麥當勞BTS套餐熱潮！從Hello Kitty、可樂杯…聯名商品為何總讓人瘋狂？

【文．蘇君薇】

麥當勞近期與南韓天團「防彈少年團（BTS）」推出聯名套餐，台灣已從本月9日起開賣，掀起一波購買及討論熱潮。

回顧以往麥當勞與Hello Kitty、可口可樂等品牌攜手推出的聯名商品，同樣曾引發民眾搶購蒐集。

令人好奇的是，為何每一次的聯名商品總能吸引台灣消費者眼球？產業分析師認為，主要與聯名品牌的知名度，以及飢餓行銷有關。

麥當勞牽手南韓人氣團體 5月底全球近50國推出

早在今年5月26日起，麥當勞於全球近50個市場陸續推出「THE BTS MEAL」，套餐主打10塊麥克雞塊及2款韓國直送醬料－「肯瓊醬」與「甜辣醬」，並採20天期間限定銷售。

BTS套餐推出後，《韓聯社》報導指出，韓國麥當勞麥克雞塊日均銷量較開賣前四周成長283%；印尼則傳出大批民眾湧入麥當勞搶購，部分門市被要求暫停營業。

同樣，台灣也有不少民眾透過外帶、外送點購BTS套餐，並在網上分享開箱心得。

哆啦A夢、Hello Kitty及奧運 麥當勞聯名商品總引起話題

台灣麥當勞對此表示，「The BTS Meal」為名人參與的全球品牌活動，再加上麥克雞塊原本就是台灣人最喜愛的經典商品，推出後深受顧客喜愛與歡迎，帶動該產品用量2位數成長。

事實上，引發民眾關注的不只有此波聯名，過去麥當勞曾推出的眾多聯名商品中，也有些商品令人印象深刻。

舉例來說，去年（2020）台灣麥當勞曾與哆啦A夢聯名，推出記憶吐司抱枕、銅鑼燒抱枕等，10月7日起至11月3日分兩波販售，全台限量8萬個；2019年則推出美樂蒂萬用置物籃，全台限量發行近6萬個。

2019年也推出Hello Kitty抱枕、2015年推出哆啦A夢馬克杯；2008年起，搭配當年奧運推出經典曲線可樂杯，之後每年也依不同主題推動不同造型可樂杯。

麥當勞之Hello Kitty玩偶 號稱熱賣1200萬個

若再往前追溯，可發現早在1999年起，因當時「哈日風」盛行，麥當勞就與Hello Kitty攜手推出聯名玩偶，據麥當勞官網顯示，當時曾掀起一股「粉紅風暴」，陸續售出超過1200萬只Hello Kitty玩偶。

從歷年聯名商品可見，哆啦A夢、Hello Kitty等都不只出現一次，可口可樂甚至與麥當勞合作聯名長達超過10年。

對此，台經院產業分析師陳厚耕表示，麥當勞是速食業中較積極發展聯名行銷的業者，但會吃速食的客群較為固定，推動聯名主要策略仍是要吸引雙方面客群、增加曝光度。

聯名商品對象多變 男女通吃

以麥當勞與Hello Kitty聯名來看，雙方消費客群其實不重疊，藉著聯名行銷，讓雙方消費客群都可互相吸收。

也因要增加曝光度，業者多會選擇較知名或是當下正在風行的品牌、IP，例如先前日本動漫《鬼滅之刃》爆紅，就常可見有業者推出聯名商品；若成效不錯，像是麥當勞與Hello Kitty聯名，每隔幾年就有一次。

不過，每一次的聯名品牌或多或少還是要有差異化，陳厚耕舉例，Hello Kitty可能較偏女性喜愛，下個聯名品牌也許就會換成可口可樂，把客群轉向男性較多的年輕客群，不依年紀而是以客群屬性來區分差異。

此外，陳厚耕指出，其實每一次聯名商品「限定」數量或期間販售，就是飢餓行銷的一種，業者標明「限量或限期」，但實際上商品數量多寡消費者並不清楚，也不曉得何時會賣完，就會激起消費者購買慾望。

本文授權自今周刊，原文見此。

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