疫情延燒、台灣GDP成長率5%恐不保？ 專家：今年還有「灰犀牛」攪局

【文．蕭婷方】

新冠肺炎持續蔓延，全國第三級警戒持續月餘，人民宅在家、經濟活動受限制，大幅衝擊台灣產業。

不過，行政院主計總處月初（4日）公布今年最新經濟成長率預估保5，更大幅上修至5.46％，創10年來新高。

但有國內學者提醒，薪資成長率低加上全球通貨膨脹影響，民眾荷包縮水的感受恐怕會更強烈。

主計總處：樂觀預期Q3後期疫情可控制 製造業成主力

從主計總處最新經濟預測來看，是假設國內疫情於第三季後期可控制，且不影響製造業出口情況下，全年台灣經濟成長率從2月4.46％，一路上修至5.46％。

細究成長主因，為民間投資成長9.1％，增加了5.19個百分點；若計入公共投資、剔除物價因素後，民國110年固定投資實質成長7.71％，民間消費成長因疫情關係調整至2.75％，且進出口暢旺也為樂觀因素。

不過，國家政策基金會經濟財政組召集人林祖嘉今提醒，「台灣GDP表現不差，但痛苦指數高失業與物價隱憂嚴重」，且內需及服務等行業也很辛苦。

林祖嘉也提醒，若防疫三級警戒延長到9月，經濟成長率將比主計總處預估的還要少1%，保5成困難。

無薪假人數創新高 內需服務業成慘業

據勞動部統計，國內無薪假人數已從今年1月3825人，直到6月已達6383人，放無薪假的企業達625人，其中又以服務業548家最多、約佔88%。

學者提醒，許多行業因紓困補助、經營模式等問題，不敢向勞動部提報勞工無薪假，潛在黑數仍不少。

林祖嘉依全國商業總會內部會員調查，5月服務業平均營收較去年同期降低56 %，較去年疫情最嚴重的3、4月減少36％。

他更憂心，6月底若未解封，7月起服務業無薪假人數會往上衝，由於內需市場占GDP比重高，恐衝擊台灣經濟成長率。

薪資成長逾6成 被通膨吃光光

林祖嘉也提醒，近期全球通膨壓力大，台灣也有同樣問題，據統計，台灣5月通膨達2.48％、躉售物價指數也有11.33％。

央行日前溫和估計，台灣今年通膨率約1.6％，在本土疫情尚未完全控制，薪資成長率低的情況下，民眾荷包縮水的感受恐怕更強烈。

東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬表示，「今年4月，相對於去年4月而言，我們的平均薪資漲了3.85%，可是同期我們的物價上漲，消費物價上漲2.10，其中，薪資6成以上被通貨膨脹吃掉了」。

專家提醒「碳稅」提高原物料成本 將成下一隻灰犀牛

對台灣經濟成長前景預估，朱雲鵬也提醒，歐盟下個月要實施邊境税計畫，所有歐盟進口的商品，要是在國內沒有課碳稅，進口歐盟時就要課徵碳稅，並直言會是世界的下一隻「灰犀牛」，未來一定會慢慢發生影響、經濟衝擊大到不能想像。

朱說，以往石油危機，產品價格因原物料提高上漲，後石油供應回穩後下跌，然而課徵「碳稅」將會持續性課徵，成為產品的固定成本，未來物價很難因此下跌。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

一半時間處在半封城狀態，台灣5月出口竟創新高！謝金河：在最壞的時候，大家一起撐過去

疫下台灣展現生命力

無薪假人數破6千！ 調查：上班族平均月收入少1.1萬元 紓困4.0「這方案」幫助最大

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】