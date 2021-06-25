除了捐贈台灣2萬劑疫苗立陶宛還做這2件事 讓中國怒嗆：圖謀不會得逞

【撰文 林信男】

6月22日，立陶宛政府宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，預計於9月底前運抵台灣。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特上寫道，他很自豪，能和台灣人民團結一致，對抗疫情，「熱愛自由的人，應該互相關照。」

不過，上述情況，立刻觸動中國敏感神經，也讓立陶宛和中國之間的新仇舊恨浮上檯面。中國官媒《環球時報》評論直言，立陶宛一系列挑釁行為，幾乎觸碰了中國所有紅線，恐讓自己「沒有出路」。

根據歐洲媒體EUobserver觀察，藍斯柏吉斯之所以提到，「熱愛自由的人，應該互相關照」，是在暗指中國不承認台灣獨立性、侵犯人權等行徑，而立陶宛捐贈台灣疫苗，正好戳中了中國的痛點。

事實上，立陶宛本就對中國、俄羅斯，抱持警戒態度。今年3月，立陶宛情報機構便示警，中國和俄羅斯，都在利用新冠肺炎疫情，擴大對人民的監控，強迫取得民眾個資、醫療相關記錄；此外，中、俄更把疫苗出口，視為擴大地緣政治影響力的工具，主要目標包括非洲、拉丁美洲，以及較貧困的亞洲國家。

This morning the 🇱🇹 Lithuanian Government approved donation of 20 thousand vaccines to 🇹🇼 #Taiwan. I am proud that we can, albeit in a small way, to show solidarity with the Taiwanese people in combatting the COVID-19. Freedom-loving people should look out for each other! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) June 22, 2021

藍斯柏吉斯在推特上強調，「熱愛自由的人，應該互相關照。」

立陶宛退出「17+1」 稱貿易未如預期受惠

近期除了捐贈疫苗給台灣之外，立陶宛還陸續在2件事上，觸怒了中國。今年5月，立陶宛表示，已退出中國與中歐、東歐國家的「17+1」合作機制，此舉被認為是歐盟與中國關係惡化的最新跡象。

立陶宛駐中國大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene）指出，當初參與「17+1」，是為了強化進入中國市場的機會，但此事並未發生，「我們對中國的出口有些許成長，但來自中國的進口，成長得更快，使我們持續出現貿易逆差。」

有關立陶宛退出「17+1」一事，立陶宛駐印度大使普蘭克維丘斯（Julius Pranevicius）亦強調，立陶宛原預期，加入「17+1」，能讓貿易受惠，「但我們沒看到它發生」。

普蘭克維丘斯表示，我們希望歐洲以一致、強勢的聲音說話，「在這個意義上，『17+1』的形式，反而使之分裂，因此我們更偏好以『27+1』的方式來對話。」

▲米凱維切涅（左）認為，參與「17+1」，並未讓立陶宛獲得更多進入中國市場的機會。（圖：取自Diana Mickeviciene推特）

基於貿易、經濟需求 計畫在台開設經貿辦事處

另一方面，立陶宛也宣布，將在台灣開設經貿辦事處，當媒體問及，該決定恐使立陶宛和中國之間的緊張關係加劇時，普蘭克維丘斯答道，在台灣設立經貿辦事處，是促使立陶宛更廣泛接觸亞洲的一環，並非罕見之事。

普蘭克維丘斯稱，至少有15個歐洲國家、共計約60多個國家，在台灣設有辦事處，「這件事（立陶宛在台灣設立經貿辦事處）是出於貿易和經濟需求，以及擴大亞洲資源的決定，不該反映在我們和中國的雙邊關係上。」

對於立陶宛退出「17+1」、計畫在台灣開設經貿辦事處等情形，《環球時報》評論寫道，立陶宛一系列挑釁行為，毫無疑問是由美國所策動的，立陶宛幾乎觸碰了中國所有紅線，恐讓自己沒有出路。

評論稱，美國的影響力，可能已深入立陶宛，使其錯誤地認為，自己可透過與美國站在同一邊，來實現自身利益，但從戰略平衡的角度來看，在大國競爭中選邊站，只會損害立陶宛的利益。

陸外交部發言人強硬回應 籲立陶宛應堅持「一個中國」原則

6月23日，中國外交部發言人趙立堅表示，「中方堅決反對建交國（指立陶宛）」同台灣進行任何形式的官方往來，反對建交國同台灣互設所謂『代表處』。」

趙立堅強調，立陶宛應堅持「一個中國」原則，遵守建交承諾，「任何妄圖在國際上製造『兩個中國』或『一中一台』的圖謀，都不會得逞。」

即使中國反應激烈，但立陶宛似乎頗為淡定，並未進一步回應。

▲趙立堅強調，立陶宛應堅持「一個中國」原則。（圖：取自趙立堅推特）

疫情方面，人口約280萬的立陶宛，截至6月上旬，累計有27萬7200餘人確診（逾26萬1000人已康復），染疫死亡人數超過4300人；不過，自今年春季，展開大規模疫苗接種後（接種2劑疫苗者累計超過3成），疫情已明顯趨緩，可望在6月底前，解除部分隔離措施。

疫情趨緩，也讓立陶宛有餘裕，在國際上進行「敦親睦鄰」，除台灣外，立陶宛也分別向烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦等國，捐贈1萬1000至10萬劑不等的疫苗。

退出「17+1」、計畫在台開設經貿辦事處，以及捐贈台灣2萬劑疫苗等事件，使立陶宛和中國之間的緊張態勢，持續升溫，未來此一局勢變化，勢必會對歐盟與中國的關係，造成更多影響，雙方接下來會如何出招，已成國際關注焦點之一。

本文授權自今周刊，原文見此。

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