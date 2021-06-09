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試營運業績升7倍！百貨業強推電商「抗疫」 1關鍵讓大家買單

聯合新聞網 / 今周刊
百貨業者除了調整營業時間、自主停業，更紛紛推出自家電商平台，把百貨檔期由實體搬到線上，力求在疫情下殺出生路。圖／聯合報系資料照片
百貨業者除了調整營業時間、自主停業，更紛紛推出自家電商平台，把百貨檔期由實體搬到線上，力求在疫情下殺出生路。圖／聯合報系資料照片

【文．蘇君薇】

國內疫情持續延燒，三級警戒延長至6月28日，往年此時正是百貨業者年中慶檔期，沒想到碰上本土疫情擴大。

百貨業者除了調整營業時間、自主停業，更紛紛推出自家電商平台，把百貨檔期由實體搬到線上，力求在疫情下殺出生路。

不過，電商經濟當道，百貨電商能靠什麼取勝呢？ 產業分析師認為，消費者的「品牌認同」即是最大賣點。

新光三越表示，觀察到市場消費趨勢「零接觸」線上購物需求增加，除了持續強化APP購物宅配、skm eats外帶外送、熟客系統等數位服務之外，更結合原有美妝電商beautySTAGE，打造線上最大規模百貨電商「skm online」，共計導入2500個大品牌、5萬項商品，並於本月初甫上線試營運，今（8）日啟動線上年中慶。

新光三越希望，透過電商平台，延伸實體體驗與服務給消費者，並為各專櫃提供優質銷售平台，同時透露，skm online試營運至今業績與銷量大幅成長7倍。

SOGO、遠百等百貨業者，同樣強化自家電商「SOGO iStore」及「遠百Online」，陸續於5月起推出年中慶線上回饋。

針對特定品牌下手　百貨「嚴選」做出差異

商研院創模所副所長李世珍分析說明，百貨電商相較於一般電商來說，對於消費者具有「針對性」，一般電商多是什麼商品都賣、以價格取向，百貨電商平台上，通常會有進駐館內業者的區塊，以及百貨嚴選商品，嚴選商品指的即是該百貨才有的商品。

李世珍說，假如消費者對於某一品牌具有高度認同，認為該品牌商品代表自身品味或價值，就會選擇百貨電商進行消費，「簡單來說，百貨電商與一般電商之間一定要有『差異性』。」

不過，儘管百貨電商上擁有多樣品牌及商品，李世珍說，其中仍有品牌衝突問題，部分國際品牌可能基於自身考量，商品並未加入電商，因此，百貨嚴選商品中，大品牌商品可能較少。

他以國際美妝品牌香奈兒CHANEL舉例，指出該品牌強調服務與品牌價值，商品不上電商，但曾以VR等數位方式，讓消費者能在線上逛街，只逛不買；如要購買，就到實體店鋪，或像英國採取「得來速」方式，消費者先選購好商品，再自行開車前往業者指定車道取貨。

疫情推動電商規劃　百貨業見曙光看疫苗進度

談到百貨業者設立電商平台的考量，李世珍認為，一方面是為了因應疫情，一方面則是早有規劃，只是過往生意太過忙碌，剛好趁著疫情期間推動，「去年起，很多櫃哥櫃姐就已經開始學習直播販售商品。」

未來若疫苗陸續到位，李世珍表示，這對百貨業或各行各行來說都是一道曙光，並以美國拉斯維加斯現況舉例，只要已接種疫苗且持有證明，到拉斯維加斯都不需隔離也不須戴口罩。

另外，因應中央強化管制措施，新光三越台北各店、SOGO百貨、遠東百貨等，即日起館內超市皆實施「身分證分流」，周末將加派專人檢查。

本文授權自今周刊，原文見此

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