張上淳是老師、羅一鈞是學弟 林氏璧每晚「開房」為大眾解惑撫慰百萬人心

【文 / 鄭淳予】

「大家好，我是『林氏璧』孔醫師，今天是6月12日，端午連假的第1天⋯⋯。」

打從台灣疫情進入社區感染、雙北進入3級警戒之前的4月底，每晚在語音社群軟體Clubhouse「開房」（意指開播）的孔醫師，就一直在空中為大家分析最新疫情進展，光是聽到這慢條斯理又中規中矩的開場白，就像在爆炸的訊息之間找到一劑定心丸。

林氏璧是何許人也？他總自嘲這個「化名」聽來像是外籍配偶，其實，他是前台大感染科醫師，本名孔祥琪。常收看政論節目的觀眾，最近大概都注意到他頻繁受邀，在各有立場的名嘴之間，就醫療專業表述自身看法。

曾上網搜尋日本自助旅遊資訊的網友，肯定對「林氏璧」這3個字不陌生，他自2007年開始經營日本旅遊部落格，詳載交通、住宿、景點、美食等行程規畫資訊，提供新手參考的「懶人包」也會定期更新，累計流量至今已超過一億次，粉絲團有近百萬名追蹤者，社團也有五十萬名成員，聲量可觀。

是偶然，也是必然〉

建中台大，人生選項任隨波逐流

端午節前，孔醫師接受《今周刊》專訪，原來，他會從感染科醫師到成為旅遊達人，既是偶然，也是必然。

「小時候，我真的不知道我想從事什麼職業，或對什麼科系有興趣，可以說非常迷惘！」孔醫師在螢幕的另一端靦腆笑著。話雖如此，他求學過程一路順遂，建中畢業考大學那年一時「失常」，進了台大機械系，因為覺得自己畫不出好的工程圖，加上出身醫生世家的死黨選擇重考，於是他也「隨波逐流」重考1年，考進了台大醫學系。

「醫學系學有專精，不容易餓死，應該還不錯，但我很內向，通常是喜歡跟病人接觸的人適合當醫生，我其實沒有這麼喜歡這部分。」別人看他是無往不利的學霸，他卻是小心藏著個性且戰且走。直到五年級，他接觸了感染科，又遇到了教小兒科的李秉穎醫師，備受感召。

「小兒科有本重要的教科書，李P每個版本都讀過，上課時信手拈來，我就好想成為這樣的醫師！」確立自己對感染科的興趣後，他只需要在內科或小兒科之間抉擇，「沒進小兒科，是因為我沒有信心幫小孩打針。」於是，他進了內科，拜師張上淳門下。

03年SARS肆虐時，他正在台大擔任內科住院醫師，除了照顧SARS病患，「台大醫院頭一次因為醫護群聚感染而關閉急診，到現在，我還忘不了下班後在醫院洗一次澡，回家再洗一次，深怕傳染給家人的心情。」

但他沒有被這樣的場面嚇退，反而被感染科忙到一夕白頭的師長打動，於是隔年毅然選擇感染科做為次專科，「我希望加入這樣令人驕傲的團隊。」06年，他正式成為感染科主治醫師，被分發至台大雲林分院，直到09年恩師張上淳將他請調回台大臨床試驗中心，他也為此到食藥署的前身、財團法人醫藥品查驗中心（CDE）學習新藥審查。

是使命，也是驕傲〉

疫下亂世，傳遞正確的醫學知識

那年H1N1流感自墨西哥大流行，台灣開始研發疫苗，由國光生技承接，計畫主持人是張上淳。孔醫師最初在人體試驗倫理委員會（IRB）審查此案，到後來因為要執行此案的臨床試驗而退出審查委員，疫苗從無到有的過程中，他各種角色都扮演了一輪，後來還到美國杜克（Duke）大學進修了兩年的臨床研究。

正因如此，在疫情造成台灣社會求援疫苗的這段時間，他不厭其煩地用各種管道向大眾傳遞正確知識。「『疫苗』是很深的學問，不要說一般人，就連醫師也不見得都懂，除非你是常打疫苗的小兒科醫師，才比較有概念。」他表示。

「『疫苗臨床試驗』又是完全不同的東西，背後還有它自己特殊的學問，假如只是一個有醫學背景的人，因為看了一些文章就對引發的爭議發表意見，常常一看就知道講錯了，但民眾卻會被帶著走。」孔醫師一連解釋幾個專有名詞，然而他立論雖強，還是苦笑道：「很悲傷的是，疫苗已經變得不是科學議題了。」

在台大做一名醫師，必須教學、服務、研究三頭並重，內向的孔醫師雖然在後天培養出與病人互動的能力，「但這不是我的本性，做久了還是會累，再加上台灣普遍的醫病關係也讓人無奈。」他自認不擅產出論文，無法朝研究發展。到了此時，外人看他是身分顯赫的「台大醫師」，他卻是過得心灰意冷。

但是，如果沒有重考進入台大醫學系，沒有成為感染科醫師，人生會比較好嗎？答案是否定的，因為他擔任住院醫師的第1年，認識了後來的妻子，也就是他常提及的「林氏」，因為遇到她，孔醫師才在典型的醫師人生外，另闢蹊徑。

說到妻子，他揭曉「林氏璧」典故，是出自戰國時代「和氏璧」。一名楚國人發現一顆嵌有玉塊的石頭，三度進獻朝廷，被砍去雙腳後，終於讓石中璞玉被打磨出來成為國寶，被命名為「和氏璧」。

「我從小到大感情不順，大家都認為我是路邊的石頭，只有林氏看出我是一塊美玉，所以我是林氏璧。」說完，孔醫師自己也笑了。

「林氏」是小兒感染科醫師，不僅會哄小孩，活潑感性的人格特質，也感染內向理性的孔醫師。「她熱愛旅遊，一有假就往日本跑。」於是，人生有了同行的伴侶，兩人也在部落格分享到日本旅遊的資訊，漸漸打開知名度。

然而，當這個「第2身分」愈來愈有規模時，他開始承受蠟燭兩頭燒的壓力。「我其實很早就有覺悟，不可能這樣分心下去，假如要好好在台大待到很有成就，那其實會花掉你全部的心力，可能會沒有家庭生活。」他說。

愛台灣，也愛日本〉

感動援助疫苗，分享抗疫實況

17年，有人檢舉他違反《公務員服務法》中，不得經營商業或投機事業的規定，在公務員懲戒委員會審議此案的過程中，他沒有答辯就自請離職。

成為全職部落客後，「案子一直來，文章寫不完，永遠有事情要做。」直到去年初，疫情突襲全球，也重創旅遊產業，他意外成了疫情下的受災戶。「去年一年，我是完全沒有收入的。」他直言。

然而，這場無國界的瘟疫也讓他在第一時間整合自己的兩項專長。「最開始，許多讀者問我，還能不能去日本？要不要取消機票？」當時，台灣還未邊境管制，他每天瀏覽新聞，整理疫情資訊，直到後來旅遊活動全面停擺，他還是持續分析日本疫情，鑽石公主號、緊急事態宣言等。

6月4日，日本贈送124萬劑AZ疫苗，在Clubhouse提及時，對日本懷有深厚情感的孔醫師，忍不住哽咽了良久。「我和許多感染科師長都覺得，病毒遲早會進入台灣社區，但沒想到我們成功守了1年，部桃危機過後，我一度認為可以守到疫苗進來。能守成現在這樣，我覺得是奇蹟了，反而不該怪任何政策或任何人。」孔醫師不慍不火地說著。

疫情指揮中心團隊中，張上淳是他的老師，羅一鈞是小他1屆的學弟，這段時間裡，孔醫師每讀到國外文獻，總同步傳達給指揮中心，諸如疫苗混打數據或治療寄生蟲的伊維菌素（Ivermectin）沒有實證療效，在他為聽眾解惑後的隔日，也能在指揮中心記者會上得到證實。

他每晚「開房」錄節目，翌日再上傳到Podcast供人下載收聽，一度衝上Podcast綜合收聽排行榜第2名，其中，不乏一線醫護分享抗疫實況，也常開放聽眾發問，即使遇到端午連假，節目也不公休，與指揮中心記者會一樣。

節目裡，許多常見問題他一答再答，為工作執著的精神，與指揮官陳時中拚命程度有幾分相似。或許在難以預測的病毒之前，沒有人是絕對專家，但疫情讓我們見到更多不同樣態的醫者守護眾人。

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