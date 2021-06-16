疫情下蔬菜箱意外大紅連全家都上門談合作 這業者才推出一天就賣1000箱

疫情升溫，全民瘋搶蔬菜箱，各通路紛紛揮軍進攻，開賣沒幾分鐘，就被民眾搶光！蔬菜箱到底有什麼魔力？供應商如何布局，又將面對哪些挑戰？

住在台中豐原的謝小姐是家庭主婦，疫情之前，幾乎天天上早市，為一家4口張羅3餐，但5月中開始，台灣不受疫情侵擾的好日子結束，她不敢再貿然上街人擠人，「能不出門就不出門，我改上網訂蔬菜箱。」疫情之下，謝小姐成了蔬菜箱的忠實訂戶。

以興農集團旗下玉美生技推出的蔬菜箱為例，與全家便利商店合作，一盒蔬菜箱在全家的行動購物網「全+1」上賣649元，含葉菜類、根莖類等14種蔬菜，「一家人吃1周剛剛好。」謝小姐每周都訂1次蔬菜箱，通常下單後兩天就能到貨，對她來說很方便，貨到了再去附近的全家門市，拿了就走，降低群聚感染的可能風險。

像謝小姐這樣消費習慣的改變，全台正快速發生。

根據研究平台東方線上5月針對疫情消費行為調查顯示：「疫情後，有5成的民眾因宅居時間拉長，開始自煮準備3餐，且將宅居開伙作為固定行為。」在B2C端，消費者對蔬菜需求急升。

通路瞄準商機，不僅PChome、momo購物網等電商紛紛推出蔬菜箱，連實體通路統一超商、全家、家樂福、全聯等，也加入戰局。玉美生技經理葉乃嘉表示，雖去年4月玉美生技就推出蔬菜箱，放在自家網站上賣，但「1個月賣不到1百箱。」直到疫情升溫，全家找上門談合作，「剛推出，1天就賣出1千箱。」分配在全家通路上的限量5百箱，最快3分鐘就售罄，可說是一箱難求。

自從台灣進入3級警戒後，學校全數停課，團膳需求不再，雙北餐廳全面禁止內用，不少餐廳更直接拉下鐵門，B2B端對蔬菜的需求大減。供應商要快速從B2B轉向B2C，得各憑本事。

玉美＋全家

到店取貨解決物流塞車

成立於2012年的玉美，剛開始只是銷售自家農場栽種產品，但目前已累計2百多個合作農友、自己也有3座溫室農場。全家、好市多和興農集團旗下的楓康超市裡，有不少蔬果品項皆由它供應，王品集團、麥當勞也是它的客戶，如今餐廳需求減少，玉美將主力轉向蔬菜箱販售。

這一次，在全家線上賣蔬菜箱，雙方能在兩周內就談成合作，就是過去多年來累積的信任。

早於16年，玉美的農產品就能散見於全家通路，今年2月，全家更選定23間限定超商成立「玉美嚴選專區」，全家便利商店鮮食2部部長林鴻成表示：「玉美生技除嚴選優良契作農友，生鮮蔬菜皆具有生產履歷、有機安心認證。」好品質反映在帶客率上，林鴻成補充：「2月陸續將品項導入限定店舖販售後，帶動單店蔬菜業績成長5成。」

5月下旬，全家陸續推出14款防疫生鮮箱，從蔬菜箱、海鮮箱，到肉品箱應有盡有，光蔬菜箱就有數個品牌，但玉美早打出知名度，銷量最好、最穩定的就屬它。

但玉美到底如何解決品質和物流上的挑戰？葉乃嘉表示，剛開始賣蔬菜箱時，「我們也沒頭緒，很多菜還沒有到貨就爛了。」累積經驗，才慢慢調整作業組合、包裝程序，如今玉美已經很上手，「現在只是把量放大。」

而在物流上，玉美用分流方式減少負擔，一開始靠第3方物流宅配到府，但現在物流大塞車，它改用到店取貨的方式，更換成全家內部配送系統，也在價格上回饋消費者，比原本宅配到府的699元便宜50元。

不過，葉乃嘉坦言，蔬菜箱目前仍遇到不少限制，其一是物流費用，對供應商來說確實是一大負擔。以玉美配合的黑貓宅急便為例，「冷藏宅配運費1箱就要220元。」1盒蔬菜箱定價7百元，近3分之1就花在運費成本上，整體成本換算下來，幾乎是傳統市場2到3倍。

另外一個問題是包裝，葉乃嘉分析：「一個蔬菜箱裡有14樣菜，每一樣都要包裝，就算一天只賣5百箱，也有快7千包的蔬菜要處理。」他認為，目前蔬菜箱的產能拉不起來，主要是人力的挑戰。

北農＋定點定時

蔬菜版得來速讓你免下車

台北最大蔬果批發市場台北農產則試著提供解方。北農亦在疫情前就推出蔬菜箱，5月之前，平均1天賣出20箱，於疫情過後銷售量大增，北農總經理翁震炘表示：「現在1周就賣出3千箱，每次一上線就被搶光。」

翁震炘笑說：「一開始動員大家一起幫忙包。」對北農來說，不只是蔬菜箱的量大增，它的客戶如全聯，在疫情爆發後，對包裝蔬菜的需求也大幅上升，5月中後，「每天都要供30幾萬包，最高還到40幾萬包，所以我們緊急雇了30餘個臨時工幫忙包裝。」

而在物流上，北農推出了全台首見的「車來速」，消費者在指定時間開車到位於台北市中山區的北農取貨，專人會將蔬菜箱送上後車箱，對雙北民眾很方便。翁震炘表示：「去年推出的效果不好，現在突然好起來。」目前每日約有50箱取貨量，翁震炘看好：「之後會愈來愈多。」

鄰家鮮生＋LINE TAXI

雙北限定打造最速傳說

LINE TAXI也和鄰家鮮生合作，於五月底開始加入蔬菜箱配送服務，限定雙北地區，每天限量3百箱，訴求最快10分鐘就能到貨，目前仍在試營運，就已經天天售罄。

LINE TAXI執行長陳泰成和鄰家鮮生創辦人李昱德同在新創圈，兩人早就是朋友，這次看供應B2B的李昱德想切入B2C市場，陳泰成馬上建議讓LINE TAXI也進貨來賣。

「我們從發想到正式啟動，只花了一個禮拜，新創公司的優勢就是速度很快。」陳泰成說得驕傲。創辦人李昱德則表自信地說：「在台北，沒有一間供應商像我們一樣，可以今日訂、隔日就到貨。」

鄰家鮮生的蔬菜採產地直送，且有自建的物流系統，目前4分之3都靠自家物流配送，在其他供應商認為建物流成本太高的同時，李昱德超前部屬，雖目前配送範圍限於雙北，卻也稱得上這次物流大塞車中的贏家。

蔬菜箱看似疫情爆發下的機會財，但供應商也不是只顧眼前利益，葉乃嘉表示，玉美便在疫情爆發後，馬上找到受團膳影響大的十個農友，「幫他們消化蔬菜。」且收購價也頗有誘因。葉乃嘉笑說：「現在少賺一些，幫助農民銷售，他們就願意信賴你，等菜價便宜的時候，供應才能更順暢。」疫情過後，玉美也會持續推出蔬菜箱服務。

翁震炘也不認為蔬菜箱只是機會財，他分析「蔬菜箱的回購率達6％。」和北農其他商品的10％回購率相當，他認為這是「整個消費型態的改變。」他比喻這就像餐廳外送，從一開始因外送費太高而不被接受，到現在卻已成趨勢。「蔬菜箱會是一個新商機。」他說得有把握。

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