30分鐘就知道結果！衛福部核准3種家用型檢測試劑 售價為何差一倍？

【文．林宏文】

台灣近來新冠疫情嚴峻、快篩檢測能量不足，因此衛福部已核准達亞、萊鎂醫和羅氏等3家公司引進家用型檢測試劑，這也是衛福部因應疫情緊急的彈性作法。不過，在3款試劑中，前兩款同為核酸檢測試劑，而且產品來源相同，但在台售價卻有倍數價差，為何會如此，也引起市場普遍的關切。

從5月開始，國內疫情急速擴散，且台灣過去一整年本土染疫人數很少，因此國內檢測量能很快達到滿載，加上等待時間過長，還有準確度不一等問題，造成前線防疫醫護負擔沉重。

此外，由於疫情擴散到科學園區的外籍移工，造成企業停工及電子產業斷鏈等恐慌，也讓國內對快篩檢測的需求達到最高峰。

在此次衛福部核准的3家公司中，達亞、萊鎂醫引進的都是核酸檢測試劑，至於羅氏則是抗原試劑，這些產品都不需醫護人員協助就可以自行檢測，而且大約30分鐘內就知道結果，對於減少醫護人員負擔有很大幫助。

（圖表來源：達亞公司）

以盧西拉確可易的檢測試劑為例，可以透過簡易的3步驟，包括以棉棒在鼻子裡先擦拭左五次、右五次，之後再做攪拌及蓋上，14歲以上的民眾都可自行採樣。至於結果可以很快得知，11分鐘就篩檢出陽性，若沒有出現陽性燈號，也會在30分鐘內出現陰性確認的亮燈。

達亞、萊鎂醫產品英文名稱一樣 中文取名卻不同

不過，若仔細看一下衛福部核准的3家產品，達亞與萊鎂醫的產品英文名稱完全一樣，都是Lucira CHECK-IT COVID-19 Test Kit（實際上就是完全相同的產品），但2家公司的中文取名則不同，達亞的產品稱為「盧西拉確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」，萊鎂醫的產品則叫做「萊析樂新冠病毒核酸檢測套組」。

此外，達亞與萊鎂醫的主要業務，都不是檢測試劑產業。其中，達亞主要業務是醫療器材製造，擅長高難度醫材塑膠零組件的「模具製造」與「射出成型」，客戶涵蓋全球80家醫材大廠與新創公司，販售的檢測試劑並非核心事業；至於萊鎂醫的本業則是睡眠呼吸中止症治療裝置，檢測試劑也非公司核心業務。

從申請序號來看，可以發現達亞的送件時間比萊鎂醫要早，主要原因是達亞本來就是Lucira Health的代工客戶，該公司的射出成形產品幾乎都是交由達亞生產，達亞總經理許雅雯看到台灣疫情如此嚴重，就打電話給Lucira Health執行長Erik Engelson，希望能夠趕快引進Lucira的產品到台灣，結果這位執行長很快就答應了，才會立即向衛福部提出申請。

因此，達亞會引進這項產品，考量的並非獲利因素，而是想解決台灣目前檢測量能不足及醫護壓力沉重等問題。許雅雯認為，這項產品在台灣要以低毛利銷售，目的是幫助台灣快速建立防疫前線，她在董事會中提出這項建議時，董事們也都認為非常有意義，就授權總經理加速處理。

檢測結果 可以透過App連結中央疫情指揮中心

目前達亞此款產品，主要以提供企業及團體直接購買為主。在售價部分，Lucira Health這款產品在美國售價是55美元，達亞將產品引進台灣後，售價訂在新台幣1800元，只比美國高一點點，增加的部分主要是運輸、關稅、查驗等費用，還有將產品重新做標籤、包裝等相關手續費，讓價格更親民，真正嘉惠社會大眾。

此外，達亞同時引進Lucira Health的軟體App，這款名為Lucira Pass的App，可以在檢測完就立即透過感測器將結果上傳，未來會研究如何與中央疫情指揮中心配合，快速將檢測結果做連結。

至於另一家公司萊鎂醫的產品，目前市場傳出訂價是在3600元，比達亞的售價剛好高出一倍。不過，萊鎂醫執行長陳仲竹表示，事實上萊鎂醫至今都還沒有對外界公布售價，可能是有部分醫療診所採用此產品做為醫療服務的一部分，因此有類似的價格出現，「但醫療院所提供的是整套的服務，不是只有單一檢測試劑的產品，不能一概而論」。

陳仲竹說，萊鎂醫很早就與Lucira Health有合作關係，因為萊鎂醫有一位董事陳丕宏，就是Lucira最早期的投資人，因此在台灣疫情轉為嚴重時，也與該公司接觸，因此也很快就進行產品的申請。至於萊鎂醫引進萊析樂，一樣不是以獲利為目的，而是以企業社會責任為考量，希望能在抗疫上貢獻一份心力。

陳仲竹強調，一個產品與一套服務，本身就不能做對比，而且，每家企業的產品價格，一定也不會是訂死的，例如企業客戶若只有十幾人，與擁有幾萬人的公司，在產品售價上一定不會一樣，萊鎂醫希望外界有更多的理解，不要以錯誤的資訊來論斷。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

長照機構「確診破百例」慘淪重災區！ 專家曝最危險「錯誤觀念」 做到這3點才能降低數字

莫德納、輝瑞皆屬mRNA疫苗！有「獨特的副作用」？ 醫師：最常發生在這兩種人身上

「半數感染者還隱藏社區中...」台大副教授以每日死亡人數回推，每天實際感染可能破千人

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】