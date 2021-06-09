美陸續解封湧報復性消費！4月零售年增逾5成 台灣「這類股」可超前部署

【文．黃健誠】

隨著美國接種疫苗比例超過4成，美國多個城市也即將宣布解封。

日前在美國陣亡將士紀念日的三天連假，就出現從疫情爆發後，最大規模的出遊潮，像是洛杉磯機場就在5月31日當天，已出現今年單日最高的乘客人數。

這也意味在疫苗接種普及之後，第一波經濟復甦將帶動旅遊、航空等內需消費市場。

美逐漸解封 紡織、觀光、運動等類股可望受惠

台灣疫情目前看來仍頗為嚴峻，但從歐美將陸續解封的題材上看來，分析師建議，在台股市場中，除了可注意受惠美國逐漸解封的個股外，也可從美國疫苗普及化後，出現報復性消費的情況，來類比台灣未來解封後的狀況，中長期可觀察紡織、觀光、運動器材等相關類股。

從美國的經濟數據來看，日盛投顧分析師蕭森寶指出，近期公布的4月美國實質個人消費支出（Real personal consumption expenditure），在商品及服務的部份，相較去年同期的4月份，都分別有近2成及近3成的成長，顯見其成長力道相當強勁。

再以美國零售銷售額（Retail Sales）的數字來看，4月的年增率為51.22%，其中以服飾年增率726%最為驚人，這表示無論一般服飾、運動服飾到鞋子都有所謂的「報復性需求」，連NIKE日前都上修全年財測，可持樂觀態度看待未來景氣。

紡織、體育器材、高爾夫球具、自行車 都是受惠族群

受到美國疫苗普及化及逐漸解封的影響，蕭森寶表示，與台股最有直接關係的，就是運動相關類股，如紡織股的聚陽（1477）、豐泰（9910）、寶成（9904）、百合（9938）；

體育器材如力山（1515）、喬山（1736）；

高爾夫球具大田（8924）、鉅明（8928）、明安（8938）；

自行車巨大（9921）、美利達（9914）等，都可做為美國解封題材中，值得留意的相關個股標。

歐美解封刺激內需現況 台灣也可能發生！ 分析師：可留意這些類股

反觀台灣在疫情過後，是否也有值得留意、可「超前部署」的相關個股？蕭森寶表示，歐美現在陸續因疫苗普及化的關係，逐漸解封，台灣解除三級警戒的時間點可能較晚。

但是，一旦疫苗普及後，也可能如美國一樣，出現報復性旅遊、個人消費支出大幅增長的狀況。

其中，最直接影響的，除了航空股以外，可能就是現在在谷底的觀光、餐飲等相關內需產業個股，如雄獅（2731）、鳳凰（5706）、王品（2727）等，都可做為中長期觀察的標的。

觀光消費股現在躺平 未來解封後可能最有爆發力

不過，如雄獅、鳳凰等旅遊個股，在去年爆發疫情後，股價曾經一度腰斬，近期雖然基本面仍不佳，但股價已慢慢回升，短線上或許是因為紓困題材推升股價；從中長期來看，則可觀察歐美是否完全解封，預估第三季末或許是全球大幅解封的時間點，屆時旅遊股也可望受惠。

蕭森寶也提到，歐美逐漸解封後，觀光消費性需求的題材很大，這種時候往往是表現最差的，可能最有爆發力，在疫苗普及後，歐美現在的狀況，可能就是台灣未來的狀況。

因此，如雄獅、鳳凰等旅行社，雖然受到疫情衝擊程度甚深，但是在疫情之後還活得下來，表示這些公司在結構運作上，有良好的體質可以讓他們熬過去，當危機不再是危機時，轉機性就會很大，因此旅遊業現在值得關注的是，疫情過後的「轉機題材」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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