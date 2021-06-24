東森「不小心」成航運飆股？散戶沒搞懂這件事 恐淪「航運大逃殺」冤魂
【文．呂玨陞】
東森(2614)是6月以來，漲幅最高的企業之一，從6月中最低17.1元開始，最高曾經漲到38元，漲幅達122％。在投資人的印象之中，東森除了經營媒體之外，最有名的則是來自東森購物的電商平台。不過，東森有可能是「不小心」才成為是這個月以來的指標漲價股。
在這一波行情之中，東森算是很特別的一家公司，經營的產業集中了自5月中以來台灣股市重點產業──電商及航運。
從話題面看來，5月中以來台灣受困於三級警戒，相關的宅經濟概念股也成當紅炸子雞，東森轉投資25.46％的東森購物營收表現亮眼，前5月合併營收達113.7億元，年增率20％，每股稅後純益6.71元，年成長45％；5月份合併營收達23.6億元，年增率18％，則創下歷史同期新高。
雖然大家所熟知的東森是媒體和電商平台，不過，東森漲價的原因並非只有宅經濟，實際上，1975年東森成立時是從散裝倉儲起家，從股票代碼的歸類為「26」開頭可以看出，東森也曾經被歸進航運族群，直到現在，東森還是有超過3成的營收來自港口的倉儲業務。
不過，東森並沒有真正的經營運輸業務，其實是以倉儲為主。尤其是2020年貿易零售收入39％首度超過倉儲收入31％，看起來有可能正在逐漸轉型。
特別的是，從近來電商群族和航運族群的走勢來看，東森走勢和航運族群類似，所以推測東森6月股價噴出，應該和航運族群的帶動關係比較大。
不少投資人可能看到東森購物和航運行情帶動，進場成為東森的股東，反而有可能在6月22日以來的航運大逃殺成為股價墊高下的冤魂。
提醒投資人，在投資前還是需要徹底了解企業營運本業，切忌隨著議題炒作起舞，反而有可能賠了夫人又折兵。
本文授權自今周刊，原文見此。
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