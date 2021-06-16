高端股價一小時內漲停又跌停！神秘的17億資金告訴你 為何碰不得

【文．林韋伶】

高端疫苗（6547）股票今（15）日再演出令人咋舌的戲碼，股價在開盤不久後馬上攻上漲停，但旋即又在一小時內被打入跌停。

沒想到，沒多久股價又由黑翻紅，午盤前一度躍升半根停板。

一位不願具名的專家指出，「從6月8日的那筆17億資金就可看出，這檔股票不是你、我這種一般人可以碰的」。

高端疫苗今天在攻上漲停後又跌停，許多網友戲稱：「（這是一檔）只有漲停和跌停的股票」、「是正負10%的猜大小賭場」。

今日高端疫苗的利多與利空消息交雜，利多在於有媒體報導高端疫苗可能有機會賣到菲律賓等海外市場，利空則是美國FDA對給予新冠肺炎疫苗緊急使用授權（EUA）的態度轉趨保守。

但要說這些消息造成高端股價的極端走勢，一名在台股投資經驗近30年的專家並不認同。

「高端股票真的不是一般人在玩的，你看那天它跌停一打開，一下去就是17億元的資金。」這名專家這樣分析。

上周二高端終結連六根跌停 有主力當天開始布局

在6月8日這天，高端股票被列入處置股，因為在此之前，高端在前面6個交易日連日跌停，在6月8日高端股票不但改以人工撮合、約每20分鐘撮合一次，且投資人當天如果要買高端股票，錢要先進戶頭才能下單。

如果用當天高端的開盤價190.5元以及成交量能8740張來計算，當天的買家在高端連續6天跌停後，放了近17億元的資金在證券戶裡面等，把高端股票買到攻上漲停板。

「這主力不但實力夠，且對資訊的掌握也很有把握，否則怎麼敢買進一家仍在賠錢，股價卻高達200多元的企業股票。」

「高端股票千萬不要碰，因為你不是主導者」

這名專家因此建議一般投資人，目前高端疫苗的前景仍未明，「高端股票千萬不要去碰，因為你不是主導者，今天這樣上沖下洗20%的走勢，到底是在洗盤還是出貨，一般人根本搞不清楚。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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