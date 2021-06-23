走出台積瑜亮情結 聯電股價為何起飛？董座洪嘉聰接班13年哲學：笑罵由人 默默練功

【撰文‧今周刊編輯團隊】

多年前，同為台灣「晶圓代工雙雄」，一家破釜沉舟「根留台灣」，一家大膽偷跑「西進中國」，從此走向不同的命運。前者台積電一路以來桂冠加身承載無限光環，而後者聯電製程、技術皆不如人，無論是在股市、社會上，接收的酸言酸語，恐怕遠高過稀落的掌聲。但這個十多年來形成的局面，一夕有了變化。

去年下半年，當市場還一片靜寂，台灣IC設計大廠聯發科董事長蔡明介親自出馬，主動登門拜訪聯電董事長洪嘉聰，一開口，就是向聯電包產能、要晶片；敏銳的蔡明介，意識到形勢已幡然形成——當全球科技界都競相投入先進製程的研發與資源之際，市場卻將回頭迎接成熟製程的大爆發，而且，這將是一股難以回頭的大勢。

聯發科嗅覺敏銳 登門要晶片

客戶包廠新模式 聯電一夕翻身

形勢愈來愈明確，尤其成熟製程中最搶手的28奈米，市場上不斷傳出漲價聲。

今年3月，媒體傳出韓國三星緊急找上聯電，要洽談聯電南科廠的產能，雙方前後談了2個月之後，終於拍板定案，以三星為首，包下南科廠約一半產能。厲害的是，看準機會，三星在手，聯電也與需產能孔急的其他客戶共同談成合約，包括聯發科，聯詠、瑞昱、三星等A咖級大廠，以預付訂金的方式包下南科廠未來6年、每個月2萬7500片產能的合約，而聯電將拿這筆資金添購南科P6廠擴建28奈米製程所需的機器設備。

這個史無前例的全新合作模式，撼動了全球晶圓代工業，曾幾何時，半導體業看不上眼的成熟製程，成了炙手可熱，讓IC設計業捧著錢搶產能的當紅炸子雞！

默默把成熟製程練到最好

多年笑罵由人 此番趁勢而起

多年來，每回只要有媒體拿前塵往事，把台積與聯電做出一番比較，洪嘉聰看完報導總是隨手一丟，只說：「笑罵由人吧！」臉上看不出太多表情。即使這次，聯電已經營運回春，《今周刊》再度提出採訪要求，洪嘉聰仍是婉拒，僅透過友人轉達「寫好寫壞，我都接受。」

一句「笑罵由人，好壞我都接受」，背後多少辛酸難與外人說；多年來，聯電營運始終平平，股票更是不受市場資金青睞，最慘來到6.8元，市值僅剩900億元，長期都在10到15元間徘徊。

在2008年接任聯電董事長之前，洪嘉聰是聯電的財務長，一顆「財務長腦袋」，是聯電有別於代工同業之處，無論是當年聯電有名的「5合1併購」、或和艦案時外人難以捉摸的資金調度，背後其實都有這位「財務長」的影子。

老董穩住財務 研發授權左右手

28奈米高壓製程技術領先、市占第一

2008年，前董事長曹興誠在一堆台成清交、甚至是美國名校畢業的接班梯隊中，慧眼獨具，挑了淡江會計系畢業的洪嘉聰出列，就是因為他的財務長性格——保守穩健。

2008年洪嘉聰上任沒多久，就宣告聯電放棄先進製程，全心守住成熟製程，這份正式宣告等於宣布結束與台積電多年來的瑜亮競爭，當時甚至有媒體說是「投降說」。

自始至終沒有一句辯解，洪嘉聰默默承受所有外界給予的負面評價，繼續以財務長的角度帶著聯電埋頭去做。今年2月《今周刊》專訪聯電總經理王石，他開口第一句話就是，「去年成績我們ROE（股東權益報酬率）是超標的，營收是達標、毛利率較落後。」而「ROE」和「毛利率」正是洪嘉聰自始至終最在意的2個關鍵數字。

晶圓代工其實是代工服務業，「為客戶服務」是晶圓代工服務業的必然，台積電當然也做，但台積電產能太大，又全心投入在先進製程研發，因此就只能提供一套平台製程，訂單大的客戶優先享用，取捨之間，給了聯電機會。

洪嘉聰不僅埋首服務客戶，更指揮製程研發單位細細琢磨出特殊規格「28奈米高壓製程」。

去年全球WFH（居家上班）趨勢帶動筆電、電視面板等需求暴起，連動到驅動IC晶片需求水漲船高，各家面板廠、筆電廠到處求產能。聯電也從去年開始把這個特殊製程應用在驅動IC產品上，「聯電28奈米的高壓製程不但技術領先、市占率也是全球第一。」王石總經理接受《今周刊》採訪時透露。

「未來『新的面板』產品上，會使用到特殊高壓製程。」這是去年聯電股東會上，總經理簡山傑輕描淡寫的發言，當時沒有引起外界太多注意，但其實已經提前向外界宣告聯電正迎向曙光。

2019年聯電毛利率僅14％，去年一躍來到22％，創下6年來新高，今年第一季，毛利率繼續創新高超過26％。法人報告紛紛指出，今年聯電毛利率應該會站上30％，將是聯電成立以來的歷史高點。

毛利率攀高，獲利自然跟著提升，今年第一季聯電稅後大賺104億元，超過2019年整年獲利，未來每季的獲利還可望逐季攀高。也因此外資陸續提出看好股價表現的報告，目標價上看80元。

至於洪嘉聰最在乎的另一個關鍵數字ROE，法人預估全年可能衝到16％，是2019年的5倍之多，無疑也是史上新高。

走在對的道路上，儘管不是光芒四射，但起碼春風徐來，熬了十多年的苦日子，終究，是到了盡頭。

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