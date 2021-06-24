民眾宅在家！暑假遊戲概念股旺季提前 「這些台廠」穩穩賺電玩市場大餅

【文．呂玨陞】

5月就開始的遠距上班、上課，直接連到暑假開頭，讓民眾在家玩遊戲時間也隨之增加。

3大遊戲平台之中，哪些台廠可以穩穩賺取今年暑期的電玩市場大餅？

5月底開始的全台3級警戒，讓民眾盡量待在家中不出門，全台辦公、上課也大幅度地改成在家線上操作。人們減少面對面的機會之後，年輕世代維持社交活動的一個重要平台，就轉向了電競與遊戲；尤其是學生族群，不只現在必須「宅在家」，遊戲時間自然拉長，緊接而來的暑假，更是傳統旺季。

由於學生為遊戲產業的重要客群，從目前台灣上市櫃的遊戲軟體公司來看，營收高峰期大約落在1、2月和7、8月的寒暑假期間。國票投顧指出，依照過去經驗，每當寒暑假來臨，學生在家及休息時間變長，確實都明顯促使軟體遊戲業者的營收上升，導致遊戲類股的股價，常在寒暑假來臨時反應題材及業績。

其實，從近來網路、電視、捷運站等平台的遊戲廣告層出不窮，就可以發現已到了每年的遊戲旺季；而根據海外市場去年疫情期間的經驗分析，當學生宅在家，對「手機遊戲」的貢獻度可能更加鮮明。

根據應用程式資料庫App Annie統計，2020年時，因為疫情影響，導致遊戲玩家數量及平均消費增加，其中，手機遊戲進一步在全球擴大領先優勢，手遊玩家的支出金額，可以達到電腦遊戲的2.8倍，甚至達到家用主機遊戲的3.1倍。

台灣手遊營收全球排名第7

去年全球手機遊戲收入達540億美元，相較19年成長18％，市場持續擴大，手遊儼然是遊戲開發商的兵家必爭之地。台灣手遊營收逾24億美元，年成長超過兩成，人口不多，卻能排名全球第7，代表台灣驚人的消費能力，因此每到寒暑假前，國內相關業者亦紛紛推出大作，提早布局行銷計畫，搶食遊戲旺季的商機大餅。

今年暑期的手遊大作，應以遊戲商棒辣椒（6468）所代理、日韓合作開發的《二之國》聲勢最大，6月初一上架，就迅速搶占台灣下載排行榜冠軍。興櫃股棒辣椒是遊戲代理商紅心辣椒（4946）與韓商網石合資的公司，除了《二之國》，旗下還有《全民打棒球》等不少熱門遊戲。

雖然紅心辣椒今年營運表現不如預期，前5個月的營收銳減逾7成，但是目前持有棒辣椒逾3成的股份，有棒辣椒挹注，實際獲利表現應該會比帳面營收成績來得更好一些。

必須注意的是，雖然重磅新遊戲可望大幅提高相關業者的營收表現，但多數話題十足的新遊戲，生命週期往往也相對有限，許多遊戲只能維持不到1年的熱度，很快就會被其他遊戲替代。國票投顧分析，各類型遊戲中，具有較高用戶黏著度、能藉由較長生命週期對業者營收提供穩定貢獻的，應以社交賭博類遊戲為主。

台灣遊戲股王鈊象（3293）旗下6大手機遊戲，就受惠於博弈類遊戲的高黏著度，遊戲的留存率與貢獻穩定度相對較高，至少都存活超過3年，在此之下，公司毛利率表現亮眼，高達96％。

鈊象主打遊戲中，最老牌長青者為《明星三缺一》，目前在蘋果和安卓系統的博弈類遊戲都是排名第1，顯然成為隔離期間，讓玩家一解手癢、替代實體麻將的方式之一，也是鈊象的重要獲利來源之一。

電競供應鏈第二季新品齊發

至於市占率逐漸降低的電腦遊戲，由於大部分的大型電競賽事都是電腦遊戲，曝光度與電競周邊產品（如滑鼠、鍵盤、螢幕、耳麥甚至電競座椅）需求較高，連帶的產業鏈較廣較深。台灣雖然沒有大型遊戲軟體開發商，但是在電競硬體的供應鏈則是十分強大。

除了以電競為主要市場的微星，筆電雙雄華碩和宏碁也分別推出電競子品牌ROG及Predator搶市。事實上，台灣筆電4大品牌華碩、宏碁、微星、技嘉，為加強玩家追求更精細的畫面和順暢節奏的需求，通常在第2季都會推出電競主機、筆電及周邊產品的新系列，企圖在遊戲旺季以高毛利的電競商品帶來獲利成長。

家用遊戲機也有不錯的表現，不僅有去年底推出的Sony PS5、微軟Xbox Series X/S，任天堂Switch也將推出新版本。連續兩年占據全球銷售冠軍的Switch，今年能否抵抗PS5和Xbox的夾擊，不只成為遊戲界話題，隨著各廠擺出促銷陣仗，也有望刺激整體市場與銷售量，對於相關供應鏈或有一定助力。

綜觀國內相關業者，從遊戲機的零組件到代工生產均參與其中，以Switch來說，感測元件廠原相（3227）即是任天堂主要供應商之一。台達電（2308）的電源供應器、鴻準（2354）的機殼，也接到PS5和Switch訂單，有機會搭題材順風車。

本文授權自今周刊，原文見此。

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