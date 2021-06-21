外資喊買台積電是「死錢」！謝金河：這2個數字才是關鍵
【文．謝金河】
台積電的下一個旅程
在台灣疫苗慌，全島陷焦慮之際，台積電挺身而出，將向德國原廠洽購BNT疫苗，台積電、鴻海兵分兩路，為台灣取得疫苗奮戰，如果順利購得疫苗，台積電這筆疫苗支出大約60億元，這筆支出，對於一年浄利5700億元的台積電來說，不是大數字，台積電股東及董事會，也不致有異議。
而就在這個時候，摩根士丹利對台積電開了一槍，將台積電目標價下調到580元，這個動作引起市場關注。而18日美股反應升息預期的利空，道瓊工業指數大跌533點，台積電Adr下跌2.8%，勢將影響21日台股表現。
不過這有幾個角度可以來觀察，一是大摩(摩根士丹利)一直是台積電大空頭，我記得2019年6月15日大摩把台積電目標價降至219元，理由是華為轉單，還有高速運算晶片(HPC)需求轉弱，沒想到，這是台積電股價的起點。
今年三月，大摩又以InTel將介入代工，又將台積電目標價調降，到了520，大摩一口氣調降十幾檔半導體評等，這回說買台積電是「死錢」。
二，這些年外資報告用辭愈來愈辛辣，形容詞愈用愈多，這可能是年輕分析師比較有個性。像上週聯博說聯電明年業績衰退78%，現在是先跑先贏，這回說買台積電是死錢，用詞都很辛辣。
三，台積電過去幾年表現可圈可點，護國神山不是隨便說說，但台積電太強大，也會遭來更大壓力，各國晶片自主會成為大家的共同目標，台積電如何保持競爭力，一直取得領先？這是很大的挑戰，況且，在台灣還有水資源及綠電的挑戰，台積電時時刻刻都在面對挑戰。
關心台積電的人都知道，台積電從去年的235.5元漲到今年元月21日的679元，這個漲幅實在太驚人，我在元月説台積電應該是500到700元的大區間箱型震盪，未來要看台積電的毛利率會不會逐季創新高？還有EPS有沒有突破25元的實力？
今年台積電季配息從2.5元調高到2.75元，大致增加一成，對股價不會帶來巨大改變的威力，現在看起來，台積電仍然在600元上下加減100元的區間震盪，外資報告僅供參考即可！
本文授權自今周刊，原文見此。
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