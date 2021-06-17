居家快篩試劑下週抵台 3廠牌準確度哪個比較高？ 5大QA一次看懂

【文．蕭婷方】

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心拋出「社區廣篩策略」，推動企業快篩、社區篩檢站外，也鼓勵廠商引進居家快篩，並公布通報機制，鼓勵有呼吸道症狀民眾在家自行篩檢，藉此篩出社區中的無症狀感染者、阻斷傳播鏈。

截至目前為止，已有三款居家快篩試劑獲得食藥署專案准許輸入。

衛生福利部食藥署今透露，有兩款獲准的居家快篩試劑，最快一週內抵台，近日也再收到約10件快篩試劑申請專案。

指揮中心開放居家快篩，到底快篩怎麼做？本文彙整五大疑義供讀者參考。

Ｑ：目前是哪幾家廠牌獲得專案准許輸入？ 差別在哪？

食藥署日前核准三家居家快篩試劑，分別為羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組（鼻腔）、盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑、萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組。

其中僅羅氏為抗原試劑，而其餘兩款為核酸檢驗試劑。

三家快篩試都採鼻腔快篩，平均能於30分鐘得知篩檢結果。

目前盧西拉確可易檢測試劑在美國Lucira公司官網售價約為55美金左右，產品由美國輸入台灣加計關稅等費用，在台灣售價每組估計在新台幣1800元左右。

羅氏在國外每支零售價約6歐元，約新台幣200元，不過台灣羅氏尚未公佈售價，外界估計在300~800元左右。

至於萊析樂目前尚未透露價格資訊。

Ｑ：在哪裡可以買到居家快篩試劑？

目前居家快篩試劑皆屬於第三等級醫療器材，在現行規範下為最高風險等級器材，販售的通路必須要有藥商許可執照、或醫療器材販賣許可，因此不能隨意在網路等電商通路購買。

目前民眾在合格藥局、藥妝店、醫材行等預計都可以買到，各廠牌則要視業者後續的鋪貨策略。

目前食藥署正在規劃草案，從民眾購買、自行檢測到轉介醫療院所的整個流程指引，之後就會公布。

Ｑ：居家快篩怎麼做？

目前三款居家快篩試劑都是鼻腔快篩，只要14歲以上的民眾都可自行採樣，但兩歲以上須由成人協助採樣。

根據食藥署規劃指引的草案，民眾在購買快篩試劑時，會媒合醫事人員提供面對面或線上指導，避免採檢失敗或錯誤

實際操作手法：

Step1：首先使用所附的無菌鼻拭子，從鼻腔內部收集樣本

Step2：往鼻孔內放到鼻腔前2公分旋轉擦拭，再將鼻拭子放入含特殊溶液的小瓶罐中旋轉

Step3：將小瓶罐放入測試裝置中

Ｑ：三款居家試劑準確度高嗎？

依食藥署公布，目前居家核酸快篩試劑陽性一致率可達90％以上，即盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑、萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組準確率高達9成。

至於居家抗原快篩試劑陽性（羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組），一致率約為82％左右。

不過，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，快篩還是沒辦法排除偽陽性、偽陰性的問題。

食藥署也強調，所有快篩試劑一定會有偽陰、偽陽的問題，若不是疫情熱區，其實偽陽性機會很高，不管用哪一種快篩試劑，只要測完陽性都還是要到社區的篩檢站做進一步檢測。

Ｑ：若確診了該如何通報？

目前，食藥署正在擬定居家快篩指引，若民眾驗出陽性，仍須就近到採檢站快篩或做PCR檢測；

若驗出陰性，也仍須自我健康監測，一旦出現症狀，應再居家快篩一次，或是到採檢站篩檢。

疫情指揮中心日期初步公佈草案，詳見下圖：

本文授權自今周刊，原文見此。

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