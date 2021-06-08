國產疫苗符合WHO標準？一文看懂高端、聯亞 能否通過國際緊急授權

【文．今周刊編輯團隊】

過去這一段時間，除了每天關心疫情指揮中心記者會之外，眾人最矚目的話題，莫過於「疫苗」。

疫情爆發前，AZ疫苗乏人問津，4月接種人次3.9萬人，5月初，指揮中心還為去化月底即將到期的16萬劑，大力宣導疫苗的安全與好處。沒想到，疫情來了，一切都不一樣。

疫苗變成稀有物，大家情緒隨之沸騰，從困惑，為什麼疫苗還不來，到質疑，當時為什麼買這麼少，到指控，為了護航國產疫苗刻意不買，不管政治藍綠、醫界、公衛，大家都有話要說。

疫苗開發過程、緊急授權使用的專業複雜，要解釋清楚，都不是三言兩語，更讓各擁立場者容易添薪加柴，釀成現在訊息量爆表的「疫苗之亂」。

《今周刊 》精選10個火線問題，綜合採訪資料解答，希望在疫情失控的焦慮時刻，用證據找到理性的聲音。

中央流行疫情指揮中心訂定的疫苗採購計畫中，國產疫苗將提供1千萬劑，占整體疫苗數的1/3。

目前，正等待2期臨床資料解盲的高端疫苗、聯亞生技疫苗，在走了長達1年多開發期後，終於來到取得台灣食藥署緊急授權（EUA）的最後關頭。

然而，此時才發現，我們EUA標準相比歐盟、美國，是不是太寬鬆了……

國產疫苗在2期臨床解盲過關後，就能拿台灣EUA，符合WHO標準嗎？

傳統疫苗開發一定要經過3階段臨床試驗，流程至少要花7到10年才完成。不過，因應COVID-19疫情特殊狀況，世界各國對於通過新冠疫苗審核，都給了不同於正常標準的變通，正因如此才說是「緊急授權」（EUA），而不是原來正常流程通過取得的藥證。

「緊急授權」並非是世界衛生組織（WHO）訂定全球一致的標準，而是各國自行制定。通常，歐盟、美國的緊急授權條件最嚴苛，而WHO面向全球，要因應開發中國家亟需疫苗的需求，條件會放寬。像WHO在5月初，通過美國、歐盟還未認可的中國國藥疫苗緊急授權。另一方面，現在目前全球施打劑數最多的AZ疫苗，還因為血栓問題未通過美國FDA審核。

輝瑞疫苗在去年12月12日取得美國FDA緊急授權，是第1個通過美國認證的新冠疫苗。當時輝瑞取得授權資料除了1、2期臨床數據外，也包括正在進行的3期臨床試驗的期中資料，此報告亦刊登在《新英格蘭醫學雜誌》上，期中數據內容是輝瑞取得約3萬7千人施打第2劑後，觀察2個月的效果與安全數據。

同樣的，第2支取得美國FDA緊急授權的莫德納疫苗，也提供3期臨床期中報告資料。不過，要強調的是，到目前為止，輝瑞、莫德納疫苗都還在持續進行3期臨床試驗，估計到2022年末，甚至2023年才結束，為將來取得正式藥證做準備。

回到國產疫苗狀況，食藥署在去年10月底公布台灣EUA標準，將2期人數從數百人擴增至3千5百人（莫德納2期臨床人數是600人），再加上一個月安全觀察期，以超過2期人數的「類3期」方式通過。

為何是3千5百人設計？據食藥署說法，是參考WHO、美國FDA指引，「符合國際標準精神訂定出來的。」翻開WHO《Considerations For Evaluation of COVID-19 Vaccines 》關於臨床試驗評估章節時，的確有「涵蓋3千人受試者的臨床試驗，可提供95％的機會觀察到1/1000 AE（adverse event rate，不良反應率）」字眼。而美國FDA指引中《Development and Licensure of Vaccines to Prevent COVID-19 Guidance for Industry》也提及，在安全考量上，至少要做到3千人規模臨床試驗。

食藥署據此，將2期人數規模變成3千人實驗組，500人對照組，高端、聯亞考量失敗機率，將人數提高到3千7百人，最後收案還超過4千人。

不過，指引上是寫3千人，為何國外疫苗都做到3萬人以上的3期臨床規模？原因是，美國FDA的EUA標準，除了疫苗安全考量外，還需要保護力達50％條件的效力保證（WHO標準亦同）。

換言之，如果臨床人數有200位確診，來自安慰劑組確診者一定要超過100人以上，才能證實有效。（傳統的3期臨床設計）國外疫苗為了在最短時間內得到結果，將臨床人數擴充。

以此來看，高端、聯亞若沒有做出「保護力」數據，如其他疫苗提供3期臨床的期中數字，目前是不可能通過WHO或美國、歐盟的緊急授權。

但要強調，WHO也正在研擬抗體保護力濃度COP（Correlate of Protection）作為取代傳統第3期臨床的作法，一旦通過，國產疫苗要提出保護力證據的難度，就大為降低。

本文授權自今周刊，原文見此。

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