印度Delta變種病毒來勢洶洶！ 連「防疫模範生」都難擋 接種率逾6成的以色列怎麼接招？

【撰文 林韋伶】

以色列在睽違一年後，三天前歡欣鼓舞地接待來自英國的一團30名觀光客，以色列將此視為逐步開放國際觀光客的敲門磚。

但令人擔憂的是，全民新冠疫苗接種率超過六成的以色列，正面臨來自印度Delta變種病毒的嚴峻考驗。

以色列與世界其他國家相比，鼓勵民眾接種疫苗的成果相當豐碩。

根據英國牛津大學Our World in Data網站的即時統計，至6月21日為止，以色列民眾接種比例已經來到63.62%，僅次於加拿大的66.9%。

若只以「成人接種率」來看，以色列的數字則已衝上8成。

接種率名列前茅 以色列仍面臨Delta病毒強力壓境

有疫苗護身的以色列，在6月15日宣布國民在室內必須戴口罩的措施解除，並計畫在7月1日重新開始接待已接種疫苗的國際觀光客。

然而就在21日起，以色列連續3天新增本土病例破百例，且其中有7成案例感染的都是目前公認傳染力最強的印度Delta變種病毒，讓以色列只能宣布接待國際觀光客的計畫將延遞到8月，同時重新組成「抗疫內閣」以掌握最新的情況發展。

以色列首席防疫專家艾許表說：「我們目前還無法斷言，這是本土群聚感染或是來自境外的感染。我不敢說情況完全在控制中，但基本上還在可控範圍內。」

在每日確診本土病例連續3天突破百例後，以色列政府官員表示，不排除再度重啟相關的防疫措施。

以色列衛生部公衛司司長歐若普瑞斯（Sharon Alroy-Preis）就表示，如果持續一周每日確診數都破百例，就會重新要求民眾在室內必須戴起口罩。

事實上，以色列已經在機場及醫療場所，重新要求民眾戴口罩。

12~15歲青少年成染疫破口 以色列強推疫苗接種

除了戴口罩，持續推廣疫苗接種也是另外一個方式。因為在以色列，多數成人都打了疫苗，因此最大風險在未接種疫苗的青少年與小孩間，在過去一周內，該族群也是主要的感染者。

在慕迪因（Modi’in）與賓亞米納（Binyamina）兩地學校，出現群聚感染，源頭初估為由海外歸國而染疫的案例。

在這兩地校園，目前也恢復必須戴口罩的政策。

新型變種病毒來勢洶洶，由於目前看起來破口在12~15歲青少年，以色列要求青少年也應該快速施打疫苗，由於青少年是在本月才開始開放疫苗施打，目前僅有約兩萬名12~15歲學生已打疫苗，接種率僅2~4%。

新任總理貝內特（Naftali Bennett）也透過電視談話呼籲家長：「帶你的孩子去接種疫苗吧。」

也因為學校的群聚感染事件，目前青少年登記接受接種數量，在過去幾天大約增加2~3倍。

禁止國民前往疫情熱點區 回國後應隔離14天

此外，將新型變種病毒阻擋於境外也是以色列採用的方式之一。總理貝內特（Naftali Bennett）也向大眾喊話說：「很不幸地，我們看到另一波疫情來臨，我在此呼籲，如果是非必要的海外行程，希望大家別去了。」

以色列也要求從22日開始，所有旅客在離開機場前，必須做PCR檢測。

在以色列的認定中，包括：阿根廷、巴西、南非、印度、墨西哥與俄羅斯都是疫情熱點區，以色列因此宣布禁止國民前往以上國家，國民出國前都要簽署文件，確保不是前往這些疫情熱點區。

如果真有必要前往上述熱點國家，歸國者就算有打過疫苗，也必須要隔離14天，或是要隔離10天並檢測兩採陰。目前以色列政府也在研議，如果有國民未遵守規範，危及以色列全體國民健康，將祭出重罰。

本文授權自今周刊，原文見此。

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