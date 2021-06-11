國產疫苗走不出台灣？ 前疾管局長揭本土疫苗三大困境 高端則「這麼說」

【文 劉煥彥】

高端疫苗（6547）昨天暫停股票交易，並發表COVID-19疫苗二期臨床實驗的解盲成功。

對於國產疫苗能否走出台灣，高端在聲明中指出，「將盡速將二期臨床主試驗期間分析數據、以及研發相關文件，送交至食藥署，申請EUA緊急授權使用審查」。

其次，「依據二期期間分析數據，本公司將盡快向歐盟EMA及其他藥證主管機關諮詢及申請第三期臨床試驗，以取得疫苗常規藥證以及國際認證為目標」。

蘇益仁歷任疾管局長、國衛院疫苗所所長 行政院也請他當疫苗小組召集人

前衛生署疾管局局長蘇益仁5月29日應長風基金會邀請，以「台灣的救命疫苗在哪裡」發表線上演講。

蘇益仁認為，台灣在疫苗上面臨三大困境，包括錯失全球疫苗戰佈局的黃金時間、台灣量能不足無法透過晶圓換疫苗，以及國產疫苗無法獲得世界衛生組織（WHO）認證，拿不到疫苗黃皮書，使民眾無法出國等。

蘇益仁曾任疾管局局長及國家衛生研究院疫苗所所長，去年3月也接受行政院邀請擔任新冠疫苗組召集人。

他在長風基金會的線上演講中，提出以下台灣三大疫苗困境。

1. 錯失全球疫苗佈局黃金時機

疫苗是賣方市場，2021年初全球疫苗產量約10億劑，產量有限、先搶者先贏。

歐美各國去年3月就下單，台灣到去年8、9月才開始正式談判，已遲了3、4個月，錯失全球疫苗佈局的黃金時機。台灣目前只能等到今年6月至年底，疫苗才能陸續到貨。

蘇益仁說，由於已慢了世界各國一大步，台灣只能拿到國際搶剩下的份額，因此只能採用「國外疫苗採購及國產疫苗並行」的方式。

2. 台灣量能不足，無法以晶片換疫苗

關於南韓以晶片換疫苗的做法，蘇益仁指出，這是國家政策的問題，因為南韓不想開發西藥，一開始即以代工為策略。

此外，由於代工疫苗廠的保證採購量是以1億劑為單位計算，台灣去年嘗試過疫苗代工的談判，因為台灣沒有這麼大的市場而破局。

3. 國產疫苗的困境

蘇益仁說，國產疫苗已發展至二期臨床試驗階段，預計7、8月可以上市。

但只做到第二期臨床階段，屬於「戰備疫苗」，無法被世界衛生組織美國食品藥物管理局（FDA）認證，無法獲得國際認同，而取得疫苗護照。

國人即便施打國產疫苗，將因無法獲得國際認證而無法出國。

所謂「戰備疫苗」，指的是只完成第二期臨床實驗的疫苗，只是一個權宜措施，提供給高危險群施打而已，例如醫護部隊軍人，僅能獲得臨時藥證，必要做完第三期實驗才可以拿到正式藥證。

第三期實驗則需要2、3萬人做完臨床試驗，必須再投入上百億以上的資金。

國產疫苗做完3萬人臨床試驗 尚需百億元資金

就疫苗施打劑量而言，蘇益仁強調，僅打一劑的保護力僅能維持2~3個月，必須以打兩劑為大原則。

蘇益仁也說：「希望到了10月，台灣疫苗施打率能達到至少3成，最理想則是國內施打率為6成，屆時即便再爆發疫情，便不用太擔心病毒擴大、擴散，甚至再擔憂重症或死亡人數增加等問題。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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