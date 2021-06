國產疫苗符合WHO標準？一文看懂高端、聯亞 能否通過國際緊急授權

【文.今周刊編輯團隊】

過去這一段時間,除了每天關心疫情指揮中心記者會之外,眾人最矚目的話題,莫過於「疫苗」。

疫情爆發前,AZ疫苗乏人問津,4月接種人次3.9萬人,5月初,指揮中心還為去化月底即將到期的16萬劑,大力宣導疫苗的安全與好處。沒想到,疫情來了,一切都不一樣。

疫苗變成稀有物,大家情緒隨之沸騰,從困惑,為什麼疫苗還不來,到質疑,當時為什麼買這麼少,到指控,為了護航國產疫苗刻意不買,不管政治藍綠、醫界、公衛,大家都有話要說。

疫苗開發過程、緊急授權使用的專業複雜,要解釋清楚,都不是三言兩語,更讓各擁立場者容易添薪加柴,釀成現在訊息量爆表的「疫苗之亂」。

《今周刊 》精選10個火線問題,綜合採訪資料解答,希望在疫情失控的焦慮時刻,用證據找到理性的聲音。

中央流行疫情指揮中心訂定的疫苗採購計畫中,國產疫苗將提供1千萬劑,占整體疫苗數的1/3。

目前,正等待2期臨床資料解盲的高端疫苗、聯亞生技疫苗,在走了長達1年多開發期後,終於來到取得台灣食藥署緊急授權(EUA)的最後關頭。

然而,此時才發現,我們EUA標準相比歐盟、美國,是不是太寬鬆了……

國產疫苗在2期臨床解盲過關後,就能拿台灣EUA,符合WHO標準嗎?

傳統疫苗開發一定要經過3階段臨床試驗,流程至少要花7到10年才完成。不過,因應COVID-19疫情特殊狀況,世界各國對於通過新冠疫苗審核,都給了不同於正常標準的變通,正因如此才說是「緊急授權」(EUA),而不是原來正常流程通過取得的藥證。

「緊急授權」並非是世界衛生組織(WHO)訂定全球一致的標準,而是各國自行制定。通常,歐盟、美國的緊急授權條件最嚴苛,而WHO面向全球,要因應開發中國家亟需疫苗的需求,條件會放寬。像WHO在5月初,通過美國、歐盟還未認可的中國國藥疫苗緊急授權。另一方面,現在目前全球施打劑數最多的AZ疫苗,還因為血栓問題未通過美國FDA審核。

輝瑞疫苗在去年12月12日取得美國FDA緊急授權,是第1個通過美國認證的新冠疫苗。當時輝瑞取得授權資料除了1、2期臨床數據外,也包括正在進行的3期臨床試驗的期中資料,此報告亦刊登在《新英格蘭醫學雜誌》上,期中數據內容是輝瑞取得約3萬7千人施打第2劑後,觀察2個月的效果與安全數據。

同樣的,第2支取得美國FDA緊急授權的莫德納疫苗,也提供3期臨床期中報告資料。不過,要強調的是,到目前為止,輝瑞、莫德納疫苗都還在持續進行3期臨床試驗,估計到2022年末,甚至2023年才結束,為將來取得正式藥證做準備。

回到國產疫苗狀況,食藥署在去年10月底公布台灣EUA標準,將2期人數從數百人擴增至3千5百人(莫德納2期臨床人數是600人),再加上一個月安全觀察期,以超過2期人數的「類3期」方式通過。

為何是3千5百人設計?據食藥署說法,是參考WHO、美國FDA指引,「符合國際標準精神訂定出來的。」翻開WHO《Considerations For Evaluation of COVID-19 Vaccines 》關於臨床試驗評估章節時,的確有「涵蓋3千人受試者的臨床試驗,可提供95%的機會觀察到1/1000 AE(adverse event rate,不良反應率)」字眼。而美國FDA指引中《Development and Licensure of Vaccines to Prevent COVID-19 Guidance for Industry》也提及,在安全考量上,至少要做到3千人規模臨床試驗。

食藥署據此,將2期人數規模變成3千人實驗組,500人對照組,高端、聯亞考量失敗機率,將人數提高到3千7百人,最後收案還超過4千人。

不過,指引上是寫3千人,為何國外疫苗都做到3萬人以上的3期臨床規模?原因是,美國FDA的EUA標準,除了疫苗安全考量外,還需要保護力達50%條件的效力保證(WHO標準亦同)。

換言之,如果臨床人數有200位確診,來自安慰劑組確診者一定要超過100人以上,才能證實有效。(傳統的3期臨床設計)國外疫苗為了在最短時間內得到結果,將臨床人數擴充。

以此來看,高端、聯亞若沒有做出「保護力」數據,如其他疫苗提供3期臨床的期中數字,目前是不可能通過WHO或美國、歐盟的緊急授權。

但要強調,WHO也正在研擬抗體保護力濃度COP(Correlate of Protection)作為取代傳統第3期臨床的作法,一旦通過,國產疫苗要提出保護力證據的難度,就大為降低。

