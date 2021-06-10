「疫苗量」也有貧富差距！ 全球新冠疫苗仍缺貨但這些「疫苗富國」鼓勵青少年接種引爭議

【文 林韋伶】

當台灣與許多其它國家還在為新冠肺炎疫苗數量不足，無法保護醫護人員、高風險族群時，許多「疫苗富國」，像是加拿大、以色列、新加坡…等，卻已經在鼓勵12~15歲的青少年接受接種，引發爭議。

根據英國牛津大學Our World in Data網站的即時統計，至6月6日為止，全球疫苗施打率最高的以色列，接種比例已經來到63%，緊追在後的加拿大也有61%，其它接種率在全球前段班且超過5成的國家還包括：英國、巴林、智利、蒙古、美國…等。

相較之下，台灣的接種率僅近3%。

對部分疫苗富國來說，像是加拿大、以色列、美國、歐盟、新加坡，現在已經將疫苗施打對象的年齡門檻，降低到只要12歲以上即可。

另類貧富差距 疫苗富國擬為青少年接種

加拿大是第一個核准讓12到15歲青少年施打輝瑞疫苗的國家。5月初加拿大衛生部就宣布這項決定，並解釋此決定是奠基於輝瑞疫苗在第三期臨床實驗，於該年齡區間受測者的測試結果，也就是說，加拿大認定這是疫苗擴大施打範圍的其中一步。

目前全民接種率排在全球冠軍的以色列，則是從上周日開始，開放12~15歲的青少年接受新冠肺炎疫苗接種。消息一公布，馬上就接到數千筆預約。

對以色列來說，他們也是在美國食品藥品監督管理局宣布核准，12~15歲青少年接受輝瑞疫苗接種後，才做出了這項宣示。

以色列政府也向當地媒體解釋，並不會強制青少年接受疫苗施打，只是建議可以施打，家長能自己決定是否讓孩子接受接種。

加拿大、以色列、新加坡都是疫苗富國 學童積極參與接種

另外，在亞洲接種率最高的新加坡（接種率約4成），也在6月3日開放學童施打疫苗，在短短三天內，有超過2萬名學童完成疫苗接種。

根據新加坡政府的統計，在該項計劃公布之後，於40萬學童中有超過18萬學生已登記表達想參與接種，顯示家長想安排小孩接種的意願頗高。而根據新加坡《海峽時報》記者的訪問結果，在24位家長中也僅有3位表示沒有想要讓小孩參與接種的計畫。

如果是在疫苗充足的情況下，讓12~15歲青少年接受新冠疫苗接種似乎也不是什麼壞事，然而目前全球除了上述這7地以外，多數國家疫苗的施打進度緩慢，有些是像台灣一樣，受疫苗供應不足所苦，有些國家則是因為貧窮無法負擔疫苗的費用。

達志

青少年染疫極少成重症 疫苗富國為該族群接種引爭議

因此，當加拿大公布青少年的疫苗施打方案時，馬上引來批評，認為如此一來可能影響其它較低收入國家透過COVAX取得疫苗的機會。

而在歐洲藥品管理局（EMA）於5月底放寬輝瑞疫苗施打的年齡層，降低到12歲後，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）便在6月初表明立場，認為除非這些青少年屬於染疫後可能出現重症的高危險群，否則歐盟成員國在開放青少年施打疫苗之前，應該考慮全球疫苗仍短缺的現況。

疫苗仍短缺 WHO籲：將疫苗優先留給COVAX計畫

尤其，根據目前的研究顯示，多數不到20歲的染疫者，僅有輕微的症狀，唯獨原本就有神經或肺部疾病的年輕確診者，風險才會變高。

事實上，青少年或兒童因為得到新冠肺炎而出現重症或死亡的機率偏低，在新冠肺炎的兩波疫情期間，也很少傳出有青少年因為染疫必須住院治療的情況。

因此，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）指出：「是否要為低風險的青少年接種，思考的層面應該廣一點，包括目前全球疫苗供應短缺的情形也要考慮進去。」

就因為還有很多國家的高風險族群都還沒有疫苗可以接種，世界衛生組織（WHO）也呼籲疫苗富國，應該將這些疫苗先留給COVAX計畫。

本文授權自今周刊，原文見此。

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