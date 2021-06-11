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疫情三級警戒端午獎金還有著落嗎？ 調查：6成企業會發放 但平均金額創3年新低

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 蘇君薇】

國內疫情嚴峻，不少行業遭受重擊，紛紛減薪裁員、實施無薪假，對第三季景氣悲觀看待。

適逢端午節來臨，求職網調查發現，今年約6成1的企業會發放端午獎金、金額平均落在1325元，創下3年新低。

過去三年發端節獎金的企業比例　74%→68%→61%

根據yes123求職網調查，相比第二季，企業與勞工對第三季景氣皆較悲觀、保守看待。

調查顯示，今年有61.4%企業透露，會發放端午獎金，比例較去年的68.1%、前年的74.8%來的低，創下3年低點；其中50.1%僅發放端午獎金，11.3%獎金禮品皆會發放。

其餘38.6%不發放端午獎金，其中，13.7%不發獎金僅發禮品，24.9%則屬於獎金禮品都不發放，讓勞工兩頭空。

端節獎金最大宗是多少？ 800-1200元約佔1/3

如有發放端午獎金，勞工能拿到多少錢？

調查結果發現，有32.9%的企業預估發放「800元至1200元不到」，25.1%的企業透露將發「超過500元至800元不到」。發放「500元（含）以下」的，也佔了11%、發放「1200元以上至1500元不到」的，則佔了8.3%。

今年企業發放的「端午獎金」金額，平均落在1325元，略低於去年的1365元，以及前年的1376元，同樣創下3年新低。

今年三節獎金　約2/3企業預估持平

整體而言，對於今年的三節獎金（春節、端午、中秋節），有67.6%的企業預估，總金額算「持平」，僅有3.8%表示是「增加」的，也有28.6%透露，比起去年總金額其實有「減少」。

調查指出，合計有25%的企業表示，今年會發放端午禮品給員工，比例低於去年的27.1%。

若發禮品　「甜點或餅乾、零嘴禮盒」佔比最高

若會發放禮品，在可複選狀況下，企業偏好的前5名依序為：「甜點或餅乾、零嘴禮盒」（35.2%）、「傳統粽子禮盒」（33.5%）、「鳳梨酥或蛋黃酥」（27.8%），以及「冰粽、點心粽禮盒」（25.7%）、「公司自家產品或服務」（20.9%）。

其餘在6到10名部份，則分別是：「百貨、超商禮券」（18.7%）、「綜合水果禮盒」（17%）、「肉品禮盒」（14.8%），以及「包裝米禮盒」（11.7%）、「咖啡禮盒」（10.4%）。

針對第三季景氣悲觀，yes123求職網發言人楊宗斌表示，本土疫情使防疫升級，內需廠商要靠政府紓困與振興方案，未來業績才有可能加溫；外銷廠商接單旺，只要不缺工、缺料，產線仍可順利運作。

只是無法預測疫情何時結束，因此苦撐中的企業主對未來營運，態度顯得「異常保守」。

放無薪假家數攀升　勞工危機意識同步升高

另一方面，楊宗斌認為，由於正處在「無薪假」或減班休息的人數、家數攀升階段，勞工們更害怕將面臨「裁員減薪」風暴，紛紛提高職場危機意識，所以對於下半年的景氣，看法都不會太樂觀。

而企業是否發放端午獎金，楊宗斌指出，「端午獎金」被視為「上半年業績」的「領先指標」之一，假如端午節發放的獎金增加，代表「半年報」也有機會跟著成長。

若全年度「三節獎金」同步成長，預估企業營運，有機會從年頭暢旺到年底，只是今年因為疫情關係，恐怕呈現反向趨勢。

本文授權自今周刊，原文見此

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