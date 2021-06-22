台股陷萬七保衛戰！ 謝金河：像棒球選手偶爾被三振 台灣終將再站起來

【文．林韋伶】

台股因國內外雜音頻傳，再度陷入萬七關卡保衛戰。

財訊傳媒董事長謝金河在最新一集《老謝看世界》節目中，用棒球選手來做比喻，指出「（台股因）疫情跌撞，就像一個棒球選手，不一定每場比賽都打全壘打，偶爾會三振，但經過疫情的錘煉後，台灣終究會再站起來。」

台灣近日的本土新增確診案例收斂到每日200例以內，疫情有趨緩的跡象。

謝金河分析，儘管有疫情攪局，若今年以來全球主要指數漲幅數據來看，台股漲幅位居全球第四，僅次阿根廷、俄羅斯與法國，不但贏南韓與新加坡，更遠勝美國與中國股市表現。

台灣基本面表現亮眼 謝金河：終將再站起來

此外，台灣出口與經濟數據表現也很亮眼，僅管台灣在5月有半個月時間在警戒狀態，但出口表現卻不受影響，上市櫃公司獲利也自2016年以來，逐漸攀高，產業獲利成長在全球名列前茅，台灣在洛桑管理學院競爭力排名，也從第10名進步到第8名。

對受疫情而跌一跤的台灣社會來說，謝金河充滿信心，認為終究會再站起來。

而在國際金融市場的部分，近期最熱話題就是通膨。

東華大學管理學院副教授陳松興分析，美國因為大量發債需要支付利息，希望透過壓抑升息以降低自己的負擔，「事實上，在壓抑升息的時候，同時能造成通貨膨脹，剛好可以解決部份債務太嚴重衍生的問題，是個一石二鳥的計畫。」

美國採天下圍中策略 大撒錢讓通膨升溫卻是中國受害

於此同時，美國因為霸權受威脅想全力對付中國，美國總統拜登一改過往川普與中國「單挑」的政策，採用「天下圍中」的策略，讓美中角力進入深水區，且不管在國內或海外，都是狂撒錢買實力跟競爭力。

陳松興分析，因美元是全球通用貨幣，通膨壓力對美國來說不會是問題。

相反來說，通膨壓力對中國的壓力更大，尤其在物價拉高的情況下，終端消費在官方抑制下不能漲價，也導致像海底撈之類的類股股價腰斬。

在美中角力的過程中，通膨對中國造成的壓力，將對美國愈有利，也因此造成謝金河口中：「美國引導通膨、中國打擊通膨」的現況。

台灣體質強健 下半年股市仍值得期待

在這樣的環境下，美國逐步解封對全球將造成怎樣的經濟影響？鉅亨網總主筆邱志昌分析：「無限量量化寬鬆若繼續做下去，是否會造成邊際效果遞減的情況，這是美國要去考慮的地方。」

對東南亞國家來說，最擔心將因此遇到資金撤退的情況，美元指數將是一個重大指標，目前美元指數大約在91，邱志昌認為93將是觀察重點關卡；在債券殖利率的部分，目前在1.5%左右，到1.75%將是一個臨界點，若碰到1.9%就將為警訊。

不過，邱志昌分析，以經濟基本面表現強勁的台灣來說，在第二季經濟成長率可望保5，下半年儘管可能因為基期的關係，數據回跌一點，但還是值得投資人樂觀期待，對股市也將成為正面助益，只是要特別小心類股的變化會較大。

本文授權自今周刊，原文見此。

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