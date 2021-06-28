接種後疫情卻燒更旺…3因素告訴你 為何陸疫苗外交成效恐掉漆

【文．林信男】

美國總統拜登於6月上旬宣布，美國政府將購買5億劑輝瑞（Pfizer）疫苗，無條件捐贈給92個中低收入國家，該消息所揭示的，是美、中之間「疫苗外交」（vaccine diplomacy）競爭的白熱化，而就後續發展來看，雖然中國較早啟動疫苗外交，但美國極有可能迎頭趕上。

美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃延中（Yanzhong Huang），在接受外媒採訪時表示，對中國來說，2021上半年，是執行疫苗外交的「黃金時期」，主因在於，美國等西方國家，疫情依舊嚴峻，無暇顧及他國，相較之下，中國疫情已受控，有餘裕對尚未取得疫苗的國家提供疫苗，使自己成為唯一貢獻者。

截至本月初，中國累計已向國際社會，提供約3億5000萬劑新冠肺炎疫苗；該國外交部長王毅指出，中國已對東南亞國家，送出1億劑疫苗。

在上述情況下，中國原本擁有絕佳機會，可在疫苗外交舞台上大顯身手，但以下3個因素，卻讓美、中兩國的疫苗外交競爭局面，出現明顯變化。

一、美國聯合盟友迎頭趕上 中國面臨強大對手

自美國展開大規模疫苗接種以來，疫情已逐步受控，該國取得的疫苗數量，不僅足以供國民施打，也有能力援外。

除拜登宣布，美國政府將購買5億劑疫苗，捐贈給92個國家外，美國也在今年的「7大工業國集團」（G7）峰會中，與其他成員國協商，決議共同捐出至少10億劑疫苗給他國，盼加速終結新冠病毒大流行。

黃延中強調，拜登外交政策的主要目標之一，就是奪回美國的全球領導地位，而對他國捐贈疫苗，正是最容易達標的方式，「美國有能力，也有政治意願」，這將使中國在疫苗外交上，面臨一個強大的對手。

另一方面，為因應中國的疫苗外交，日本也開始出招，陸續對台灣、越南捐贈疫苗，並預計於7月初，向印尼、泰國、菲律賓和馬來西亞送出疫苗；換言之，這場疫苗外交競爭，已有更多國家參與其中，中國不再是「唯一玩家」。

二、中國疫苗效果不如預期 採用國疫情未受控

雖然中國期待透過疫苗外交，強化國際影響力，但，疫苗保護力不如預期，恐使中國疫苗外交的成效，大打折扣。

包括《紐約時報》在內，已有數家外媒報導，包括智利、塞席爾、巴林和蒙古等依賴中國疫苗的國家，即使接種率都來到50%以上，卻未能有效防堵疫情擴大，導致前述4國，在疫情最嚴重的10個國家中，全數「榜上有名」。

香港大學病毒學家金冬雁（Jin Dongyan）認為，「如果疫苗效果夠好，就不該發生這種狀況，中國方面，有責任解決此問題。」

中國的國藥、科興兩款疫苗，雖陸續獲得世界衛生組織（WHO）核准，供緊急使用，但尚有許多國家，未開放採用中國疫苗，主因在於，中國在相關數據的提供上，仍不夠透明。

對此，前新加坡外交部常任秘書考斯甘（Bilahari Kausikan）直言，中國的疫苗外交頗為拙劣（clumsy），「這會導致外界質疑疫苗功效，不符合中國的自身利益。」

三、不願過度依賴中國 避免相關政治影響

新加坡「拉惹勒南國際研究學院」（S. Rajaratnam School of International Studies）分析師史旺（Hannah Sworn）以南海地區國家為例指出，這些國家偏好透過多元管道取得疫苗，藉以避免過度依賴中國，所帶來的政治影響。

簡言之，向中國求助，或許能繞過諸多繁文縟節，快速取得疫苗，但這些「受贈者」在面臨外交壓力時，將更顯脆弱。

考斯甘認為，面對疫情威脅，收到疫苗的國家，當然會對贈與者，表達感謝之意，但，「感謝」在國際關係中，是一種稍縱即逝的情緒，不會有國家因為收了疫苗，就決定與某國形成戰略聯盟，這些攸關國家利益之事，都不是單一因素可左右的。

他強調，外交政策是多重因素交織的結果，疫情遲早會告終，屆時，因獲得疫苗而表達的感激，也會跟著結束，中國、美國捐贈疫苗給他國，所創造的影響力，只是暫時的；接下來，國與國之間，肯定會再找到其他領域，繼續競爭下去。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

4個Q&A看懂Delta變種病毒有多難纏！專家憂秋季恐出現新一波感染潮，接種疫苗能帶來多少保護力？

台大醫師李秉穎解析「疫苗猝死」疑慮 5個Q&A讓你秒懂各式「危險跡象」

就算有病床，你也未必能活下去…三個致命原因擊潰疫苗生產大國 讓印度淪為疫情地獄

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】