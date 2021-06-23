航海王注意！外資保守看航運三雄後市 「這原因」讓運價漲勢難延續

【文．林韋伶】

今年以來，就算投資人滿手股票，但如果沒有買到航運股，就好像沒有參與到市場一樣。

但，航海王們要小心了！

瑞銀證券亞太區基礎原物料暨台灣區研究主管甘清仁分析，「運價漲了10倍之多，要我相信這漲勢會持續，比較難想像。」

本月以來，航運三雄長榮（2603）、陽明（2609）與萬海（2615）的股價可謂一枝獨秀，不但股價漲勢凌厲，成交量占大盤整體成交比重也創下歷史紀錄。

當投資人都在問：「航運股還有漲勢可期嗎？」甘清仁在22日的線上記者會上提出了他的看法。

甘清仁指出，航運費用價格與銅價、鋼價等金屬價格都有類似的漲價情況，「但旺季過後，所以東西都要恢復正常。」

尤其，當航運已經漲了10倍之多，當原物料也漲過一番之後，甘清仁直言，「要我相信這漲勢會持續，比較難想像。」

運價已漲10倍、漲勢要延續？ 外資坦言：很難

讓甘清仁抱持相對保守態度的一大重點，就是歐美缺工的情況可望舒緩。

他預估，美國7、8月後，接種疫苗人口比例可能衝上6、7成，到時候缺工的狀況可望被解決，歐美仰賴亞洲供應貨物與物料的現況將舒緩。

甘清仁也分析，從中國、南韓、台灣在4、5月出口增長數據都還有3~4成的表現可看出，有部分原因是歐美製造業還沒有恢復，出現當地經濟活動儘管逐步恢復，但當地製造供應鏈卻跟不上，只好放到亞洲製造的情況，也因此讓航運費用水漲船高。

他建議，投資人密切觀察亞洲出口數據變化，「當亞洲出口成長數據回到平緩情況時，航運價格也會回到正常水準，本來出現的共振因素會開始緩解」。

台股下半年目標指數 瑞銀證看17470點

在整體台股部分，瑞銀台股策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾分享，瑞銀上修今年台股獲利成長到約3成的水準，預估指數到了第三季、第四季波動度會增加，年底前的台股目標指數為17470點。

若以目前的台股點位17075來看，瑞銀對下半年台股指數的漲勢並沒有太高的期待。

陳玟瑾建議投資人在下半年採平衡型投資的做法，並表示相對看好金融股表現空間。至於在台股投資人最愛的電子股部分，陳玟瑾認為在電子類股拉回後，當具吸引力的評價浮現後，才會建議投資人回頭看看電子股。

此外，陳玟瑾預估到了第四季時，投資人的焦點將投注到2022年的企業成長動能。儘管目前瑞銀預估，因為高基期的關係，台股明年獲利成長可能僅有10%，且若以產業別來看，只有半導體業可能出現顯著增長，其他產業頂多繳出平衡甚至衰退表現。

不過，陳玟瑾特別提醒投資人，可多留意可望出現結構性成長的：半導體、電動車與大規模伺服器產業；在非科技類股的部分，則相對看好紡織與製鞋，這兩塊因為歐美解封而可望受惠的產業。

本文授權自今周刊，原文見此。

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