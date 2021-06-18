台積電一天就填息、台股多頭格局不變會怎麼走？分析師：最大隱憂是「這件事」

【文 黃健誠】

美國聯邦準備理事會（17）日表示，預期在2023年底提前升息，此言論一出，美股四大指數全部收黑，連帶也影響台股早盤表現。

台積電（2330）去年第4季現金股利於昨日除息，每股配發2.5元現金，也使台積電股價早盤陷入貼息窘境，更一度上演600元保衛戰。

所幸在航運、面板類股領軍拉抬，台積電又在尾盤急拉至606元順利填息，使台股指數於尾盤由黑翻紅，終場上漲82.75點，收在17390.61點。

大盤由黑翻紅 就是因為台積電

台股早盤一度大跌154點，後來在航運、面板等類股走揚拉升下，指數逐步上揚，最後以上漲82.75點作收。啟發投顧分析師李永年表示，大盤由黑翻紅關鍵，歸功於台積電的助攻。

台積電昨日除息2.5元，除息開盤參考價為602.5元、開盤競價基準603元，但在早盤，台積電股價一度積弱不振，最低來到598元，也因此讓加權指數受到拖累。

李永年表示，台積電股價在盤中逐步攀升，站穩600元關卡，又突破平盤603元，尾盤買盤湧入，讓股價急拉上漲3元，收在606元，順利填息完成，這也是台積電季配息以來，第4度當天完成填息，這也帶動大盤由黑翻紅。

護國神山每季配息以來 第四次當天填息

李永年分析，今天盤勢隨著台積電開低走高，其他電子權值股也同樣開低走高，這也是告訴市場，現在台股仍處於多頭格局中。

台積電為今年除息個股中的領頭羊，在昨日一天就填息，預期也為接下來即將除權息的個股起了良性的示範作用。

台股仍在多頭格局 分析師卻說「最大隱憂」是…

不過，雖然台股仍在多頭格局之中，但仍有部分隱憂。

李永年說，若是近期疫苗能順利進口、疫情逐漸獲得控制的情況下，台股應可維持強勢震盪格局，但最大的隱憂來自美國股市。

美國聯準會昨天暗示，可能在會2023年提前升息，再加上美股漲幅過大及通膨陰影下，從技術面來看，7月美國高科技股有大幅回檔的可能。

一旦明顯回檔，無論台灣疫情如何，外資也會站在賣方，屆時台股恐怕難以逆勢抗跌。

航運股前日成交比重破5成、昨日回落電子股可順利接棒？

另外，航運股前天爆出2898億元天量，且在台股的成交比重中，高達5成以上。

但昨日成交比重回落至4成左右，電子股成交比重則為4成2，是否代表隨著第3季電子旺季到來，電子股也將接棒以航運為首的傳產股？

李永年表示，從成交比重的數字來看，電子股今天42%還是太低，因此是否可完全接棒仍待觀察，且電子股成交比重至戶要回到6成以上才屬正常現象。

航運股明顯過熱 小心回檔風險

航運股近期成交比重都在4~5成，顯見有過熱跡象，若持續過熱，就容易回檔，因此他提醒投資人，仍需保持警覺，慎防航運股的回檔風險。

李永年也建議，以近期盤勢來說，較適合做2~4天一波的短線操作。

另外，像是已整理許久的被動元件、印刷電路板，以及電子權值股如台積電、聯電、聯發科及鴻海等，都是近期值得留意的類股。

本文授權自今周刊，原文見此。

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