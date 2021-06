除了捐贈台灣2萬劑疫苗立陶宛還做這2件事 讓中國怒嗆：圖謀不會得逞

【撰文 林信男】

6月22日,立陶宛政府宣布,將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗,預計於9月底前運抵台灣。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)在推特上寫道,他很自豪,能和台灣人民團結一致,對抗疫情,「熱愛自由的人,應該互相關照。」

不過,上述情況,立刻觸動中國敏感神經,也讓立陶宛和中國之間的新仇舊恨浮上檯面。中國官媒《環球時報》評論直言,立陶宛一系列挑釁行為,幾乎觸碰了中國所有紅線,恐讓自己「沒有出路」。

根據歐洲媒體EUobserver觀察,藍斯柏吉斯之所以提到,「熱愛自由的人,應該互相關照」,是在暗指中國不承認台灣獨立性、侵犯人權等行徑,而立陶宛捐贈台灣疫苗,正好戳中了中國的痛點。

事實上,立陶宛本就對中國、俄羅斯,抱持警戒態度。今年3月,立陶宛情報機構便示警,中國和俄羅斯,都在利用新冠肺炎疫情,擴大對人民的監控,強迫取得民眾個資、醫療相關記錄;此外,中、俄更把疫苗出口,視為擴大地緣政治影響力的工具,主要目標包括非洲、拉丁美洲,以及較貧困的亞洲國家。

This morning the 🇱🇹 Lithuanian Government approved donation of 20 thousand vaccines to 🇹🇼 #Taiwan. I am proud that we can, albeit in a small way, to show solidarity with the Taiwanese people in combatting the COVID-19. Freedom-loving people should look out for each other!