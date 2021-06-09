獨家披露》中資掌握台灣新藥代理近3成！ 從BNT疫苗、癌症藥到抗生素 為何我們一步步走進中國天羅地網？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「他們，大概從4、5年前開始，就都是用『大中華區』的名義在談（授權）。」談及中國近年在亞太新藥市場暴增的「存在感」，某大藥商資深副總語氣中透露一絲苦澀。

以前，台灣藥品市場不是原藥廠直接在台設分公司銷售，就是台灣代理商拿授權；近年來，新興崛起的中國藥廠卻以制霸姿態和原藥廠談，一談就是「大中華區」代理權，台灣也包含在內。

這是一場沒有硝煙味的寧靜戰爭，爭奪的，是正被美國總統拜登視為4大戰略物資之一的「藥品」。拜登將藥品等同於「半導體晶片」、「電動車電池」、「稀土」一樣，視為一定要降低對中國依賴的重點，但如今我們正在失去原有控制權，一步步踏進中國的天羅地網中。

買不到BNT疫苗的背後

新藥在台灣代理權版圖 中國占29％

這5年，雖然美國公司仍是台灣新藥代理的第1名（占比40％），但中國（占比29％）擊敗日本躍升第2，成為台灣絕對不能忽視的力量。

去年11月初，台灣和德國生技公司BioNTech談判「輝瑞／BNT疫苗」（下稱BNT疫苗）授權破局，背後原因，無不指向擁有台灣代理權的中國藥廠「上海復星醫藥」。至今，BNT疫苗授權還沒有著落，疫情指揮中心指揮官陳時中甚至意有所指稱：「有人不希望台灣太高興。」

台灣攸關人命的疫苗進口，竟然得看中國臉色。如今，這令人不安的政治陰影，不只籠罩在疫苗談判上，也籠罩在癌症、抗生素等新藥上。

獵藥手法一：天價搶藥

政策助攻養大海歸派 砸錢打亂行情

談及中國近年新藥產業的迅猛崛起，現為法德藥執行長，長年征戰國際新藥授權談判的鍾裕民，最深的印象，就是中國的海歸人才。他回憶，差不多從2008年到2012年間，大量中國藥界「海歸」開始回國，「過去，是出去4個、5個，才有一個回來，近幾年，出去和回來人數，已差不多相等……。」

海歸人才迅速成立了一家又一家的中小型生技公司，憑藉豐厚的資金來源，以彎道超車企圖在海外積極獵藥。

回憶起「BNT疫苗破局」事件，鍾裕民表示，中國武漢封城是去年1月23日，但復星何時拿到大中華區授權呢？

「答案，是3月，而且重點是，它（復星）還比輝瑞（與BNT達成共同開發疫苗協議）早了幾天。」鍾裕民強調，這顯示上海復星對全球新藥產業非常了解，有很深的knowledge（知識），而且整個組織的行動力非常高。

曾任天使投資人多年、工研院旗下創新工業技術移轉股份有限公司（ITIC ）總經理瞿志豪回憶，「2018年前後當時，我聽聞一個美國團隊（投資新藥公司）Pre-A Round （A輪前融資）的估值，大約是1200億美元，而中國一開口，就說他們可以給到兩千億美元的valuation（估價），這幾乎是加倍的價格在投。」他感嘆，「價格那麼高，美國VC（創投）當時就抱怨說，中國把行情都打亂了。」

獵藥手法二：入股換授權

A輪就卡位 取得決策話語權

除了靠「天價」搶藥，中國公司還有一個確保獵藥成功的撒手鐧：「入股」。

再回到上海復星的例子，在3月15日的公告中，除了談及與BNT的授權費，上海復星還提到這麼一段：「復星實業擬以31.63美元／股的價格認購BioNTech新增發行的158.08萬股普通股，認購金額約為5000萬美元。」

一位國內藥廠主管觀察，用「入股換授權」的方式，不是只有中國如此，過去，美國許多藥廠也是用這樣的方式在操作，但「中國學得特別快。」

中國藥廠來勢洶洶，難道台灣不能以其人之道還治其人之身，也去搶大中華區代理權？

一位藥商副總解釋，各國對藥品都是嚴加管制，「我們談大中華代理，付了一大筆錢後，結果進不了中國市場，相比對方進不了台灣市場，誰的損失會比較大？」

一位國內指標藥廠高階主管憂慮地指出，這其實已是「國安層級」的問題，因為藥品不同於其他產業，不只是攸關經濟發展，它還有明顯的「戰略價值」。

「試想，一旦中國透過大中華區的名義，取得的品項愈來愈多，那麼有一天，我們根本不用戰爭，就自然統一了，因為屆時，我們的藥，都要跟中國公司要……。」

「受制賣方最痛苦！」這是陳時中面對疫苗進口遲緩時的無奈，而他當時所言的「賣方」，還是指「其他主要國家」。然而，當未來有一天，這個「賣方」，指向對台灣具有高度敵意的中國時，台灣應該何去何從？

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