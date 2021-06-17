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波音、空巴17年補貼爭議為何停火？美貿易代表揭：拜登政府背後策略

聯合新聞網 / 今周刊
美國貿易代表戴琪於十日與台灣貿易代表對話。（美聯社）
美國貿易代表戴琪於十日與台灣貿易代表對話。（美聯社）

【文．林信男】

6月15日，美國和歐盟於布魯塞爾舉行的峰會中共同宣布，就長達17年的波音公司（Boeing）、空中巴士（Airbus）補貼爭端，達成「停火」協議。

多年來，美歐看似「盟友」，實則爭端不斷，雙方都宣稱，對方給予龍頭飛機製造商優惠補貼，使之得以在市場上，取得不公平的競爭優勢；而這些新仇舊恨，更在美國前總統川普任內，達到高峰。

2019年，世界貿易組織（WTO）裁定，歐盟對空巴提供了「不公平補貼」（unfair subsidies），因此允許美國，對總價值達75億美元的歐洲商品，加徵關稅。

隔年，WHO又做出另一項裁定，稱針對美國政府補助波音一事，歐盟有權對總價值達40億美元的美國商品，課徵報復性關稅。

在上述背景下，美歐之間的貿易爭端持續升溫，此事也成了拜登就任美國總統後，亟欲解決的問題之一，而他本次率美方官員，出席布魯塞爾峰會，主要目的，正是為了緩解美歐雙方，在貿易上的緊張關係。

美歐選擇停火　是為了因應「共同威脅」

美歐在峰會中所達成的「停火」共識，時間以5年為期。根據CNN報導，促成雙方「停火」的主因在於，美國和歐盟，都在試圖對抗中國日益壯大的經濟影響力。

父母均來自台灣，被視為「台二代」的美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），也出席了布魯塞爾峰會，她在回應媒體提問時強調，美歐之間長期存在的貿易問題，已獲得解決，「我們不是與最親密的盟友之一對戰，而是團結一致，因應共同威脅。」

至於何謂「共同威脅」？戴琪表示，「我們會一同努力，以能夠反映公平競爭標準的方式，對抗中國在這個領域的『非市場化』（non-market）行徑。」

她接著說道，「我們（美歐雙方）會以此模式為基礎，因應中國和非市場化經濟競爭，所帶來的挑戰。總統常說，與盟友合作時，我們是最強大的，而今天的宣布（指為期5年的「停火」協議），就是這項行動的證明。」

「與歐盟重新建立貿易和投資夥伴關係，是政府的首要任務，我們的初步努力，也獲得了成功。」戴琪說。

G7公報「點名」中國應尊重人權　強調台海安全重要性

從戴琪的說法中，不難看出拜登政府「聯合盟友、對抗中國」的策略。在美國主導下，今年的「7大工業國集團」（G7）峰會公報，便直接「點名」中國，應對新疆、香港的人權，秉持尊重態度，並強調台海安全的重要性。

此外，G7也發布了一項名為「重建更美好世界」（Build Back Better for the World）的全球基礎設施倡議，並將之視為中國「一帶一路」的替代方案。

新加坡國立大學客座高級研究員卡布利（Alex Capri）認為，難以調解的價值觀差異，以及中國重商主義、專制主義所帶來的摩擦，與日俱增，將繼續加劇兩極化和競爭，「西方國家圍繞基礎建設發展、貿易和供應鏈網絡的『價值驅動』（values-driven）框架，顯然正在形成。」

在此情況下，「與隱私、言論自由相關聯的人權標準，以及公平的勞動標準，則會對北京更加疏遠。」卡布利說。

本文授權自今周刊，原文見此

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