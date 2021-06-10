美中等著攤牌！謝金河：未來關鍵的90天 這個世界會有大變化

【文 謝金河】

未來關鍵的90天，這個世界會有大變化！

最近有朋友問我，你覺得90天後，這個世界會出現什麼大變化？我一時會意不過來，想了一下，才想到拜登下令美國情報單位，90天後要交出武漢實驗室的病毒報告。其實一個多禮拜前，我就問了范疇大師這個問題，范疇說，美國與中國可能正在談判中，美國一定掌握到一些重要資訊，等著要攤牌！

這也可以佛奇(Dr.Fauci)最近態度的轉變看到一些端倪。

如果再把場景推到美國大選前後，我記得川普落選後一週，輝瑞藥廠立刻宣布疫苗研發成功，川普對中國的所有動作，美國政界人士都按耐不發，現在正準備全面攤牌，看起來美中角力真正開打了。

這兩天，美國通過兩個重要法案，一個是6月8日的對中國「突擊工作組」，以打擊不公平貿易為主，也評估全球戰略物資過度集中在中國的風險。9日，拜登政府又祭出「美國創新與競爭法案」，包括以520億投入半導體產業，150億投入5G技術，還有一項是投入美國國家科學基金會跨年經費810億美元⋯⋯

而之前，拜登對中企的投資禁令從48家拉高至59家，看起來還會往上再加碼，這一連串動作，已大幅限縮中國企業在美國的活動範圍，大批中資企業回港上市，加上反壟斷法，原本活力十足的中國新經濟公司已逐漸「躺平」，華為攻略全球的力道已轉弱，鴻蒙系統只能在中國，香港股市資金逐漸退潮，很多公司股價在不知不覺中腰斬⋯⋯昨天出現一個數字，中國5月生產者物價指數(PPI)拉升至9%，居民消費價格指數(CPI)只有1.3%，中央限令終端物價不得上漲，這個後座力將逐漸浮現。

接下來會發生什麼事？中國可能重演台灣在1990年台幣升值，股價大漲之後的泡沫調整很多膨風的企業會出局。我記得90年代，我公開說國產汽車、國揚、宏福建設會倒下，當時都沒有人相信，後來在1997年亞洲金融風暴，眾多房地產公司倒閉，大家都跑去找泰公幫忙。中國的房企第一指標看恆大集團的許家印，這家全中國最大的房企，債務接近一兆人民幣，息率8.75%的美元債占六成，最近股價從28港元跌到10.82港元，壓力逐漸浮現！

這次美國運輸機降落松山機場，看起來也是美國壓力測試的一個訊息，接下來，我估計中方的戰狼外交會逐漸轉向！這兩天習近平到青海調研，要求幹部「做到鐵心跟黨走，九死而不悔！」從這些跡象來看，中國的壓力正在逐漸浮現！未來90天，這個世界必有大變化！

本文授權自今周刊，原文見此。

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