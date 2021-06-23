疫情衝擊讓他們走出「斜槓之路」！這家「全台最忙碌旅行社」如何把部桃、機捷都變客戶？

【文 / 陳葦庭】

戴口罩、身穿防護裝備，肩上還背著一桶清潔液的消毒人員，仔細地在桃園機場台灣虎航票務櫃檯、員工訓練園區進行噴灑消毒作業。這是今年本土疫情爆發後，易飛網集團旗下子公司「飛買家」員工工作的真實場景。

他們所噴灑的，是今年初飛買家投入上千萬元向亞洲生化科技公司取得總代理的「量子天使一號」速清液。根據長庚大學新興病毒感染研究中心測試報告，該產品具有抑制新冠病毒感染細胞的能力。

飛買家2015年成立，原是易飛網為了布局離島免稅店而在馬祖設立，資本額6千萬元，員工數約30多人。

目前，全台已有超過2百家企業、醫療院所與政府機構向飛買家採購，包括今年初爆發院內群聚感染的部立桃園醫院、桃園機場捷運等。這也成為易飛網集團今年最重要的營收來源，1到5月累積營收1億元，該產品就占達3成；和同業營收衰退80至90％相比，易飛網只減少25％，受疫情衝擊較小。

成功代理速清液〉

從不被看好，到逆勢突圍

「剛開始，真的就是我一廂情願，公司所有高層主管都質疑為什麼旅行社要賣消毒藥水。」易飛網集團董事長周育蔚坦言，決定代理速清液時，公司內部沒有人看好，「老實說，我就是想買一個保險，如果真的虧1、2億元，公司還是我的、還能承受。」

原來，去年鑽石公主號群聚感染事件，讓他意識到旅遊環境與病毒傳播息息相關。「我們搭船、搭飛機、搭遊覽車，都是長時間在同一個空間裡，病毒更容易傳播。」他認為，環境風險將會成為旅遊業的不定時炸彈。

後來，他得知衛福部前部長林奏延和國內的亞洲生化科技團隊合作，開發出比酒精更長效的量子天使一號速清液，便積極接洽尋求合作，最終簽下5年的台灣總代理合約。

周育蔚思考的是，疫情爆發前，台灣人出國旅遊都會買大量的保健用品，可見國人對健康程度的重視。因此，如果能將公司業務從旅遊產品擴及到健康商品，那就有機會與易飛網集團原有的160萬名既有會員多做幾次生意。「就跟導遊也會在遊覽車上賣免稅品一樣，我們也要能提供這項服務。」周育蔚說。

「我們研發型的公司銷售人員比率很低，但飛買家銷售人員多，年紀也輕，可以觸及到過去沒有的客群，所以很快就一拍即合。」亞洲生化科技董事長陳振興透露，當時產品開發出來後，台灣沒有本土疫情，加上市面上有更便宜的酒精，產品初期叫好不叫座，也期望透過易飛網行銷推廣。

儘管雙方都對健康市場抱有期待，周育蔚不諱言，健康產品的研發與原料成本高，量子天使一號一百毫升定價980元，是一般酒精的30到50倍，所以起初銷售平平，「消費者就算知道更有效果，但還是會覺得貴。」

旅遊產業恐歸零〉

轉型營運，走出斜槓之路

對易飛網長期經營的年輕客群來說，價格確實是一道較難跨越的門檻。而一切的「轉機」發生在今年1月中旬部立桃園醫院發生院內感染事件，周育蔚隨即捐了速清液給桃園市政府，並派出3組團隊、15名人員支援消毒作業。

想不到，此舉讓這一款防疫產品聲名大噪，吸引許多企業主動上門採購。原本設計為B2C的產品，一夕間打入B2B市場，而原來負責賣機票、免稅品的員工，則搖身一變成為消毒人員，在接受訓練後，前往第一線噴灑速清液。「一開始也會害怕，但看到很多同業失業，就想說當作多一項技能。」一名員工透露。

緊接著，本土疫情爆發，民眾對防疫的重視也讓該產品的零售比率大幅提升，除了飛買家官網，東森購物、金石堂、台灣虎航購物網站等通路都有鋪貨。

本土疫情爆發後，台灣旅遊產業幾乎歸零，易飛網卻因轉型投入健康產業，得以在這段時間維持營運，員工更從包裝、出貨，到協助客戶進行消毒作業全體總動員。「如今我們可說是台灣最忙碌的旅行社。」周育蔚也透露，正跟亞洲生化科技洽談，希望能接下海外代理權，布局中國大陸、東南亞市場。

曾和易飛網合作韓國微旅行包機的台灣虎航發言人許致遠觀察，從去年初以來，易飛網集團便不斷透過各種方式維持市場聲量，而這些創意及大膽嘗試，雖然不是傳統旅行業的正途，但也走出一條他們的斜槓之路。

只不過，速清液業績一夕暴紅，不是沒有幸運成分，最初因一個「買保險」的決策，讓公司轉進健康事業，如何在既有的代理基礎下不斷精進，確保消費者黏著度，把機會財變長久競爭力，都是易飛網接下來要面對的考驗。

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