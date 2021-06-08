美陷入通膨 傷腦筋的是陸！謝金河：2致命關鍵讓陸企業吃不消

【文．謝金河】

通脹：美中角力第一回合！

我的好朋友中經合董事長Peter Liu，剛剛傳了一篇微信的文章給我，標題是：「報應來了，美國陷入嚴重通脹！」作者是看到美國4月公布的CPI年增率達4.2%，作者認為美國將陷入惡性通貨膨脹的危機！我的看法正好相反，壓力在中國這一邊，而且，這很可能是美中角力雙方過招的第一回合。

大家看美國的通膨，我看克魯曼、葉倫都老神在在，甚至照克魯曼的說法，這一回美國是蓄意營造通膨。4月的美國CPI拉升至4.2%，這是相對去年最低的基期，這些年，美國印了大量鈔票，但都沒有達到通脹目標值2%的目標，這回借力使力，把壓力帶到中國這一邊！

最近中國領導人使盡全力壓制通膨，尤其是李克強，不過鐵礦砂等價格只是稍有回檔，但油價、銅價都在高檔，鋼價稍有拉回，但跌幅不大。在美國全力營造百年基礎建設及全球致力推動碳中和，原物料價格看起來易漲難跌，這是大趨勢，中國要壓抑原物料價格恐怕很困難。

中國過去卅年來以廉價工資，優越的生產力，為全球生產廉價產品，現在這個優勢走到盡頭，而共產黨領導最害怕通貨膨脹，這一回美國借力使力營造通膨，傷腦筋的是中國。

大家可能沒有太注意，4月中國的CPI是0.9%，但生產者物價指數(Ppi)是6.8%，如果大家把PPI及CPI過去卅年的走勢放在一起比對一下，這是1990年以來開口最大的一次。

生產者物價上漲，一個是廠商反應成本，也跟著漲價，一個是廠商自行吸收，勢必影響獲利。現在這個情況是中央限令企業不能哄抬價格，廠商自行吸收原物料的價格，這是PPI 6.8%，CPI 0.9%的最核心原因。

企業漲不了價，很多低毛利的製造業紛紛裁員倒閉，最近這個現象也衝擊內循環的內需產業，例如，全中國最大的火鍋品牌海底撈，呷哺呷哺股價都腰斬。

為了平穩物價，這回人行放手讓人民幣升值，去年人民幣升值6%，今年又升至6.3左右，企業已大喊吃不消。這個情況跟台灣1990年之前的新台幣升值很像！最近人行要求銀行要增加外匯部位，看起來似不願人民幣升更多。現在看來，通膨的問題在中國的身上。

過去卅年，中國扮演世界工廠角色，也輸出通縮，這回中國可能對全球輸出通脹，原物料價格的上漲可能是長期趨勢！

本文授權自今周刊，原文見此。

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