苗者祭出罰則的國家。

巴基斯坦政府在6月初宣布，所有公家機關與私人企業的勞工，都必須在6月底前接種疫苗，而超過50歲的民眾，如果沒有接種疫苗的話，就不能到北部的山區遊玩，這是當地人一項很熱門的避暑方式。

巴基斯坦各地政府出招 對抗拒疫苗者減薪、手機斷訊

根據巴基斯坦政府統計，目前手中有的疫苗數量，足夠年滿18歲以上的國民全數接種，但當前的接種率卻僅有6%，與人口數相當的巴西相比，巴西已有超過四分之一民眾接種疫苗了。

為了提升接種率，巴基斯坦東南部的信德省（Sindh）省政府宣布，從7月開始，如果有公務員尚未接受疫苗接種，將停止發放薪水給他們，且沒有說明如果公務員接種疫苗之後，是否就可以拿回沒有被扣住的那份薪水。

此外，巴基斯坦的最大城市喀拉蚩（Karachi）也提出罰則，指出將不會發放駕照給沒有打疫苗的人；而巴基斯坦最大的省分、擁有逾1億人口的彭加省（Punjab），則表示將把未接種疫苗者的手機斷訊。

不打疫苗就丟工作 美國休士頓醫護提起集體訴訟

事實上，在美國除了有多項鼓勵疫苗接種政策外，也有部分地方是靠祭出懲罰來提升施打率。像是在美國休士頓的醫療院所，就有150多位醫護人員，因為拒絕接種新冠肺炎疫苗自願離職或被解雇，也有醫護人員為此提起集體訴訟。

提起訴訟的原告主張，新冠肺炎疫苗目前仍在實驗階段是很危險的疫苗，他甚至主張強迫醫護人員施打疫苗，就像當初納粹對集中營的囚犯進行人體實驗一樣。

這是美國首度出現這樣的訴訟，大家都在看，到底醫療院所拿「保護醫護人員與病人」的理由，可以做到什麼程度？

不過目前法官已駁回這項訴訟案，並表示如果醫護人員對這項要求不滿，可以轉到別的地方工作。

不僅在醫療院所，過去美國也曾在軍隊推動過疫苗施打計畫，有數百名軍人以健康狀況或宗教信仰為由拒絕接種，許多人因此丟了官階或是薪水，更甚者則被開除軍籍。

有許多軍人長年來為了恢復自己的權益而努力，但僅有非常少數的人成功為自己平反。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

印度Delta變種病毒來勢洶洶！ 連「防疫模範生」都難擋 接種率逾6成的以色列怎麼接招？

借鏡國際經驗》專訪以色列衛生部司長拆解疫苗接種戰略 總理30通電話「纏」出疫苗 從每日確診七千到全解封

從一天上萬人確診降到單日12例 兩招對抗疫情讓以色列6月逐步解封 他們的經驗，給了台灣哪些啟示？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】