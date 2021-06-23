Delta變種病毒有多難纏！專家憂秋季恐現感染潮 疫苗有多少保護力？

【文．林信男】

最早在印度被發現的新冠病毒變種株B.1.617.2（命名為Delta），已在全球80多個國家「現蹤」，專家擔憂，Delta變種病毒恐在秋季，引爆新一波感染潮。

截至目前為止，在英國新增確診病例中，高達99%，都是感染Delta變種病毒；此外，美國感染Delta的新增確診案例占比，也在短短11天內，從10%，攀升至31%，在此趨勢下，Delta極可能成為美國的主流病毒株。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）認為，若一個國家絕大多數的民眾，都還未接種疫苗，當Delta變種病毒出現時，感染人數恐大幅增加，「Delta在未接種疫苗者之間傳播時，很快就會占據主導地位，這就是英國正在發生的事情。」

一、Delta變種病毒的傳染力有多強？

由以上內容可得知，Delta變種病毒的傳染力，絕不容小覷，若與先前英國的主流病毒株Alpha相比，Delta的傳染力，大約高出60%。

倫敦帝國學院（Imperial College London）病毒學家巴克萊（Wendy Barclay）表示，Delta變種病毒的傳染力更強，主因在於，其「棘蛋白」（spike protein）出現某種關鍵性變異，導致Delta更容易滲透、感染健康的細胞。

「相較之下，當初在武漢發現的病毒，這方面（傳染力）還不夠強，但Alpha已藉由變異，邁出了第1步，在此基礎上，Delta又邁出第2步，而且這是更大的一步。」巴克萊說。

二、感染Delta變種病毒，會出現哪些症狀？

根據倫敦國王學院（King's College London）遺傳流行病學教授史派克特（Tim Spector）觀察，感染Delta變種病毒的主要症狀，是頭痛、喉嚨痛和流鼻涕，這和「典型」新冠肺炎症狀，例如發燒、咳嗽、嗅味覺喪失，有著明顯不同。

史派克特示警，Delta變種病毒造成的症狀，「更像重感冒」，這可能導致人們誤判，甚至輕忽自己染疫的風險。

三、面對Delta變種病毒，疫苗有多少保護力？

面對Delta變種病毒的威脅，美國食品藥物管理局（FDA）前局長高特里布（Scott Gottlieb）分析，接種2劑mRNA 疫苗（例如：莫德納、輝瑞），大約可帶來88%的保護力；接種2劑腺病毒載體疫苗（例如：AZ），則可帶來約60%的保護力。

英國公共衛生部（Public Health England）也指出，對於Delta變種病毒，如果施打2劑輝瑞疫苗，保護力可達88%（對原始病毒株保護力達95%）；若只打1劑，保護力僅33%（對原始病毒株保護力達52%）。

高特里布強調，Delta變種病毒，極可能成為美國的主流病毒株，並導致秋季出現新一波疫情，尚未接種疫苗者，感染風險尤其高。

四、感染Delta變種病毒，致死率較高？

英國公共衛生部統計顯示，自2月1日至6月7日之間，該國有42人因感染Delta變種病毒病逝，其中23人未接種疫苗，7人於接種首劑疫苗3周後病逝，12人在接種2劑疫苗逾2周後病逝。

據英國公共衛生部觀察，感染Delta變種病毒者，住院率更高，光是6月7日至13日，就有1300多人，因感染變種病毒住院，較前一周增加43%。

英國臨床流行病學家古爾達薩尼（Deepti Gurdasani）說，由這些數據可得知，Delta變種病毒，更容易導致患者住院治療，「所以，若發現其致死率更高，就不足為奇了。」

為因應Delta變種病毒造成的影響，英國政府已宣布，將防疫解封日延後4周，至7月19日；美國方面，則積極衝刺疫苗施打率，盼能在國慶日（7月4日）前，讓70%的成人，至少接種1劑疫苗。

變種病毒來勢洶洶，各國政府嚴陣以待，就怕疫情再度爆發，讓回歸正常生活之路，變得更加顛簸。

本文授權自今周刊，原文見此。

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