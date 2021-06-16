別讓「死後確診」成破口！揪出隱形感染源「這些解方」有效降低致死率

【文 / 陳偉周】

近2周來，台灣每日確診新冠肺炎人數逐漸趨緩，死亡人數卻未等比例下降。專家建議，應增加採檢盡早找出患者，善用監控治療與血氧機降低醫護壓力，控制致死率。

「每一位受到感染，因此失去生命的國人，都是台灣這個大家族的一份子。身為總統，我要再次表達最深切的不捨與歉意。」6月11日，總統蔡英文針對防疫工作的談話中，將降低重症率及致死率列為重點目標，因為全國實施3級警戒近1個月來，每日確診人數雖明顯下降，死亡人數卻仍未獲有效控制。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至6月15日，全國新冠肺炎確診病患總數為13238人，其中460人死亡。

死亡案例當中，有超過300人發生在今年6月，致死率也因此由6月1日的1.54％，上升至6月15日的3.47％，已經高於全球平均2.17％。

「致死率」高低並非評估防疫成效的唯一指標，還必須與疫情流行波段一併分析，台大公共衛生學院教授陳秀熙指出，去年全球爆發第一波新冠肺炎疫情期間，美國、英國致死率皆曾高達10％，相較之下，今年才出現第一波本土流行疫情的台灣，「目前」致死率還不算太高。

但台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民觀察，台灣的致死率曲線持續向上，意味著疫情仍在升溫階段，況且有部分病患是在確診24小時內死亡，須先釐清原因，才能防止致死率繼續飆高，「致死率高的原因，究竟是病毒變強、民眾警覺性不夠，還是醫療量能不足以照顧好病患，都必須有效釐清，才能對症下藥。」

早期發現》揪出隱形感染源

仔細分析指揮中心公布的資料，6月9日到15日之間的152例「確診死亡個案」當中，有41人在確診1周內死亡，另有18人在死後確診，其中7人到院前已無生命跡象，死後確診病患又可分為「採檢日早於死亡日」，以及「採檢日就是死亡日或晚於死亡日」。

染疫死亡的因素很多，無法一概而論，指揮中心發言人莊人祥分析，高齡、有高血壓、糖尿病等慢性病史的民眾，一旦染疫的致死機率明顯高於其他族群，國內確診死亡病患當中，60歲以上就占將近9成。

但台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅分析，「確診後1周內死亡」的病患，確實有可能是高齡長者或本身有慢性病史，導致病情急速惡化，但勢必也有部分病患是太晚被發現才回天乏術，「台灣的醫療能力再好，面對病入膏肓的重症者，也很難救回。」至於死後確診，更代表病患直到病危或死亡前，都沒被發現染疫。

「如果公衛與醫療體系，能增加早期診斷新冠病毒感染者的能力，並提供醫療協助，（死後確診）數字一定會下降。」王明鉅直言，政府現有的採檢量能太少，再加上隱藏在社區的病患因為3級警戒不敢任意就醫，是致死率升高的重要原因。

強化醫療》病患獲充分照顧

除了早期發現，讓病患獲得妥善醫療照顧，也能有效降低致死率，但台灣第1線醫護人力顯然相當吃緊。陳秀熙直言，「如果國內的醫療量能沒有改善、不能給予確診者充分照顧，僅依賴NPI（非藥物措施）防疫，致死率恐至4％以上。」

針對上述問題，學者也提出3大解方降低致死率。王明鉅建議指揮中心要盡速提升篩檢量能，採主動出擊方式，全面提升PCR（核酸檢測）檢測，尤其針對75歲以上高危險群優先採測，採檢為陽性，放置防疫旅館與集中檢疫所隔離；陰性的話，就回家自我管理，配發血氧劑，定時測量紀錄。

對於醫護量能的窘境，王明鉅建議，醫院及醫學中心可設置遠距離醫療平台，讓許多陽性輕症及無症狀病患，可以居家隔離，同時配發血氧機，1天測量4次，讓醫師可以掌握病患情況，減輕醫院負擔之外，也可以降低前往醫院讓醫護人員感染的風險。

針對高齡及慢性病患者，陳秀熙認為，除了優先開放75歲年長者施打疫苗，也可以增加血氧機供給，因為這一波猝死高齡個案當中，許多都有「隱形缺氧」症狀，若能用血氧機每天測量觀察，出現異狀時及早送醫治療，可望明顯降低致死機率。

高致死率顯示疫情尚未完全趨緩，一如指揮官陳時中所言病毒頑強，已經進入社區引恐發家戶感染。指揮中心應加速提升採檢量能，找出隱形感染源，同時強化醫療量能，在疫苗尚未普及之前，防疫沒有鬆懈的餘地。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1278期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE