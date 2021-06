波音、空巴17年補貼爭議為何停火？美貿易代表揭：拜登政府背後策略

【文.林信男】

6月15日,美國和歐盟於布魯塞爾舉行的峰會中共同宣布,就長達17年的波音公司(Boeing)、空中巴士(Airbus)補貼爭端,達成「停火」協議。

多年來,美歐看似「盟友」,實則爭端不斷,雙方都宣稱,對方給予龍頭飛機製造商優惠補貼,使之得以在市場上,取得不公平的競爭優勢;而這些新仇舊恨,更在美國前總統川普任內,達到高峰。

2019年,世界貿易組織(WTO)裁定,歐盟對空巴提供了「不公平補貼」(unfair subsidies),因此允許美國,對總價值達75億美元的歐洲商品,加徵關稅。

隔年,WHO又做出另一項裁定,稱針對美國政府補助波音一事,歐盟有權對總價值達40億美元的美國商品,課徵報復性關稅。

在上述背景下,美歐之間的貿易爭端持續升溫,此事也成了拜登就任美國總統後,亟欲解決的問題之一,而他本次率美方官員,出席布魯塞爾峰會,主要目的,正是為了緩解美歐雙方,在貿易上的緊張關係。

美歐選擇停火 是為了因應「共同威脅」

美歐在峰會中所達成的「停火」共識,時間以5年為期。根據CNN報導,促成雙方「停火」的主因在於,美國和歐盟,都在試圖對抗中國日益壯大的經濟影響力。

父母均來自台灣,被視為「台二代」的美國貿易代表戴琪(Katherine Tai),也出席了布魯塞爾峰會,她在回應媒體提問時強調,美歐之間長期存在的貿易問題,已獲得解決,「我們不是與最親密的盟友之一對戰,而是團結一致,因應共同威脅。」

至於何謂「共同威脅」?戴琪表示,「我們會一同努力,以能夠反映公平競爭標準的方式,對抗中國在這個領域的『非市場化』(non-market)行徑。」

她接著說道,「我們(美歐雙方)會以此模式為基礎,因應中國和非市場化經濟競爭,所帶來的挑戰。總統常說,與盟友合作時,我們是最強大的,而今天的宣布(指為期5年的「停火」協議),就是這項行動的證明。」

「與歐盟重新建立貿易和投資夥伴關係,是政府的首要任務,我們的初步努力,也獲得了成功。」戴琪說。

G7公報「點名」中國應尊重人權 強調台海安全重要性

從戴琪的說法中,不難看出拜登政府「聯合盟友、對抗中國」的策略。在美國主導下,今年的「7大工業國集團」(G7)峰會公報,便直接「點名」中國,應對新疆、香港的人權,秉持尊重態度,並強調台海安全的重要性。

此外,G7也發布了一項名為「重建更美好世界」(Build Back Better for the World)的全球基礎設施倡議,並將之視為中國「一帶一路」的替代方案。

新加坡國立大學客座高級研究員卡布利(Alex Capri)認為,難以調解的價值觀差異,以及中國重商主義、專制主義所帶來的摩擦,與日俱增,將繼續加劇兩極化和競爭,「西方國家圍繞基礎建設發展、貿易和供應鏈網絡的『價值驅動』(values-driven)框架,顯然正在形成。」

在此情況下,「與隱私、言論自由相關聯的人權標準,以及公平的勞動標準,則會對北京更加疏遠。」卡布利說。

本文授權自今周刊,原文見此。

