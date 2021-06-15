謝金河：美中角力呼之欲出！當陸創業家坐困愁城 美富豪正大搞太空發展
【文．謝金河】
馬雲牽動著中國經濟的下一個變化！
郭文貴在視頻中透露馬雲被軟禁且遭到施暴，這個說法無法印證，我半信半疑，但從馬雲的處境來看，背後代表了中國經濟正面臨新的轉折及空前挑戰。
一個是從螞蟻集團上市喊停，接著反壟斷法出台，阿里被罰182億人民幣，接下來騰訊、美團等也遭到相同命運，阿里像是被拔掉牙齒的老虎，股價也每況愈下。
反壟斷法的初衷是不希望企業像八爪魚般，集一切資源於一身，造成巨企呑沒黨及國家，但也等於把優秀創業家形同褫奪公權一般，㧜住企業創新及競爭力。
以當下美中角力正式展開，中國最有名的創業家，像馬雲，馬化騰，王興等都困坐愁城，美國的富豪像Jeff Bezos，Elon Musk卻大搞太空發展計劃，這個景象形成強烈對比，美中角力勝負已呼之欲出。
二是我中國經濟經過卅年以上的快速奔馳，現在到了關鍵的十字路口，我最近在中國的視頻上看到兩個在台灣不太熟悉的字眼，一個是「躺平」，一個是「內卷」，前者代表的是勞工意識覺醒，不願再為資本家掏肝掏肺、降低生活水平，這與內卷是對立的，內卷是一種不許失敗的競爭，不斷地抽打自己的陀螺式死循環，這都代表90後，00後年輕人的反思。
在他們父執輩的時代，中國遍地是黃金，只要肯拼就能賺大錢，現在所有競爭都壓榨到極致，很多商家殺價競爭，最後只能慘賠出場。年輕人送外賣，愈送愈無力，2015年美團的外送員1.5萬人，現在膨脹到1000萬人，年輕人在路上穿梭，卻看不見未來。這個時候，清算資本家慢慢成了社會共識。
過去，馬雲是中國成功的典範人物，大家稱他是馬爸爸，如今變成資本家與吸血鬼，這時候馬雲的命運，我想到雍正皇帝的年羹堯。
如果「躺平」、「內卷」代表的是中國底層社會的主流意識，那麼接下來中國的社會與經濟將有一場巨大變化！
本文授權自今周刊，原文見此。
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