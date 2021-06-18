台灣列入遊歐白名單沒打過疫苗可以去？ 還要隔離？ 關鍵問答一次看懂

【撰文 林韋伶】

在歐盟公布的最新一波「非必需性旅遊白名單國家」，台灣跟美國一樣名列其中，代表台灣遊客距離歐洲遊更接近了一步。

不過，沒打過疫苗也可以去嗎？還需要被隔離嗎？本文讓你一次看懂關鍵問答。

由於新冠肺炎疫情肆虐，歐盟自2020年3月起關閉邊境，僅開放必要的旅行，像是學生、醫療人員，或是返鄉遊客的進出。

如今，在關閉數個月後的邊境終於可望部分解禁，歐盟開始敞開雙臂歡迎「觀光客」，根據外媒報導，歐盟將在6月27日起放寬旅遊禁令。

目前有哪些國家在白名單上？

事實上，歐盟在6月初就曾公布一波白名單，當時入列的國家，包括：澳洲、以色列、日本、紐西蘭、盧安達、新加坡、南韓和泰國。

前天，白名單再增新成員，美國、台灣、香港、澳門、阿爾巴尼亞、黎巴嫩、北馬其頓共和國與塞爾維亞都入列。

不過，要特別留意的是，開放白名單國家遊客旅遊僅為歐盟的「建議」，並沒有強制力，各國還是有自己的決策空間。

此外，這份名單一直是採用兩周就檢視一次的滾動式調整法，所以如果有哪個在名單上的國家疫情突然加劇，還是有可能被移除在名單外。

而能否納入白名單的評斷標準來自流行病學資訊，包括過去14天每10萬居民病例數是否低於75例。根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）提供的數據，美國的這項數字是73.9例。

沒有打疫苗可以去嗎？還需要被隔離嗎？

如同前述，歐盟雖然提供了這張白名單列表，但仍給予各成員國相當的空間。

以較極端的案例來說，愛爾蘭從疫情一開始就禁止各國旅客到境內進行非必需性的旅行，目前也沒有釋出要開放邊境的態度。

對其它歐盟成員國來說，就算宣布開始接受觀光客，還是可以要求這些白名單國家的旅客提出檢測證明，或是配合隔離政策。若台灣旅客想到歐洲旅遊，建議密切留意後續各國對觀光客是否有相關防疫要求。

打過疫苗就可以免隔離嗎？哪些疫苗才被認可？

來自非歐盟成員國的觀光客，是否能因已經打過疫苗就免隔離？這個問題目前尚無定論，但如果以歐盟在14日簽訂歐洲疫苗護照的法案來看，下個月起，歐盟成員國居民若打過疫苗，就可以自由在歐盟與申根區旅行，其它條件還包括：已經染疫後康復，或是持有檢測的陰性證明。

如果以歐盟疫苗護照的案例來看，未來歐盟宣布開放白名單國家旅客打疫苗就免隔離的作法，是有其可能性的，畢竟歐洲長久以來仰賴觀光業收入，如今正積極想讓元氣大傷的觀光業恢復些元氣。

但，要特別注意的是，目前獲歐洲藥品管理局（EMA）核可的疫苗只有4款，對歐盟成員國的居民來說，想持有疫苗護照也只能打這4款疫苗，未來若開放觀光客打疫苗免隔離，很可能也是僅開放這4款疫苗的接種者。

根據EMA網站上的公開資訊，這4款獲核可的疫苗，包括：輝瑞/BioNTech疫苗（Comirnaty）、嬌生（COVID-19 Vaccine Janssen）、莫德納（COVID-19 Vaccine Moderna），以及AZ疫苗（Vaxzevria，原名COVID-19 Vaccine AstraZeneca）。

本文授權自今周刊，原文見此。

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