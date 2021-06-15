何時才輪到我接種？打疫苗權貴接連插隊 還有353萬名冊排前面

【文．蕭婷方】

國內疫苗短缺，民眾苦等不到疫苗，中央及地方政府公開宣稱「造冊施打」維持公正，卻頻繁爆出部分政治人物優先接種，及好心肝診所涉嫌違規替名人接種疫苗爭議，引起社會譁然，疫苗接種順序也引起各界討論。

據中央流行疫情指揮中心今公布數據，目前台灣確診重症病患中，與年齡成正相關，自5月11日至6月10日止，60歲以上重症病患占7成，死亡者則超過9成。

然而，依中央流行疫情指揮中心近日公布「疫苗公費接種施打次序的施打對象」，前7類優先施打對象中，除第6類以年紀分類外，其餘均以職業區別。

月底前台灣將獲286萬劑疫苗 但七大類公費對象已353萬人

回頭換算，台灣目前取得新冠肺炎疫苗211.66萬劑，加上6月底美國贈送台灣75萬劑疫苗抵台，總計僅286萬劑疫苗可供施打。

若依指揮中心施打次序表，光是前7大類就累計有353.5萬人，光是依照次序施打，部分染疫重症、死亡率較高75歲長者將無疫苗可打。

近期各部會還依照轄下業務持續搜集優先施打名單，名冊人數預估還會持續增加。

言下之意，在台灣疫苗短缺的現況下，未能擠入7大類者，還要多花點時間才能打到疫苗，難怪人人都想憑自身本事優先擠入名單。

施打類目定義模糊 造冊成困難

台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民就指出，施打類目僅是原則性，以往新型流感等幾波疫情都是按照這樣標準打。

但他受訪時也直言，「維持社會機能正常運作者」、「防疫人員」等用詞的定義相當模糊，所有的類別重要性都是互相比較出來的，隨著疫情高低、匡列範圍都不一樣，判斷其實「相當主觀」。

事實上，光是從近期1-3類施打的亂象中，第2類「維持防疫量能」施打的執行過程，可知造冊難度。

「府裡開會很亂，就告訴你原則、細節沒人說，要依文字自己判斷」

舉例來說，新北市為防止疫情生破口，在五天前緊急宣布要控管菜市場人流，並出動戶政系統公務人員及警察至各大菜市場及熱區巡邏，但這些人在高風險工作環境，卻無列在相關防疫人員名冊當中，引發基層反彈。

台北市也有相同狀況，5月底臨時增加「萬華專案」防疫人員，突然以簡訊通知部分局處人員施打疫苗，造成北市聯醫門口大排長龍。

就有市府官員直言，「府裡面開會很亂，就是告訴你原則、細節沒人告訴你，要依據文字自己做判斷」。

353萬人持續增加中 逐一核實難度高

觀察目前開打的第1-3類現況中，造冊名單要逐一核實難度高，也讓特權有插隊施打的空間。如基層診所除醫師外，配有相關醫事人員、行政人員施打額度，坊間也傳不少人雖然無執業登記，卻可以診所行政人員或其他名義施打。

此外，最具爭議的是未來施打的第7類「維持社會運作之必要人員」，初步總計七大類公費對象有353.5萬人，並持續增加中。

細究名單，光是交通部與經濟部向指揮中心提出基礎建設相關「最優先名單」，總計有1.3萬人，另有電力供應相關6000多人、水源供應600多人、中油6000人與台糖600人。

其中，不包含交通部先前已送交名單：中華郵政郵局員工及郵差2.2萬人、捷運司機9000人、國道客運司機等1萬多人，及貨運業（包含美食外送員）13.7萬人等。

當時有交通部官員接受媒體訪問時直言，「尚有許多人流、物流人員未納入，名單中再取捨出優先次序很難」。

「現在各行業都來爭取第7類，但要納哪些人實在很難」

另一方面，如銀行業被要求警戒第三級警戒期間不得關閉各分行實體據點，第四級時也要營業不中斷，卻未能被列入第7類「維持社會機能正常運作者」優先施打名單中。

就有官員坦言，「現在各行業都來爭取第7類，沒爭取就好像產業公會沒做事，但要納哪些人實在很難，各部會造冊難度很高」。

借鏡國外：以年齡為標準為佳 若以職業別區別、拖垮施打效率

疫苗施打如何提升效率、減緩行政成本？

英國衛生部門的獨立專家諮詢委員會（The Joint Committee on Vaccination and Immunisation，JCVI）就曾指出，依照年齡施打疫苗效率最高，並直指以職業別作為施打優先順序只會放慢施打速度、增加行政成本。

德國

德國將80歲以上及醫護視為第一優先，其次為70-80歲及唐氏症/失智患者，第三是60-70歲、警消、幼兒園工作人員。

在德國，就算總統總理也只是第三類，還是靠年紀不是身份。

三類後全面憑登記排序開打，而且有多元的施打方式：有大型接種中心、有家醫科、有企業，所以接種效率很高。

英國、荷蘭：

醫療人員與慢性病患優先，接下來完全依照年齡一批批叫大家去登記。

建議以「感染重症率」優先施打 關鍵仍為疫苗不足

以公共衛生見長的長庚大學副校長許光宏就建議，應依照「感染後，較容易發展成重症」的風險等級分類，應回歸醫療與流行病學特徵來判斷施打順序。

許光宏建議，重大傷病等致死率較高族群優先施打，再可依照年齡等去分類，接下來是接觸風險較高者，從接觸頻率、強度或防護病毒侵入可能去訂定相關標準。

風險等級較高者，在衛福部健保資料庫都會有相關資料，行政上難度也低。

黃立民則總結，目前疫苗造冊施打產生問題的關鍵就是「疫苗不夠」，關鍵是要快速取得大量疫苗；此外，疫苗廠牌也會影響民眾施打意願。

本文授權自今周刊，原文見此。

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